'ईगो' में रावण बने यश? रणबीर को देंगे टक्कर, बोले- मुझसे अच्छा बुराई कोई दिखा नहीं सकता

रणबीर कपूर राम बनकर छाएंगे, तो यश रावण के रूप में ऐसा तांडव मचाने वाले हैं कि स्क्रीन पर असली टक्कर यहीं से शुरू होगी. नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ को लेकर फैंस के बीच पहले ही जबरदस्त बज बना हुआ है. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यश के किरदार को लेकर है. आखिर जब वह फिल्म से बतौर को-प्रोड्यूसर भी जुड़े हैं, तो उन्होंने खुद भगवान राम का किरदार चुनने के बजाय रावण का रोल क्यों चुना? अब यश ने खुद इस राज से पर्दा उठा दिया है.

और पढ़ें

‘राम की अच्छाई दिखाने के लिए रावण की बुराई भी चाहिए’

‘आप की अदालत’ में यश से जब पूछा गया कि प्रोड्यूसर होने के नाते उनके पास किरदार चुनने की आजादी थी, फिर उन्होंने रावण को ही क्यों चुना, तो एक्टर ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया. यश ने कहा-राम का भलाई दिखाने के लिए रावण का बुराई भी तो चाहिए.

यानी उनके हिसाब से अगर राम की अच्छाई को दमदार तरीके से दिखाना है, तो सामने खड़ा रावण भी उतना ही ताकतवर और खतरनाक नजर आना चाहिए. इसके बाद यश ने जो बात कही, उसने उनके कॉन्फिडेंस की झलक भी दे दी. उन्होंने कहा- मुझसे अच्छा बुराई कोई दिखा नहीं सकता. बस फिर क्या था, उनका ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का मसाला बन गया.

यश बोले- रावण को देखकर लगे, ‘इसे कैसे मारा जाए?’

Advertisement

यश ने साफ किया कि फिल्म में रावण ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे देखकर दर्शकों को उससे कोई फर्क ही न पड़े. उसका खौफ और ताकत इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि राम के सामने उसकी मौजूदगी ही बड़ा खतरा लगे.

उन्होंने कहा कि रावण को देखकर दर्शक के मन में यह सवाल उठना चाहिए- इसको कैसे मारा जाए? और यही वह चीज है जो राम और रावण के बीच होने वाली टक्कर को बड़े पर्दे पर और ज्यादा रोमांचक बना सकती है.

‘अच्छा किरदार करूंगा तो मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा’

यश से जब मजाक में पूछा गया कि क्या उन्होंने फिल्म में बुरे आदमी की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है, तो उनका जवाब भी कम दिलचस्प नहीं था. उन्होंने कहा कि जब वह अच्छा किरदार भी करेंगे, तब उनसे अच्छा कोई नहीं होगा. यानी यश का कॉन्फिडेंस रावण के किरदार जितना ही बड़ा नजर आ रहा है. अब असली सवाल यह है कि वह पर्दे पर इस आत्मविश्वास को कितना दमदार अभिनय में बदल पाते हैं.

यश ने यह भी साफ कर दिया कि ‘रामायण’ किसी एक स्टार की फिल्म नहीं है. वह खुद भी इस प्रोजेक्ट से को-प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं, लेकिन उनका कहना है कि यहां किसी के स्टारडम या ईगो की जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी ने अपना ईगो किनारे रख दिया है और यह फिल्म किसी एक स्टार के बारे में नहीं है. उनके मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेहतरीन लोगों को साथ लाया गया है.

Advertisement

यानी रणबीर हों, यश हों या बाकी कलाकार- फोकस पूरी तरह ‘रामायण’ को बड़े और भव्य तरीके से पेश करने पर है.

सबसे बड़ी चुनौती- आस्था भी बचे और मनोरंजन भी हो

यश ने फिल्म के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती पर भी बात की. उन्होंने कहा कि रामायण लोगों की सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है. हर इंसान के मन में इसके किरदारों की अपनी एक तस्वीर बनी हुई है. यश ने बताया कि बचपन में उन्होंने अपने दादा से रामायण की कहानी सुनी थी और बाद में टीवी और फिल्मों ने उनकी कल्पना को और आकार दिया.

ऐसे में फिल्म के मेकर्स के सामने चुनौती काफी बड़ी है- कहानी को इतना शानदार और मनोरंजक बनाया जाए कि नई पीढ़ी भी उससे जुड़ सके, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस भी न पहुंचे. यश ने इसे मुश्किल काम बताया, लेकिन कहा कि यही चुनौती उन्हें स्वीकार करनी होगी.

4000 करोड़ से ज्यादा के बजट वाली ‘रामायण’ पर टिकी नजरें

‘रामायण’ को लेकर सिर्फ स्टारकास्ट ही नहीं, बल्कि इसका स्केल भी चर्चा में है. निर्माता नमित मल्होत्रा पहले बता चुके हैं कि फिल्म के दोनों हिस्सों का संयुक्त बजट करीब 50 करोड़ डॉलर यानी 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया गया है.

फिल्म दो हिस्सों में रिलीज होगी. पहला भाग अक्टूबर 2026 में दिवाली से पहले दुनियाभर में रिलीज होने की तैयारी में है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान आएगा. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण, साई पल्लवी सीता, सनी देओल और रवि दुबे अहम किरदारों में नजर आएंगे.

Advertisement

अब रावण बनकर यश कितना खौफ पैदा करेंगे?

यश का रावण बनना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि वह पहले ही ‘केजीएफ’ जैसी फिल्मों में अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों को अपना दीवाना बना चुके हैं. अब वही स्टार एक ऐसे किरदार में दिखाई देंगे, जिसे देखकर दर्शकों के मन में खौफ पैदा होना चाहिए. खुद यश कह रहे हैं कि रावण को इतना ताकतवर होना चाहिए कि उसे हराना मुश्किल लगे. तो एक तरफ रणबीर कपूर के रूप में भगवान राम की भव्यता होगी और दूसरी तरफ यश का खतरनाक रावण.

अब देखना दिलचस्प होगा कि 2026 की इस सबसे बड़ी फिल्मों में से एक में राम की मर्यादा भारी पड़ती है या यश का रावण स्क्रीन पर ऐसा जलवा दिखाता है कि दर्शक कुछ पल के लिए उसके खौफ में ही डूब जाएं.

---- समाप्त ----