scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली दंगों से जुड़े हेट स्पीच केस में 15 याचिकाएं खारिज, FIR-SIT जांच की मांग HC ने ठुकराई

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान नेताओं की कथित हेट स्पीच को लेकर FIR दर्ज करने और SIT से जांच कराने की मांग वाली सभी 15 याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कोर्ट के इस फैसले से इन मामलों में FIR और SIT जांच की मांग को बड़ा झटका लगा है.

Advertisement
X
भाजपा नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा
भाजपा नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित हेट स्पीच मामले में कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने और SIT जांच की मांग वाली सभी 15 याचिकाएं खारिज कर दीं. जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने इन याचिकाओं पर फैसला सुनाया. ये सभी याचिकाएं दंगों के बाद 2020 में दाखिल की गई थीं.

याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि CAA और NRC के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान कुछ राजनीतिक नेताओं के भाषणों ने हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई. याचिकाओं में नेताओं के साथ-साथ उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई थी, जिन पर ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगाया गया था.

यह भी पढ़ें: दिल्ली दंगा केस: अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में ताहिर हुसैन की उम्रकैद के खिलाफ अपील पर सुनवाई को तैयार दिल्ली HC

सम्बंधित ख़बरें

Delhi High Court
आरोपी छूटा तो क्या? पीड़ित को मिलेगा मुआवजा... दिल्ली HC का बड़ा फैसला
ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग में असुविधा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई (File Photo: ITG)
तत्काल टिकट में बॉट्स का खेल? HC ने IRCTC और रेलवे को भेजा नोटिस
IIMC हिंदी-उर्दू विवाद पहुंचा हाईकोर्ट
डूसू चुनाव में NSUI को HC से झटका, धांधली के आरोप की याचिका खारिज
जज ने चिट्ठी लिखकर बच्ची को भरोसा दिया (Photo-Representationl)
जज ने दोषी को सुनाई उम्रकैद, फिर मासूम के नाम लिखी ऐसी चिट्ठी
Nishikant Dubey and Subhash Garg
सुभाष गर्ग के खिलाफ दिल्ली HC पहुंचे निशिकांत दुबे, मानहानि का मुकदमा किया

कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं के खिलाफ FIR की मांग

शेख मुजतबा की एक याचिका में BJP नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया कि इन नेताओं के भाषणों ने 2020 के दंगों के दौरान हिंसा में योगदान दिया.

Advertisement

याचिका में अनुराग ठाकुर के एक भाषण का भी जिक्र था, जिसमें उन पर CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को लेकर ‘देश के गद्दारों को गोली मारो’ नारे का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया था. वहीं, परवेश वर्मा पर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को लेकर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया था.

एक अन्य याचिका में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, AAP नेताओं मनीष सिसोदिया और अमानतुल्लाह खान, AIMIM प्रमुख अकबरुद्दीन ओवैसी और पूर्व विधायक वारिस पठान के खिलाफ भी FIR की मांग की गई थी.

पुलिस कार्रवाई और NIA जांच की भी मांग

CPI(M) नेता बृंदा करात की याचिका में पुलिस, RAF और दूसरे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित गलत आचरण और लापरवाही की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी. वहीं, एक अन्य याचिका में CAA विरोधी प्रदर्शनों की कथित फंडिंग और समर्थन की जांच NIA से कराने की मांग की गई थी.

24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. इसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 700 लोग घायल हुए थे. हिंसा के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की कई घटनाएं सामने आई थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मुंबई के इस इलाके में 2BHK का रेंट ₹1.2 लाख, यूरोप-अमेरिका से भी महंगा! |
    क्रू का हिस्सा तो थे नहीं... फिर Flydubai की फ्लाइट में दो एक्स्ट्रा पायलट क्यों जा रहे थे? जिन्होंने प्लेन लैंड करवाया |
    दिल्ली के सुल्तानपुर डबास में 32 साल की महिला को मारी गोली, चेहरा ढककर आया था हमलावर, पुलिस जांच में जुटी |
    जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान 110 लोग हिरासत में, 15 पुलिसकर्मी घायल |
    एमपी के अशोकनगर में दिल दहला देने वाली वारदात, अस्पताल में एक दिन की बच्ची की हत्या |
    टी20 सीरीज से पहले वेस्टइंडीज की टीम में बड़ा फेरबदल... 239 रन ठोकने वाले बल्लेबाज को बुलाया |
    अब पेजर में हिज्बुल्लाह जैसी सेंध नहीं लग पाएगी, भारतीय कंपनी ने किया कमाल |
    करोड़पति यूट्यूबर की बांहों में हसीना, गोद में उठाकर झूमा, मोनोकनी में दिखाई बोल्डनेस |
    अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद में नीतीश कुमार की एंट्री? ललन सिंह से हुई चर्चा |
    Masoor Dal Kofta: मलाई कोफ्ता छोड़िए, घर में रखी मसूर दाल से बनाएं फूले-फूले दाल कोफ्ता, रोटी-चावल संग लगेंगे टेस्टी
    Advertisement