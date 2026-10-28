scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में DTC बस की टक्कर से युवक की मौत, गुस्साई भीड़ ने सार्वजनिक बस में की तोड़फोड़, ड्राइवर फरार

दिल्ली के पंजाबी बाग में एक सड़क हादसे के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. DTC बस की टक्कर से 22 साल के युवक की मौत हो गई. पुलिस शव हटाने पहुंची तो परिजन और स्थानीय लोग भड़क गए. नारेबाजी के बीच वहां से गुजर रही दूसरी बस को निशाना बनाया गया. मौके पर पहुंच के पुलिस ने हालात पर काबू पाया.

Advertisement
X
सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद हंगामा हुआ (Representational)
सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद हंगामा हुआ (Representational)

दिल्ली में बस की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत के बाद तोड़फोड़ और हंगामे का मामला सामने आया है. पंजाबी बाग इलाके में DTC बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 22 साल के युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान सोनू के रूप में हुई है. वह घटनास्थल के पास स्थित JJ क्लस्टर में रहता था. हादसे की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि गुस्साए लोगों ने वहां से गुजर रही एक दूसरी DTC बस में तोड़फोड़ कर दी.

पुलिस के मुताबिक, सुबह एक PCR कॉल के जरिए हादसे की जानकारी दी गई थी. सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को हटाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मृतक के परिजन और स्थानीय लोग नाराज हो गए. लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस के सामने विरोध जताया.

पुलिस जब शव को हटाने लगी, तो परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. इसी दौरान वहां से गुजर रही दूसरी DTC बस में तोड़फोड़ की गई. बस में उस वक्त करीब 15 यात्री सवार थे. राहत की बात रही कि इस घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई.

सम्बंधित ख़बरें

बाइक से आए थे फायरिंग करने वाले बदमाश. (Photo: Screengrabs)
दिल्ली के बड़े बुकी साहिल जैन उर्फ गूगल के घर पर फायरिंग, CCTV में दिखे 2 शूटर
पुलिस गिरफ्त में अवैध रूप से पटाखा बनाने वाले आरोपी. (Photo: Screengrabs)
दिल्ली में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद
अब घर बैठे शराब की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे (Representational)
दिल्ली में अब ऑनलाइन बुक होगी शराब, QR कोड से दुकान से मिलेगा ऑर्डर
delhi liquor advance booking DSIIDC app
दिल्ली में घर बैठे होगी शराब की ऑनलाइन बुकिंग, जानें क्या हैं नियम
दिल्ली हाईकोर्ट ने नमाज पढ़ने से रोके जाने के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है (Photo: ITG)
PM आवास के पास की मस्जिद पर बड़ी खबर, जानिए दिल्ली HC में क्या हुआ?

यह भी पढ़ें: कबाड़ में पड़ा कंटेनर पैर से दबाया, फिर ऐसा धमाका हुआ कि मजदूर कई फीट दूर जा गिरा, CCTV में कैद हुआ हादसा

Advertisement

जिस बस में तोड़फोड़ हुई, उसके ड्राइवर परवेज ने बताया कि वह बस लेकर बस अड्डे की तरफ जा रहा था. रास्ते में शव पड़ा था और वहां मौजूद लोगों ने उसकी बस में तोड़फोड़ कर दी. हालांकि, इस बस का हादसे से कोई संबंध होने की जानकारी नहीं दी गई है.

टक्कर मारने वाली बस की तलाश में पुलिस

इसी बीच, जिस DTC बस की टक्कर से सोनू की मौत हुई, उसका ड्राइवर बस लेकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाकर हालात पर काबू पाया और शव को वहां से हटाया.

वेस्ट जिले के DCP हरेश्वर वी. स्वामी के मुताबिक, पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हादसे में शामिल बस की पहचान की जा सके. इसके लिए टीम गठित की गई है. साथ ही बस का पता लगाने और ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए टीम लगाई गई है. उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Kal Ka Rashifal 29 October 2026: करवा चौथ पर मेष-मकर को धन लाभ, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन |
    बैंक की नौकरी छोड़कर खुशबू सोनी ने घर से शुरू किया कारोबार, हाथ से तैयार प्रोडक्ट से बना रहीं पहचान |
    'कोई हो-हल्ला नहीं, कोई जुलूस नहीं', MLC चुनाव रिजल्ट के बीच सपाइयों को अखिलेश यादव की नसीहत |
    Flipkart Sale में ₹17,900 सस्ता हुआ Samsung का 55 इंच 4K TV, मिल रहा शानदार ऑफर |
    कौन है पूर्व मिस स्विट्जरलैंड, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया रेप का आरोप |
    How to Make Besan at Home: घर पर इन 2 तरीकों से बनाएं शुद्ध बेसन, त्योहारों पर बढ़ जाएगा पकवानों का स्वाद |
    150 KM की रफ्तार से चली हवाएं, समुद्र ने निगली सड़कें, घर भी टूटे… तस्वीरों में देखें साइक्लोन अर्नब की तबाही |
    रिलायंस ने टाटा को पीछे छोड़ा, 30 लाख करोड़ के साथ मोस्‍ट वैल्‍यूएबल ग्रुप बना |
    AI से नकली शराब बनाने का तरीका सीखा, पुरानी बोतलों में भरकर बेची, 13 मौतों के बाद सामने आई कहानी |
    IND vs NZ: 'वो स्लॉगर नहीं, खूंखार है!', पाकिस्तान में भी बजा अभिषेक शर्मा का डंका, दिग्गज ने पढ़े कसीदे
    Advertisement