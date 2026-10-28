अनिरुद्ध-काव्या की शादी में रॉयल ठाठ! 3 महीने में तैयार हुआ विंटेज वेडिंग इनविटेशन बॉक्स, कपल की मांओं ने किया पसंद

Anirudh Ravichander-Kavya Maran Wedding: म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की CEO काव्या मारन की शादी की खबरें इन दिनों चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ग्रीस में एक निजी समारोह में शादी की रस्में निभाने की तैयारी कर रहे हैं. इसी बीच उनकी वेडिंग रिसेप्शन के खास इनविटेशन बॉक्स का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया.

और पढ़ें

इसका शाही डिजाइन, विंटेज अंदाज और बारीक कारीगरी देखकर लोग इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं. इस न्योते को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शादी के जश्न को खास बनाने के लिए कितनी बारीकी से तैयारियां की गई हैं.

हाथ में आया शाही न्योता, डिजाइन देख ठहर जाएंगी नजरें!

अनिरुद्ध और काव्या के रिसेप्शन का इनविटेशन कोई आम कार्ड नहीं है. इसे आइवरी और हल्के पाउडर ब्लू रंग के खूबसूरत बॉक्स में तैयार किया गया है. बॉक्स पर उभरी हुई डिजाइन, बारीक डिटेलिंग और विंटेज स्टाइल की क्रेस्ट सील इसे रॉयल लुक देती है. इसका पूरा डिजाइन बारोक स्टाइल से प्रेरित है, जो अपनी भव्यता, बारीक नक्काशी और शाही सजावट के लिए जाना जाता है.

मेहमानों को मिलने वाला यह न्योता सिर्फ शादी की जानकारी देने वाला कार्ड नहीं, बल्कि अपने आप में एक खास यादगार तोहफा जैसा है. इसकी खूबसूरती और डिजाइन ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है.

Advertisement

3-4 महीने में तैयार हुआ वेडिंग इनविटेशन, एक-एक डिटेल पर हुई मेहनत

इस खास इनविटेशन को Pink Whistle Man की रंजनी अयंगर ने डिजाइन किया है. उन्होंने द फ्री प्रेस जर्नल को बताया कि इसे तैयार करने में करीब तीन से चार महीने लगे. दिलचस्प बात यह है कि डिजाइन का शुरुआती आइडिया करीब एक हफ्ते में आ गया था, लेकिन उसे फाइनल रूप देने में काफी वक्त लगा.

रंजनी के मुताबिक, इस दौरान कई बार डिजाइन में बदलाव किए गए. बॉक्स के मटीरियल से लेकर उसकी बनावट, वजन और हिंज यानी जोड़ने वाले हिस्सों तक पर दोबारा काम करना पड़ा. बॉक्स की क्वालिटी और उसकी फिनिशिंग को लेकर भी खास ध्यान दिया गया. आखिरकार करीब साढ़े तीन महीने की मेहनत के बाद यह शाही न्योता तैयार हुआ.

पहली बार बॉक्स देखा तो कैसा था अनिरुद्ध-काव्या का रिएक्शन?

इस इनविटेशन को तैयार करने वाली डिजाइनर ने बताया कि जब कपल ने पहली बार बॉक्स देखा, तो उन्हें यह बेहद पसंद आया. सिर्फ अनिरुद्ध और काव्या ही नहीं, बल्कि उनकी मांओं को भी इसका डिजाइन काफी पसंद आया.

रंजनी ने कहा- जब उन्होंने पहली बार बॉक्स देखे, तो उन्हें ये बहुत पसंद आए. सिर्फ कपल ही नहीं, उनकी मांएं भी इसे देखकर बेहद खुश थीं. मेरे लिए यह सबसे अच्छी प्रतिक्रियाओं में से एक थी. डिजाइनर के मुताबिक, शुरुआती सैंपल भेजने पर भी शानदार प्रतिक्रिया मिली थी. जब सभी बॉक्स तैयार होकर सामने आए, तो कपल और उनके परिवार बेहद खुश थे.

Advertisement

परिवार की छोटी-छोटी तारीफ भी डिजाइनर तक पहुंचाई

रंजनी ने यह भी बताया कि अनिरुद्ध-काव्या और उनके परिवार का व्यवहार उनके लिए खास रहा. उन्हें इस प्रोजेक्ट में अपने आइडिया पर काम करने की पूरी आजादी मिली और बातचीत के दौरान चीजें काफी स्पष्ट रहीं.

उन्होंने कहा कि कपल और उनके परिवार की एक बात उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई. अगर किसी मेहमान को इनविटेशन पसंद आता या कोई उसकी किसी खास डिटेल की तारीफ करता, तो परिवार यह बात डिजाइनर को फोन करके जरूर बताता था.

रंजनी के मुताबिक, वे छोटी-छोटी बातों के लिए भी फोन करके बताते थे कि किसी मेहमान को इनविटेशन पसंद आया या किसी ने उसकी किसी खास चीज की तारीफ की. मुझे लगता है कि यह बहुत कीमती खूबी है और इसने मेरे लिए इस अनुभव को और भी खास बना दिया.

ग्रीस में शादी की चर्चा, लेकिन रिसेप्शन इनविटेशन ने लूटी महफिल

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी को लेकर रिपोर्ट्स में ग्रीस में निजी समारोह की बात कही जा रही है. हालांकि, शादी की तारीख और बाकी रस्मों को लेकर आधिकारिक पुष्टि सामने आना बाकी है. ऐसे में उनके रिसेप्शन इनविटेशन का वीडियो सामने आने के बाद फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ गई है.

Advertisement

अनिरुद्ध अपनी शानदार म्यूजिक कंपोजिशन के लिए जाने जाते हैं, जबकि काव्या मारन क्रिकेट की दुनिया में एक जाना-पहचाना नाम हैं. अब दोनों की शादी की चर्चाओं के बीच इस शाही न्योते ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा इसके डिजाइन, विंटेज लुक और इसे तैयार करने में लगी महीनों की मेहनत की हो रही है.

---- समाप्त ----