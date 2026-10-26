Plant Vastu: खूबसूरत दिखने वाले ये पौधे बना सकते हैं कंगाल! जान लें नियम

Plant Vastu: घर को खूबसूरत बनाने के लिए लोग तरह-तरह के पौधे लगाते हैं. कोई बालकनी में हरियाली पसंद करता है, तो कोई लिविंग रूम को सजाने के लिए इनडोर प्लांट्स रखता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेंगशुई की मान्यताओं के मुताबिक, कुछ पौधों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है? माना जाता है कि पौधों का आकार, उनकी पत्तियां और उनकी देखभाल घर के माहौल पर असर डाल सकती हैं.

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फेंगशुई में घर की सजावट और ऊर्जा के संतुलन को खास महत्व दिया जाता है. ऐसे में अगर आप भी घर में पौधे लगाने के शौकीन हैं, तो जानिए किन पौधों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है और इसके पीछे क्या मान्यता है.

1. हाइड्रेंजिया का पौधा (Hydrangea)

फेंगशुई की मान्यताओं में हाइड्रेंजिया के फूलों को अकेलेपन, निराशा और अलगाव का प्रतीक माना जाता है. इसी वजह से कुछ लोग इसे घर के अंदर रखने के बजाय बालकनी या बगीचे में लगाना बेहतर समझते हैं.



2. जेरेनियम का पौधा (Geranium)

फेंगशुई के अनुसार, जेरेनियम को घर के अंदर रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की मान्यता है. इसके रंग-बिरंगे फूलों का आनंद लेने के लिए इसे गार्डन, छत या बालकनी में रखने की सलाह दी जाती है.

3. आइवी और बेल वाले पौधे (Ivy)

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आइवी की बेलें नीचे की ओर लटकती और तेजी से फैलती हैं. फेंगशुई की कुछ मान्यताओं में इन्हें जीवन की ऊर्जा में गिरावट और असंतुलन से जोड़ा जाता है. इसलिए इन्हें घर के भीतर रखने के बजाय बाहरी दीवारों, गेट या पेर्गोला पर लगाने की सलाह दी जाती है.

4. पॉपी के फूल (Poppy)

कुछ संस्कृतियों में पॉपी के फूलों को दुर्भाग्य, दुख और क्षणभंगुर खुशी से जोड़ा जाता है. इनके जल्दी मुरझाने और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों के कारण इन्हें घर के अंदर सजाने से बचने की मान्यता भी प्रचलित है.

5. मिस्टलेटो (Mistletoe)

मिस्टलेटो को लेकर अलग-अलग संस्कृतियों में अलग मान्यताएं हैं. कुछ परंपराओं में इसे प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि कुछ उत्तरी यूरोपीय मान्यताओं में इसका संबंध मृत्यु से जोड़ा गया है. ध्यान रखें कि इसके कुछ हिस्से खाने पर जहरीले हो सकते हैं.

6. मनी प्लांट यानी पोथोस (Pothos)

मनी प्लांट को आमतौर पर घरों में खूब पसंद किया जाता है. हालांकि, फेंगशुई की कुछ मान्यताओं में इसकी बेलों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. एक मान्यता के मुताबिक, घर में तीन से ज्यादा पोथोस के पौधे होने से ऊर्जा का संतुलन प्रभावित हो सकता है. वहीं, प्रवेश द्वार या खिड़की के पास इसे रखना सकारात्मक माना जाता है.

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7. स्नेक प्लांट (Snake Plant)

स्नेक प्लांट हवा की गुणवत्ता से जुड़े फायदों के कारण लोकप्रिय है. लेकिन फेंगशुई में इसकी नुकीली पत्तियों को कभी-कभी कठोर या नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. इसे पूरी तरह हटाने के बजाय खिड़की, बालकनी या प्रवेश द्वार के पास रखने की सलाह दी जाती है.

8. कार्नेशन के फूल (Carnations)

कार्नेशन के फूल घर की सजावट में खूब इस्तेमाल होते हैं. लेकिन फेंगशुई की कुछ मान्यताओं के मुताबिक, इन्हें घर के अंदर रखने से सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. इसलिए इन्हें बगीचे, छत या बालकनी में रखना बेहतर माना जाता है.

क्या इन पौधों को घर से हटा देना चाहिए?

जरूरी नहीं. फेंगशुई की मान्यताएं अलग-अलग परंपराओं और विशेषज्ञों के अनुसार बदल सकती हैं. किसी पौधे को अशुभ मानने का अर्थ यह नहीं है कि वह वास्तव में घर में दुर्भाग्य लेकर आएगा. पौधे चुनते समय उनकी देखभाल, घर में उपलब्ध रोशनी, जगह और सुरक्षा का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है. मुरझाए हुए पत्तों को हटाएं और पौधों को स्वस्थ रखें, ताकि घर साफ-सुथरा और हरा-भरा दिखे.

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