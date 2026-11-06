scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली की हवा में रोज '30 सिगरेट' पीने जैसा जोखिम झेल रहे लोग, CJI ने पूछा- क्या कदम उठा रहे

सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कहा कि दिल्ली में लोग रोज 30 सिगरेट पीने जैसी हवा में सांस ले रहे हैं. उन्होंने पराली जलाने के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई.

Advertisement
X
दिल्ली में प्रदूषण का असर गंभीर होता जा रहा है. (Photo- ITG)
दिल्ली में प्रदूषण का असर गंभीर होता जा रहा है. (Photo- ITG)

दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने पूछा कि दिल्ली के मौसम का आनंद तो सभी ले रहे हैं, लेकिन प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस पर एमिकस क्यूरी अपराजिता ने कहा कि दिल्ली में लोग रोज 30 सिगरेट पीने जैसी हवा में सांस ले रहे हैं और उनकी आवाज तक प्रभावित हो रही है. उन्होंने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में बना हुआ है.

CJI ने कहा कि बारिश की वजह से हाल में प्रदूषण का स्तर कम हुआ था. इस पर एमिकस क्यूरी ने कहा कि प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली जलाने पर पूरा ध्यान देना ठीक नहीं है. दिल्ली पहले से प्रदूषित है और पराली जलाने से हालात और बिगड़ते हैं. उन्होंने बताया कि NCR में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण ट्रांसपोर्ट है, जबकि पराली जलाना भी एक बड़ा कारण है.

यह भी पढ़ें: मुंबई में वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, निगरानी के लिए हाई पावर कमेटी बनाने का फैसला

सम्बंधित ख़बरें

AQI
दिल्ली-NCR में सांसों का 'आफतकाल', 9 इलाकों में AQI 400 के पार
Traffic Jam
ग्रैप की पाबंदी, त्योहारों की भीड़-भाड़... दिल्ली में ट्रैफिक जाम से हाहाकार
WHO के तय मानकों के अनुसार हवा साफ होने पर दिल्ली के लोगों की उम्र औसतन 8.2 साल बढ़ सकती है (File Photo: ITG)
दिल्ली में 8 तो कोलकाता में चार साल... जहरीली हवा घटा रही उम्र
Delhi NCR Air Pollution AQI
दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में गैस चैंबर जैसे हालात
Delhi NCR air quality
पहाड़ी राज्य-दक्षिण भारत में हवा साफ, दिल्ली क्यों जूझ रही प्रदूषण से?

गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर चिंता

सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कहा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं. इस पर CJI ने कहा कि समस्या सिर्फ गाड़ियों की संख्या नहीं, बल्कि यह भी है कि दिल्ली में देशभर से वाहन आते हैं. उनकी हालत और उनसे निकलने वाले धुएं की निगरानी करना मुश्किल है. कोई वाहन सिर्फ दो घंटे के लिए भी दिल्ली में आता है तो वह प्रदूषण फैला चुका होता है.

Advertisement

इस पर ASG ने बताया कि सरकार ने कदम उठाए हैं. प्रदूषण जांच केंद्रों पर PUC सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया की जियो-टैगिंग की जा रही है और साफ तौर पर धुआं छोड़ने वाले वाहनों को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर करने की जरूरत क्यों पड़ रही? दिल्ली-NCR वायु प्रदूषण केस पर CJI का सवाल

पराली जलाने के लिए मशीनें हैं, लेकिन ईंधन महंगा

एमिकस क्यूरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने किसानों को खेती की मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए हैं, लेकिन किसान उनका ईंधन खरीदने का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं. छोटे किसानों के लिए यह ज्यादा मुश्किल है. उन्होंने बताया कि वाटर प्रिजर्वेशन एक्ट की वजह से किसानों को बुवाई में देरी करनी पड़ी. CJI ने कहा कि पराली जलाने के मामले घट रहे हैं और किसान अब धान की जगह गेहूं की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं.

सुनवाई के दौरान दिवाली पर उपहार देने की परंपरा पर भी चर्चा हुई. एक वकील ने कहा कि शायद दिवाली के गिफ्ट देने बंद करने की जरूरत है. CJI ने इसे सांस्कृतिक बदलाव से जोड़ते हुए कहा कि लोगों को समझना होगा कि हमारी असली संस्कृति क्या है और हमें क्या करना चाहिए. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि त्योहारों का व्यावसायीकरण और उन्हें वस्तु की तरह इस्तेमाल करना भी एक समस्या है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सरपंच चुनाव: शादी ने बदला गांव का चुनावी गणित, सिलाई मशीन चलाने वाली ने किया कमाल; दो गांवों के रोचक नतीजे |
     IIT दिल्ली में मेंटल हेल्थ पर फोकस, फैकल्टी और स्टाफ के ल‍िए होगी एम्पैथी वर्कशॉप, जान‍िए क्यों? |
    बेटा तड़प रहा था, पिता लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा था... कानपुर के जाम में फंसी एंबुलेंस, यूपी पुलिस के कॉन्स्टेबल ने तोड़ा दम |
    नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, बीजापुर के जंगलों से 700 से ज्यादा ग्रेनेड बरामद |
    UP में 4543 सब-इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र, CM योगी बोले- अब सिफारिश और धौंस से नहीं मिलती नौकरी |
    बढ़ने जा रही भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज, चीन-PAK के लिए जानिए कैसे बढ़ेगी मुश्किल |
    राइट टू रिकॉल... चुने हुए नेता को पद से हटाने का अधिकार! समझिए कैसे होती है इसकी वोटिंग? |
    Ramayana में गायब रावण की शिवभक्ति, कार्टून लगे कुंभकर्ण तो ग्लैम डॉल बनीं शूर्पणखा! कहां-कहां हुई चूक? |
    लंबे समय बाद एक साथ दिखे ऐश्वर्या-अभिषेक,कपल का रोमांटिक अंदाज वायरल |
    ट्रेनों में जगह नहीं, फ्लाइट किराया 25 से 35000 तक... छठ पर बिहार लौटने के क्या हैं विकल्प?
    Advertisement