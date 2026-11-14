Air Pollution and mask : बढ़े हुए AQI की वजह से क्या घर में भी मास्क लगाना चाहिए, डॉक्टर से जानें  

दिल्ली के कई इलाके में वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है. AQI 500 के करीब है. बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए लोग मास्क लगा रहे हैं. कुछ लोग ऑफिस में भी मास्क पहन रहे हैं, लेकिन क्या घर पर भी मास्क लगाकर रहना चाहिए. इस बारे में डॉक्टर ने बताया है.

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यशोदा हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉ. अंकित भाटिया ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि घर के अंदर रहने का मतलब यह नहीं है कि हम प्रदूषण से पूरी तरह सुरक्षित हैं. बाहर की प्रदूषित हवा खिड़कियों और दरवाजों के जरिए घर में आ सकती है. इसके अलावा, खाना पकाने का धुआं, अगरबत्ती, धूप और मच्छर भगाने वाली कॉइल भी घर के अंदर की हवा को खराब कर सकती हैं. हालांकि, हर किसी को घर में लगातार मास्क पहनने की जरूरत नहीं होती. यह काफी हद तक घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता और व्यक्ति की सेहत पर निर्भर करता है. जिन घरों में बाहर का प्रदूषण आसानी से पहुंच रहा है और हवा को साफ रखने के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, वहां ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी है. ऐसे लोग घर पर मास्क लगा सकते हैं.

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इन मरीजों को खास ध्यान रखने की जरूरत है

अस्थमा, COPD और सांस की दूसरी बीमारियों से परेशान लोगों, बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए. अगर घर के अंदर प्रदूषण का स्तर अधिक है और बाहर निकलना जरूरी हो, तो अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क पहनना फायदेमंद हो सकता है. घर के अंदर मास्क पहनने के बजाय प्रदूषण के सोर्स को कम करना और हवा की क्लालिटी को सुधारना ज्यादा जरूरी है.

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HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें

डॉ. अंकित बताते हैं कि प्रदूषण के असर को कम करने के लिए HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल किया जा सकता है. प्रदूषण ज्यादा होने पर खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें, घर में धूम्रपान, अगरबत्ती और कॉइल जलाने से बचें और निगीले कपड़े से सफाई करें.

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इन लक्षणों के दिखने पर अस्पताल जाएं

लगातार खांसी

सांस लेने में परेशानी

सीने में जकड़न

आंखों में जलन

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