दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर की मौत पर रितेश देशमुख, CM योगी, रवि किशन समेत कई हस्तियों ने जताया शोक

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनकी मौत खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उनके निधन पर बॉलीवुड से लेकर राजनीति और अलग-अलग क्षेत्रों की कई हस्तियों ने दुख जताया है. कांग्रेस नेता राजा वडिंग ने भी नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने दिग्गज अभिनेता के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी अदाकारी हमेशा याद की जाएगी.

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कांग्रेस नेता राजा वडिंग ने जताया दुख

राजा वडिंग ने नाना पाटेकर के निधन पर सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'नाना पाटेकर जी के निधन की खबर बेहद दुखद है. सिनेमा ने एक महान अभिनेता और प्रभावशाली व्यक्तित्व खो दिया. उनकी अदाकारी हमेशा याद रहेगी.' उन्होंने दिवंगत अभिनेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.



नाना पाटेकर लंबे समय से हिंदी सिनेमा के चर्चित कलाकार रहे. उन्होंने कई फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए. उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे है. वे उनके साथ जुड़ी यादें शेयर कर रहे हैं.

बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी जताया शोक

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पश्चिम बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी ने भी नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दिग्गज अभिनेता के निधन की खबर से वह बेहद दुखी और स्तब्ध हैं. अधिकारी ने कहा कि भारतीय सिनेमा ने एक बेहतरीन और बेमिसाल कलाकार खो दिया है. उन्होंने नाना पाटेकर की फिल्म ‘परिंदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘प्रहार’ और ‘अब तक छप्पन’ में उनकी अदाकारी को याद किया.

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नाना पाटेकर ने सिर्फ किरदार नहीं निभाए, बल्कि उन्हें अपनी अदाकारी से जीवंत किया. उन्होंने अभिनेता की सादगी, विनम्रता और सामाजिक कार्यों से जुड़े योगदान को भी याद किया. अधिकारी ने नाना पाटेकर के परिवार, दोस्तों और उनके प्रशंसकों के प्रति संवेदना जताई.

Deeply shocked and heartbroken to wake up to the devastating news of the sudden passing of legendary actor Shri Nana Patekar Ji. Indian Cinema has lost one of its fiercest, most genuine and irreplaceable voices. Nana Ji didn't merely play roles; he breathed raw, unapologetic truth into every character. From the explosive power of Parinda, Krantiveer and Prahaar to the gripping intensity of Ab Tak Chhappan, his craft set a benchmark that few could ever hope to reach. Beyond the silver screen, his simplicity, profound humility and selfless devotion to social causes and rural communities reflected the true greatness of his soul. Rest in peace, Nana Patekar Ji. Your voice, your fiery spirit and your towering legacy will remain etched in our hearts forever. Deepest condolences to his family, friends, and millions of admirers worldwide. Om Shanti 🙏 — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) October 8, 2026

रवि किशन बोले-भारतीय फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति

बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नाना पाटेकर भारतीय सिनेमा के महान कलाकारों में शामिल थे. रवि किशन ने उनकी सादगी और मिट्टी से जुड़े व्यक्तित्व को याद किया. उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर से उनका आत्मीय संबंध रहा और उनसे उन्होंने अभिनय और जीवन के प्रति नजरिए को लेकर बहुत कुछ सीखा.

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रवि किशन ने नाना पाटेकर के निधन को भारतीय फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया. उन्होंने उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति संवेदना जताते हुए 'ॐ शांति' कहा.

आज सुबह-सुबह नाना पाटेकर जी के निधन की अत्यंत दुखद खबर सुनकर मन बहुत व्यथित है। स्टार होते हुए भी स्टारडम से कोसों दूर रहने वाले नाना जी भारतीय सिनेमा के उन महान कलाकारों में थे, जिनकी पहचान उनकी सादगी, सहजता और मिट्टी से जुड़े व्यक्तित्व से थी। मुंबई की चकाचौंध में रहते हुए भी उन्होंने अपनी जड़ों और संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा। नाना जी से मेरा आत्मीय संबंध रहा। समय-समय पर उनसे बातचीत होती थी। उनके अभिनय, सादगी और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण से मैंने बहुत कुछ सीखा। वे हमेशा स्नेह और प्रोत्साहन देते थे। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी एक बड़ी क्षति है। नाना पाटेकर जी का निधन भारतीय फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी कला, सादगी और स्मृतियाँ सदैव हमारे बीच जीवित रहेंगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिवार एवं सभी चाहने वालों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति। 🙏 #NanaPatekar — Ravi Kishan (@ravikishann) October 8, 2026

'उनके साथ मराठी फिल्म न बना पाने का मलाल'

एक्टर रितेश देशमुख ने नाना पाटेकर के निधन पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि इस खबर ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया. रितेश ने नाना पाटेकर को बेहतरीन और बेमिसाल अभिनेता बताया. उन्होंने कहा कि नाना ने अपनी खास अदाकारी से लोगों के दिलों में जगह बनाई. उन्होंने हीरो, विलेन और कॉमेडी समेत हर तरह के किरदार को शानदार तरीके से निभाया.

रितेश ने बताया कि उन्होंने नाना के साथ ‘ब्लफमास्टर’ और ‘हाउसफुल 5’ में काम किया था. हालांकि, उनके साथ मराठी फिल्म में काम करने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी. रितेश ने नाना की समाजसेवा को भी याद किया और कहा कि पर्दे के बाहर भी वह लोगों की मदद के लिए लगातार काम करते रहे. उन्होंने नाना के परिवार, करीबियों और फैंस के प्रति संवेदना जताई.

आज शब्द थिजले आहेत, काळजावर जणू वीज कोसळली आहे. नाना गेले... या एका वाक्याने मन सुन्न, निःशब्द झाले आहे. तुम्ही अभिनयाचे आकाश होतात, ज्याला तुलनेची सीमा नव्हती. तुमच्या अनोख्या शैलीने रसिकांच्या हृदयात तुम्ही अढळ घर केले. कधी पडद्यावरचा तेजस्वी नायक, कधी अंगावर शहारे आणणारा खलनायक, तर कधी गंभीर चेहऱ्यामागचा खट्याळ विनोद, प्रत्येक रंग तुमच्या अभिनयात खुलून आला. पडद्यावर तुम्ही हीरो होतात, पण पडद्यामागे त्याहूनही मोठे. तुमच्या संस्थेतून वाहत राहिली माणुसकीची निरंतर धारा. 'ब्लफमास्टर' आणि 'हाउसफुल ५' मध्ये तुमच्यासोबत पडदा वाटून घेतला, हे माझे भाग्य. पण एका मराठी चित्रपटात तुमच्यासोबत काम करणे, ही अपूर्ण ओढ आयुष्यभर उरी राहील. तुमचे बोल, तुमच्या गप्पा, पाठीवरची ती कौतुकाची थाप, सोबत केलेले ते खळखळते हसू, ही माझी करी कमाई. कुटुंबीयांना, आप्तेष्टांना आणि लाखो चाहत्यांना माझी मनःपूर्वक सांत्वना. खरच आज एका युगाचा अस्त झाला आहे. भावपूर्ण श्रद्धांजली. 🙏 — Riteish Deshmukh (@Riteishd) October 8, 2026

CM योगी ने भी दी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर का निधन कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. सीएम योगी ने उन्हें प्रख्यात अभिनेता, रंगमंच के सशक्त कलाकार और संवेदनशील समाजसेवी बताया.

उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर ने अपने विलक्षण अभिनय से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया. साथ ही सामाजिक सरोकारों के जरिए समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई. सीएम योगी ने प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिवार व प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की.

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प्रख्यात अभिनेता, रंगमंच के सशक्त कलाकार एवं संवेदनशील समाजसेवी, 'पद्म श्री' नाना पाटेकर जी का निधन कला जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने विलक्षण अभिनय से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया और अपने सामाजिक सरोकारों से समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी अभिव्यक्त किया। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 8, 2026

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