दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर की मौत पर रितेश देशमुख, CM योगी, रवि किशन समेत कई हस्तियों ने जताया शोक

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनकी मौत खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उनके निधन पर बॉलीवुड से लेकर राजनीति और अलग-अलग क्षेत्रों की कई हस्तियों ने दुख जताया है. कांग्रेस नेता राजा वडिंग ने भी नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने दिग्गज अभिनेता के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी अदाकारी हमेशा याद की जाएगी.
कांग्रेस नेता राजा वडिंग ने जताया दुख
राजा वडिंग ने नाना पाटेकर के निधन पर सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'नाना पाटेकर जी के निधन की खबर बेहद दुखद है. सिनेमा ने एक महान अभिनेता और प्रभावशाली व्यक्तित्व खो दिया. उनकी अदाकारी हमेशा याद रहेगी.' उन्होंने दिवंगत अभिनेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.
नाना पाटेकर लंबे समय से हिंदी सिनेमा के चर्चित कलाकार रहे. उन्होंने कई फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए. उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे है. वे उनके साथ जुड़ी यादें शेयर कर रहे हैं.
बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी जताया शोक
पश्चिम बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी ने भी नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दिग्गज अभिनेता के निधन की खबर से वह बेहद दुखी और स्तब्ध हैं. अधिकारी ने कहा कि भारतीय सिनेमा ने एक बेहतरीन और बेमिसाल कलाकार खो दिया है. उन्होंने नाना पाटेकर की फिल्म ‘परिंदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘प्रहार’ और ‘अब तक छप्पन’ में उनकी अदाकारी को याद किया.
सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नाना पाटेकर ने सिर्फ किरदार नहीं निभाए, बल्कि उन्हें अपनी अदाकारी से जीवंत किया. उन्होंने अभिनेता की सादगी, विनम्रता और सामाजिक कार्यों से जुड़े योगदान को भी याद किया. अधिकारी ने नाना पाटेकर के परिवार, दोस्तों और उनके प्रशंसकों के प्रति संवेदना जताई.
रवि किशन बोले-भारतीय फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति
बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नाना पाटेकर भारतीय सिनेमा के महान कलाकारों में शामिल थे. रवि किशन ने उनकी सादगी और मिट्टी से जुड़े व्यक्तित्व को याद किया. उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर से उनका आत्मीय संबंध रहा और उनसे उन्होंने अभिनय और जीवन के प्रति नजरिए को लेकर बहुत कुछ सीखा.
रवि किशन ने नाना पाटेकर के निधन को भारतीय फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया. उन्होंने उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति संवेदना जताते हुए 'ॐ शांति' कहा.
'उनके साथ मराठी फिल्म न बना पाने का मलाल'
एक्टर रितेश देशमुख ने नाना पाटेकर के निधन पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि इस खबर ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया. रितेश ने नाना पाटेकर को बेहतरीन और बेमिसाल अभिनेता बताया. उन्होंने कहा कि नाना ने अपनी खास अदाकारी से लोगों के दिलों में जगह बनाई. उन्होंने हीरो, विलेन और कॉमेडी समेत हर तरह के किरदार को शानदार तरीके से निभाया.
रितेश ने बताया कि उन्होंने नाना के साथ ‘ब्लफमास्टर’ और ‘हाउसफुल 5’ में काम किया था. हालांकि, उनके साथ मराठी फिल्म में काम करने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी. रितेश ने नाना की समाजसेवा को भी याद किया और कहा कि पर्दे के बाहर भी वह लोगों की मदद के लिए लगातार काम करते रहे. उन्होंने नाना के परिवार, करीबियों और फैंस के प्रति संवेदना जताई.
CM योगी ने भी दी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर का निधन कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. सीएम योगी ने उन्हें प्रख्यात अभिनेता, रंगमंच के सशक्त कलाकार और संवेदनशील समाजसेवी बताया.
उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर ने अपने विलक्षण अभिनय से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया. साथ ही सामाजिक सरोकारों के जरिए समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई. सीएम योगी ने प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिवार व प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की.