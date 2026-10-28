Jamia Millia Islamia Press Release Jamia Millia Islamia Subjected to Widespread Vandalism through the Night of October 27 New Delhi, October 28, 2026 Jamia Millia Islamia (JMI) expresses profound shock, dismay, and deep concern over the widespread vandalism, destruction of university property, and serious security breaches reported throughout the night of October 27. On receiving reports of attacks on university walls, the Proctorial team and JMI teachers rushed to the campus to find that groups of protesting students along with locals had vandalized university gates and walls, brought down Gate No. 4 C, pelted stones, damaged CCTV control room, cameras, and disrupted their connections. A group of masked protesters also reportedly reached the university’s Boys’ Hostels in an attempt to mobilize additional support. Videos showing extensive damage to university property, posted by protesting students themselves, have been circulating widely on social media, leaving members of the university community deeply distressed and outraged. Particularly disturbing is the stark contradiction between the protesting students’ engagement in negotiations with committee members and JMI teachers (yesterday evening being the 7th such attempt by the university administration to hold dialogue) and the acts of vandalism that began on campus shortly thereafter. Equally deplorable is the fact that women faculty members, wardens, and provosts were threatened when they attempted to reason with the female protesters. Such conduct is not only unacceptable but also undermines and goes against the very spirit of dialogue and peaceful protest. The incidents of last night follow a week of repeated instances of university gates and boundary walls being scaled, damaged, and broken. However, the magnitude, speed, and intensity of the destruction witnessed on the night of October 27 have raised serious concerns. Videos, CCTV footage, and social media posts indicate that heavy iron rods, hammers, and other tools were used to cause extensive damage to university infrastructure, even as the university has shifted to the online mode as notified on October 24, 2026. Waking up to visuals of the destruction, members of the teaching faculty and non-teaching staff have expressed their utter dismay at the events that unfolded through the night. The reported acts of vandalism have raised grave concerns about the safety and security of students, faculty members, and non-teaching staff. The university’s infrastructure, classrooms, laboratories, and libraries, as well as its security systems, entrances, and exits, are essential to maintaining a safe and secure environment on campus. Any damage to these facilities not only causes significant physical loss with huge financial implications but also compromises the security and well-being of the entire university community. -----