'2030 हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए पंजाब पूरी तरह तैयार', CM मान ने जताया भरोसा

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य 2030 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2026 का सफल आयोजन पंजाब की बढ़ती खेल क्षमता का उदाहरण है. मोहाली में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराकर खिताब अपने पास बरकरार रखा.

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इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने टूर्नामेंट की सफल मेजबानी के लिए पंजाब के लोगों को बधाई दी. मुख्यमंत्री ने भारतीय टीम को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया. वहीं, अपना 200वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को स्पेशल जर्सी देकर सम्मानित किया गया.

2030 हॉकी विश्व कप की मेजबानी का लक्ष्य

CM भगवंत मान ने कहा कि पंजाब हॉकी की समृद्ध विरासत वाला राज्य है. यहां से 77 हॉकी ओलंपियन निकले हैं. 48 खिलाड़ियों ने ओलंपिक पदक जीते हैं. पंजाब ने भारतीय हॉकी को कई बड़े खिलाड़ी दिए हैं. इनमें बलबीर सिंह सीनियर, ऊधम सिंह, पृथीपाल सिंह, अजीत पाल सिंह और सुरजीत सिंह जैसे नाम शामिल हैं.

ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 'ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ' ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ... ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ... ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ... ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ! ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! 🇮🇳 ------- Today on the soil of Mohali, Team India put up a spectacular performance in the final of the 'Hero Asian Champions Trophy' and clinched the title... This magnificent victory by our players has made the entire nation proud... Many congratulations to the entire team and all the countrymen on this historic win... Chak De India! Inquilab Zindabad! 🇮🇳 — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 5, 2026

CM मान ने कहा कि पंजाबी खिलाड़ियों ने 10 बार ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की है. टोक्यो ओलंपिक-2020 में पंजाब के आठ खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा थे, जबकि पेरिस ओलंपिक-2024 में राज्य के नौ खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था.

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उन्होंने आगे कहा कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पंजाब के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है. इससे राज्य की बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को आयोजित करने की क्षमता सामने आई है. मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि पंजाब 2030 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी भी कर सकता है.

6 नए हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान तैयार

मुख्यमंत्री मान ने बताया कि राज्य में हॉकी का ढांचा मजबूत करने के लिए छह नए एस्ट्रोटर्फ मैदान तैयार किए गए हैं. दो अन्य मैदानों का काम चल रहा है. इसके अलावा, निचले स्तर पर खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 18 सिक्स-ए-साइड एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान भी बनाए गए हैं. सरकार ने 2023 में नई खेल नीति लागू की थी. इसके तहत खेलों के लिए 1,744 करोड़ रुपये का विशेष बजट रखा गया है. सरकार का लक्ष्य खिलाड़ियों को बेहतर मैदान, पेशेवर कोचिंग और आर्थिक मदद देना है.

CM मान ने कहा कि जालंधर और उसके आसपास के गांवों ने भारतीय हॉकी को कई बड़े खिलाड़ी दिए हैं. संसारपुर, खुसरोपुर और मिठापुर जैसे गांव अपनी हॉकी परंपरा के लिए जाने जाते हैं. इन गांवों से 20 से ज्यादा ओलंपियन निकले हैं.

ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਮਾਂਚਕ ਫ਼ਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੀ ਅਸਲ ਨਰਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੈਜੈਂਡਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 5, 2026

उन्होंने ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम का भी जिक्र किया. यहां पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स सेंटर और खेलो इंडिया सेंटर के जरिए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है. इन केंद्रों में क्रमशः 102 और 33 हॉकी खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं.

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भारत ने जापान को 4-1 से हराकर जीता खिताब

मालूम हो, मोहाली के बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम ने जापान को 4-1 से हराया. इस जीत के साथ भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने पास बरकरार रखा.

फाइनल के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने विजेता टीम को गोल्ड मेडल दिए. हार्दिक सिंह को उनके 200वें अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए स्पेशल जर्सी गिफ्ट की गई.

भारतीय टीम ने 4-1 से जापान को हराकर खिताबी जीत हासिल की. (Photo-ITG)

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन युवाओं को खेलों के लिए प्रेरित करते हैं. साथ ही खेल पर्यटन, होटल और आतिथ्य कारोबार, खेल सामान से जुड़े उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है.

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