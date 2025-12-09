scorecardresearch
 
Fatty Liver: फैटी लिवर में होती है इस विटामिन की कमी, भारतीयों को अलर्ट हो जाने की जरूरत

Fatty Liver & Vitamin D Deficiency: आज के दौर में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की वजह से फैटी लिवर की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर में विटामिन D की कमी भी फैटी लिवर की समस्या को बढ़ाने में मदद कर सकती है.

विटामिन D की कमी का असर पड़ सकता है फैटी लिवर पर! (Photo- Getty Image & Pixabay)
फैटी लिवर की समस्या तब होती है जब लिवर की कोशिकाओं में ज्यादा फैट जमा होने लगता है. दुनिया भर में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है. एक स्टडी के मुताबिक, लगभग 32% वयस्कों में नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) पाई जाती है. फैटी लिवर की मुख्य वजह अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत खान-पान, मोटापा और डायबिटीज मानी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन D की कमी भी फैटी लिवर की समस्या को बढ़ा सकती है?

फैटी लिवर और विटामिन D का कनेक्शन

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (NLM) की स्टडी के अनुसार, जिन लोगों को फैटी लिवर होता है, उनमें अक्सर विटामिन D की कमी पाई जाती है. इसका कारण यह है कि लिवर विटामिन D को उसके एक्टिव रूप में बदलने का काम करता है जिससे शरीर में कैल्शियम का लेवल सही रहता है और हड्डियां मजबूत रहती हैं. लेकिन जब लिवर में ज्यादा फैट जमा हो जाती है यानी फैटी लिवर हो जाता है तो लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता. इस वजह से विटामिन D को एक्टिव रूप में बदलने की क्षमता कम हो जाती है. जिससे शरीर में धीरे-धीरे विटामिन D की कमी होने लगती है.

हालांकि फैटी लिवर वाले लोगों में विटामिन D की कमी आम होती है लेकिन यह अभी साफ नहीं है कि इसकी कमी फैटी लिवर का कारण बनती है या सिर्फ इसे बढ़ाती है. मतलब विटामिन D की कमी होने पर जरूरी नहीं है कि फैटी लिवर हो लेकिन यह बीमारी को आगे बढ़ा सकती है. इसलिए, शरीर में विटामिन D का सही लेवल बनाए रखना जरूरी है. 

शरीर में विटामिन D सही से एब्जॉर्ब हो, इसके लिए क्या करें?

धूप लें लेकिन सीमित मात्रा में

शरीर धूप की मदद से सबसे ज्यादा विटामिन D बनाता है. लेकिन ज्यादा देर तक धूप में रहने से स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए रोज या हफ्ते में कुछ दिन 15–20 मिनट तक धूप लेना काफी होता है. ध्यान रहे शरीर के लिए धूप जरूरी है लेकिन बैलेंस में.

विटामिन D को हेल्दी फैट्स के साथ लें

विटामिन D एक फैट-सॉल्यूबल विटामिन है यानी यह शरीर में तभी अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है जब इसे किसी हेल्दी फैट के साथ लिया जाए. इसके लिए आप अपने खाने में एवोकाडो, नट्स, ऑलिव ऑयल या फिर फैटी फिश को शामिल कर सकते हैं. वहीं, अगर आप विटामिन D की सप्लीमेंट लेते हैं तो उसे ऐसे खाने के साथ लें जिसमें हेल्दी फैट्स हो. इससे शरीर विटामिन D को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा.

गट (आंतों) को हेल्दी रखें

ये सुनकर भले अजीब लगे लेकिन गट हेल्थ भी विटामिन D को एब्जॉर्ब करने में बड़ा रोल निभाता है. आंतें ही विटामिन D को शरीर में ले जाती हैं इसलिए उनका हेल्दी होना बहुत जरूरी है. गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए फाइबर से भरपूर खाना खाएं, दही, अचार जैसे फर्मेंटेड फूड को डाइट में शामिल करें, जरूरत पड़े तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लें. एक हेल्दी गट न सिर्फ विटामिन D को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करता है, बल्कि लिवर की सूजन कम करने में भी मदद कर सकता है.

