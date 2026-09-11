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रियलिटी शो में छक्के छुड़ाएंगे सहवाग, 'राइज एंड फॉल 2' करेंगे होस्ट, अमिताभ-सलमान खान को देंगे टक्कर?

रियलिटी शो राइज एंड फॉल के दूसरे सीजन की घोषणा हो चुकी है जिसमें क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट के रूप में नजर आएंगे. सहवाग के होस्टिंग डेब्यू को लेकर दर्शकों में उत्साह है.

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Sehwag to host Rise and Fall (Photo: Instagram @virendersehwag/beingsalmankhan/amitabhbachchan)
Sehwag to host Rise and Fall (Photo: Instagram @virendersehwag/beingsalmankhan/amitabhbachchan)

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के सेकंड सीजन की अनाउंसमेंट हुई है. इस बार शो को अशनीर ग्रोवर नहीं, बल्कि क्रिकेट की दुनिया के मशहूर खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे. ग्राउंड में विरोधियों के चौके-छक्के छुड़ाने वाले सहवाग अब राइज एंड फॉल के पेंटहाउस की कमान संभालेंगे. शो का पहला और दमदार प्रोमो सामने आया है. इसमें सहवाग की होस्टिंग देखकर फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.

सहवाग के साथ होगा राइज एंड फॉल 2
रियलिटी शो कब शुरू होगा, इसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है. सहवाग ने प्रोमो में गेम के रूल बताए हैं. सहगाव के अलग-अलग गेटअप भी देखने को मिले. उन्होंने बताया कैसे पेंटहाउस और बेसमेंट के बीच की खींचतान में कंटेस्टेंट्स को चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा. पैसे और पावर की जंग में बड़े बड़े सेलेब्स इस पावरप्ले को खेलेंगे. सहवाग ने कंटेस्टेंट्स को चुनौती देते हुए कहा कि वो सबके छक्के छुड़ाने आ रहे हैं.

फैंस सहवाग की क्रिकेट पिच से रियलिटी की दुनिया में ब्रैंड न्यू पारी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं. ये सहवाग का होस्टिंग डेब्यू है. 15 सेलेब्रिटीज राइज एंड फॉल के पावरप्ले में एंट्री मारेंगे. अभी कंटेस्टेंट्स के नामों का खुलासा नहीं हुआ है. शो का पहला सीजन हिट रहा था. इसे अर्जुन बिजलानी ने जीता था.

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लेजेंडरी होस्ट्स को देंगे टक्कर?
सहवाग से पहले इंडियन टीवी पर इंडस्ट्री के दिग्गज नाम होस्टिंग की शान बने हुए हैं. सलमान खान, अमिताभ बच्चन, रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, फराह खान, रितेश देशमुख की होस्टिंग के चर्चे रहते हैं. इस फेहरिस्त में अब सहवाग का नाम शामिल हो गया है. सहवाग के लिए ये नई फील्ड चैलेंजिंग होगी. क्योंकि वो एकदम अलग बैकग्राउंड से आते हैं. वहीं सलमान, अमिताभ शोबिज के धुरंधर हैं.

वो सालों से इंडियन ऑडियंस के दिलों पर राज कर रहे हैं. लेकिन अब होस्टिंग पैटर्न में एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं. एक्टर्स के साथ कॉमेडियन, क्रिकेटर्स और बिजनेसमैन भी इस फील्ड में उतर चुके हैं. सहवाग को होस्टिंग ड्यूटी निभाते देखना मजेदार होने वाला है.

सहवाग का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है. वो हाजिर जवाब भी हैं. परफेक्ट होस्ट बनने के लिए ये अहम क्वॉलिटी है. सहवाग की ये खूबियां लोगों को सोशल मीडिया और क्रिकेट कमेंट्री में दिखी हैं. इसलिए उनकी होस्टिंग से दर्शकों को काफी ज्यादा उम्मीद है. सहवाग की एंट्री के साथ इस बार राइज एंड फॉल 2 का गेम धमाकेदार होने वाला है.

क्या पता वो अपनी होस्टिंग से इंडस्ट्री के धुरंधरों के ही छक्के छुड़ा दें. शो की बात करें तो इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर दिखाया जाएगा. 
 

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