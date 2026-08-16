scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Most beautiful lakes in India: डल से लेकर पैंगोंग तक... भारत की इन 6 झीलों की खूबसूरती जीत लेगी आपका दिल

Most beautiful lakes in India: भारत में ऐसी कई खूबसूरत झीलें हैं, जहां प्रकृति का अद्भुत नजारा और सुकून भरा माहौल आपका मन मोह लेंगे. अगर आप यादगार ट्रिप की योजना बना रहे हैं तो इन झीलों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

Advertisement
X
अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें भारत की ये 6 मशहूर झीलें (Photo-ITG)
अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें भारत की ये 6 मशहूर झीलें (Photo-ITG)

Most beautiful lakes in India:  अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और प्रकृति के खूबसूरत नजारों के बीच सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो भारत की मशहूर झीलें आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं. देश के अलग-अलग राज्यों में मौजूद ये झीलें अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत माहौल और अनोखी खासियत के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं. आइए जानते हैं भारत की कुछ ऐसी खूबसूरत झीलों के बारे में, जिन्हें अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए.

श्रीनगर का डल झील
श्रीनगर की पहचान मानी जाने वाली डल झील अपनी हाउसबोट, शिकारा राइड और तैरते हुए बाजार के लिए मशहूर है. चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और मुगल गार्डन का खूबसूरत नजारा इस झील की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं.

सिक्किम का गुरुडोंगमर झील
समुद्र तल से लगभग 17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुडोंगमर झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में गिनी जाती है. बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच इसकी साफ नीली झील पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है. यह झील बौद्ध और सिख धर्म के लोगों के लिए भी पवित्र मानी जाती है.

सम्बंधित ख़बरें

Aquib Nabi
40 साल बाद श्रीनगर में बड़ा क्रिकेट, शेर-ए-कश्मीर में होगा ईरानी कप
court order
J-K: पूर्व आतंकी के हत्यारे को उम्रकैद, मस्जिद में ली थी जान
J&K: Suspect detained during raids targeting online misuse, radicalisation networks
ऑनलाइन नफरत, कट्टरपंथ पर बड़ा क्रैकडाउन! घाटी में 6 जिलों में छापेमारी, एक गिरफ्तार
Lashkar terrorist Mohammad Lateef Bhat wanted
कश्मीर में लश्कर आतंकी मोहम्मद लतीफ भट की तलाश तेज, लगे पोस्टर
sri nagar news
अनुच्छेद 370 खत्म हो गया, लेकिन मोदी-शाह ने क्यों इस कानून को छुआ तक नहीं!

मणिपुर का लोकटक झील
लोकटक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है. इसकी सबसे खास बात यहां तैरते हुए छोटे-छोटे द्वीप हैं, जिन्हें फुमदी कहा जाता है. इसी झील में दुनिया का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान 'केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क' भी स्थित है.

Advertisement

लद्दाख का पैंगोंग झील
पैंगोंग झील अपनी नीले रंग की बदलती हुई छटा के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित यह झील सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बेहद खूबसूरत दिखाई देती है. इसका एक हिस्सा भारत में और दूसरा चीन में पड़ता है.

केरल का वेम्बनाड झील
वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है और केरल के बैकवॉटर की पहचान मानी जाती है. यहां हाउसबोट की सैर, चारों ओर फैली हरियाली और शांत पानी का नजारा पर्यटकों को सुकून का अहसास कराता है. खासकर सुबह और शाम के समय यहां का दृश्य बेहद मनमोहक होता है.

ओडिशा का चिल्का झील
चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील (लैगून) है. यह जगह पक्षी प्रेमियों और प्रकृति का आनंद लेने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. सर्दियों में यहां हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं. इसके अलावा यहां डॉल्फिन, छोटे-छोटे द्वीप और मछुआरों के गांव भी देखने को मिलते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    4000 करोड़ नहीं है रामायण का बजट! यश ने बताई सच्चाई, समझाया गणित |
    AUS vs BAN: डार्विन में बांग्लादेश ने रचा इतिहास, हार के बीच भी चमके कैमरून ग्रीन, 23 साल बाद हुआ ये करिश्मा |
    अब जिंदगी से शिकायत नहीं... मुंबई की चॉल में शख्स ने बिताई रात, तो बदली सोच |
    उद्घाटन के महज 45 दिन बाद ढही पुल की दीवार! बारां में पार्वती नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज की खुली पोल, बड़ा हादसा टला |
    वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह |
    हंगरी में खाई में पलटी पैसेंजर बस, 12 लोगों की मौत और 10 गंभीर रूप से घायल |
    'वंदे मातरम पर विवाद सिर्फ ध्यान भटकाने का पैंतरा', कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी को घेरा |
    Onion Juice vs Oil: प्याज का रस या प्याज का तेल? जावेद हबीब ने बताया नए बाल उगाने और हेयर फॉल के लिए क्या लगाना सही |
    पीएम मोदी ने गायों को चारा और मोरों को खिलाया दाना, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल |
    LPG e-KYC Rule: तो महंगा पड़ेगा LPG सिलेंडर, आज ही निपटा लें ये जरूरी काम
    Advertisement