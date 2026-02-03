scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'PM मोदी पर अमेरिका की तरफ से बहुत दबाव है', ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए कई सवाल

डोकलाम मुद्दे पर लोकसभा स्थगन के बाद राहुल गांधी ने मोदी पर ट्रेड डील, किसानों, अडानी और एपस्टीन मामलों को लेकर दबाव में होने और समझौता करने के आरोप लगाए.

Advertisement
X
यूएस-इंडिया ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी (Photo: PTI)
यूएस-इंडिया ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी (Photo: PTI)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में डोकलाम का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया. इसके बाद, संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने किसान, अडानी और एपस्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए. 

राहुल गांधी ने कहा, "मोदी जी घबराए हुए हैं. जो ट्रेड डील चार महीने से रुकी थी, कुछ बदला नहीं. वो किसी न किसी कारण दबाव में हैं, जो मैं जानता हूं, नरेंद्र मोदी जानते हैं. मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया. उन पर भयंकर प्रेशर है."

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, "नरेंद्र मोदी जी की इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया है, वो फूट सकता है."

सम्बंधित ख़बरें

mamata banerjee sir protest rahul gandhi
ममता बनर्जी की SIR विरोधी मुहिम ने राहुल गांधी के ‘वोट चोरी‘ कैंपेन को पीछे छोड़ा?
rahul gandhi china mamata banerjee sir aggressive politics US india deal political buster
राहुल-ममता की आक्रामक पॉलिटिक्स के बीच कैसे यूएस डील मोदी सरकार के लिए बन गई बूस्टर?
संसद में राहुल गांधी के बयान पर क्या बोले अखिलेश यादव?
राहुल गांधी के दिए गए बयान पर क्या बोले शत्रुघ्न सिन्हा?
बीजेपी का राहुल गांधी पर तीखा वार

'मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि उनकी इमेज...'

इतिहास में पहली बार एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया गया है. यूएस के साथ ट्रेड डील में हिंदुस्तान के किसानों की मेहनत, खून पसीने को मोदी जी ने बेच दिया है. वो इसलिए बेचा है कि उन्होंने समझौता किए हैं.

राहुल गांधी ने आगे कहा, "सिर्फ आपके नहीं बेचा है, देश को बेचा है. इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दिया गया. मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है अब वो उसे तोड़ने लगे हैं."

Advertisement

यह भी पढ़ें: Parliament Budget Session Live: राहुल गांधी की स्पीच के दौरान जोरदार हंगामा, लोकसभा में उछाले गए पेपर, रोकने पर विपक्षी सांसदों ने भी किया बोलने से इनकार

'अडानी पर जो केस है, असल में वो मोदी पर...'

राहुल ने नरेंद्र मोदी पर दबाव में होने का आरोप लगाते हुए कई मुद्दों का जिक्र किया. उन्होंने कहा,"अडानी जी पर यूनाइटेड स्टेट में एक केस है, वो मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का टार्गेट कर रहा है. दूसरा एपस्टीन फाइल है. अडानी पर जो केस है, वो असल में मोदी जी पर केस है. नरेंद्र मोदी पर ये दो प्रेशर प्वाइंट्स है."

राहुल गांधी ने कहा कि देश ये समझ रहा है कि प्रधानंमत्री ने समझौता किया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    पार्लियामेंट बजट सत्र
    करियर राशिफल
    Advertisement