'PM मोदी पर अमेरिका की तरफ से बहुत दबाव है', ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए कई सवाल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में डोकलाम का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया. इसके बाद, संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने किसान, अडानी और एपस्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए.

और पढ़ें

राहुल गांधी ने कहा, "मोदी जी घबराए हुए हैं. जो ट्रेड डील चार महीने से रुकी थी, कुछ बदला नहीं. वो किसी न किसी कारण दबाव में हैं, जो मैं जानता हूं, नरेंद्र मोदी जानते हैं. मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया. उन पर भयंकर प्रेशर है."

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, "नरेंद्र मोदी जी की इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया है, वो फूट सकता है."

'मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि उनकी इमेज...'

इतिहास में पहली बार एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया गया है. यूएस के साथ ट्रेड डील में हिंदुस्तान के किसानों की मेहनत, खून पसीने को मोदी जी ने बेच दिया है. वो इसलिए बेचा है कि उन्होंने समझौता किए हैं.

राहुल गांधी ने आगे कहा, "सिर्फ आपके नहीं बेचा है, देश को बेचा है. इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दिया गया. मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है अब वो उसे तोड़ने लगे हैं."

Advertisement

यह भी पढ़ें: Parliament Budget Session Live: राहुल गांधी की स्पीच के दौरान जोरदार हंगामा, लोकसभा में उछाले गए पेपर, रोकने पर विपक्षी सांसदों ने भी किया बोलने से इनकार

'अडानी पर जो केस है, असल में वो मोदी पर...'

राहुल ने नरेंद्र मोदी पर दबाव में होने का आरोप लगाते हुए कई मुद्दों का जिक्र किया. उन्होंने कहा,"अडानी जी पर यूनाइटेड स्टेट में एक केस है, वो मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का टार्गेट कर रहा है. दूसरा एपस्टीन फाइल है. अडानी पर जो केस है, वो असल में मोदी जी पर केस है. नरेंद्र मोदी पर ये दो प्रेशर प्वाइंट्स है."

राहुल गांधी ने कहा कि देश ये समझ रहा है कि प्रधानंमत्री ने समझौता किया है.

---- समाप्त ----