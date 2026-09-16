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'लड़की छुएगी तो पटककर फेंक दूंगा', 23 साल की एक्ट्रेस को कहा नचनिया, गेमर ने लांघी मर्यादा, बोला- इंडिया थूकेगा...

'बिग बॉस' के घर में टास्क के दौरान बवाल मच गया. अरिश्फा खान और स्काउट ओपी (तन्मय सिंह) के बीच हुई तीखी बहस में सारी सीमाएं टूट गईं. गुस्से में स्काउट के बिगड़े बोल ने मेकर्स और फैंस दोनों को हैरान कर दिया है. अरिश्फा को धमकी देने पर वो ट्रोल हो रहे हैं.

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स्काउट ने अरिश्फा को दी धमकी (Photo: Social Media)
स्काउट ने अरिश्फा को दी धमकी (Photo: Social Media)

Bigg Boss 20 Ugly Fight: 'बिग बॉस' में हर साल कई हाईवोल्टेज लड़ाइयां देखने को मिलती हैं. लेकिन कई दफा लड़ाई में कुछ लोग मर्यादा पार कर देते हैं. 'बिग बॉस 20' में भी एक टास्क के दौरान अरिश्फा खान और स्काउट ओपी उर्फ तन्मय सिंह के बीच जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला. दोनों बुरी तरह भिड़ गए और लड़ाई में स्काउट ने लाइन क्रॉस कर दी. 

स्काउट ने लांघी मर्यादा!

बिग बॉस ने घरवालों को कैप्टेंसी के दावेदार चुनने के लिए एक टास्क दिया था. इस टास्क में घर की लड़कियों को लड़कों को रंगना था. लेकिन टास्क के दौरान आंख पर रंग फेंकने पर स्काउट ओपी, अरिश्फा खान पर भड़क गए और दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई. 

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लड़ाई में स्काउट ने गुस्से में अरिश्फा से कहा- यहीं पटक कर फेंक दूंगा साइड में. इसके साथ ही उन्होंने अरिश्फा के काम पर तंज कसते हुए कहा- रीलों के गाने बजा दूं ट्रेंडिंग वाले, नाचेगी ता-ता-थैया नचनिया. 

अरिश्फा को दी धमकी

स्काउट ने अरिश्फा को थप्पड़ मारने की भी धमकी दी. फिर कैमरे की ओर देखते हुए स्काउट खुलेआम चेतावनी देते हुए बोले- मैं खुलेआम गेमिंग कम्युनिटी और यूट्यूब कम्युनिटी से बोलता हूं कि इसे खत्म कर दो. स्काउट ने अरिश्फा के लिए यह भी कहा कि इंडिया थूकेगा इसपर. अगर कोई लड़की उन्हें छुएगी तो वो उसे फाड़ देंगे. 

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लड़ाई के बाद स्काउट स्मोकिंग रूम में रोते नजर आए. स्काउट ने रोते हुए काजी तौकीर के सामने अपनी बात रखी. उन्होंने दावा किया कि टास्क के दौरान अरिश्फा ने उन्हें दो बार मारा था और उन्होंने उसे छूने से मना भी किया था. स्काउट ने आगे कहा- मेरे को टच मत करना, नहीं तो मैं पटक के मारूंगा. टास्क में लड़का- लड़की नहीं है मेरे लिए. 

ट्रोल हो रहे स्काउट

नेशनल टीवी पर 23 साल की अरिश्फा को मारने-पीटने की बात करने और खत्म करने की धमकी देने पर स्काउट ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं. लोगों का कहना है कि स्काउट को शर्म आनी चाहिए. 

यहां देखें यूजर्स के रिएक्शन
 

 

 

स्काउट की ट्रोलिंग के बीच उनके फैंस उनके सपोर्ट में आगे आ रहे हैं. लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि सलमान खान स्काउट की किस तरह क्लास लेंगे. 

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