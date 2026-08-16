Most beautiful lakes in India: डल से लेकर पैंगोंग तक... भारत की इन 6 झीलों की खूबसूरती जीत लेगी आपका दिल

Most beautiful lakes in India: अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और प्रकृति के खूबसूरत नजारों के बीच सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो भारत की मशहूर झीलें आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं. देश के अलग-अलग राज्यों में मौजूद ये झीलें अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत माहौल और अनोखी खासियत के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं. आइए जानते हैं भारत की कुछ ऐसी खूबसूरत झीलों के बारे में, जिन्हें अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए.

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श्रीनगर का डल झील

श्रीनगर की पहचान मानी जाने वाली डल झील अपनी हाउसबोट, शिकारा राइड और तैरते हुए बाजार के लिए मशहूर है. चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और मुगल गार्डन का खूबसूरत नजारा इस झील की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं.

सिक्किम का गुरुडोंगमर झील

समुद्र तल से लगभग 17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुडोंगमर झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में गिनी जाती है. बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच इसकी साफ नीली झील पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है. यह झील बौद्ध और सिख धर्म के लोगों के लिए भी पवित्र मानी जाती है.

मणिपुर का लोकटक झील

लोकटक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है. इसकी सबसे खास बात यहां तैरते हुए छोटे-छोटे द्वीप हैं, जिन्हें फुमदी कहा जाता है. इसी झील में दुनिया का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान 'केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क' भी स्थित है.

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लद्दाख का पैंगोंग झील

पैंगोंग झील अपनी नीले रंग की बदलती हुई छटा के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित यह झील सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बेहद खूबसूरत दिखाई देती है. इसका एक हिस्सा भारत में और दूसरा चीन में पड़ता है.

केरल का वेम्बनाड झील

वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है और केरल के बैकवॉटर की पहचान मानी जाती है. यहां हाउसबोट की सैर, चारों ओर फैली हरियाली और शांत पानी का नजारा पर्यटकों को सुकून का अहसास कराता है. खासकर सुबह और शाम के समय यहां का दृश्य बेहद मनमोहक होता है.

ओडिशा का चिल्का झील

चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील (लैगून) है. यह जगह पक्षी प्रेमियों और प्रकृति का आनंद लेने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. सर्दियों में यहां हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं. इसके अलावा यहां डॉल्फिन, छोटे-छोटे द्वीप और मछुआरों के गांव भी देखने को मिलते हैं.

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