scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विदेशी हसीना को बांहों में लेकर झूमे तेज प्रताप यादव, कैमरे पर किया फ्लर्ट, स्वरा भास्कर बोलीं- लालू जी देख रहे हैं...

रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 के हालिया एपिसोड में तेज प्रताप यादव ने बॉलीवुड पार्टी में इरीना रुदकोवा के साथ रोमांटिक डांस किया. उनकी केमिस्ट्री लोगों के बीच छा गई है.

Advertisement
X
तेज प्रताप यादव ने किया फ्लर्ट (Photo: Screengrab)
तेज प्रताप यादव ने किया फ्लर्ट (Photo: Screengrab)

रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 में लालू प्रसाद यादव के 'लाल' यानी तेज प्रताप यादव खूब एंटरटेन कर रहे हैं. इस शो से साबित हो गया है कि वो बस राजनेता ही नहीं हैं. वो एक्टर भी कमाल के हैं. राइज एंड फॉल के हालिया एपिसोड में बॉलीवुड पार्टी हुई है. जहां तेज प्रताप यादव संजू बाबा बने. उन्होंने अपने एक्ट से गर्दा उड़ाया.

इरीना संग लालू के 'लाल' का डांस
तेज प्रताप व्हाइट कुर्ता पायजामा, गले में ढेर सारी चेन और माथे पर तिलक लगाए हुए दिखे. विदेशी हसीना इरीना रुदकोवा संग उन्होंने रोमांटिक डांस किया. वो इरीना को अपनी डार्लिंग बताते हैं. फिर दोनों रोमांटिक डांस करते हैं. तेज प्रताप एक्ट्रेस को अपनी बांहों में लेकर झूमते हैं. दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे नजर आए. उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री देखकर स्वरा भास्कर उन्हें टीज करती हैं. वो कहती हैं- लालू जी सब देख रहे हैं. 

दोनों एक रोमांटिक फिल्म का एक्ट करते हैं. जहां पर तेज प्रताप उन्हें लाल गुलाब देते हैं. साड़ी में इरीना स्टनिंग लगी. उन दोनों का डांस देखकर बेसमेंट के वर्कर्स भी तालियां बजाने लगे. सबने इस मोमेंट को काफी एंजॉय किया. इससे पहले शो में तेज प्रताप को इरीना संग फ्लर्ट करते हुए देखा गया था.

Advertisement

इंटरनेट पर तेज प्रताप का एक और वीडियो वायरल हो रहा है इसमें वो गिटार बजाते हुए मस्ती कर रहे हैं. उनका ये अवतार देख सभी लोटपोट हो रहे हैं. राइज एंड फॉल के टावर में जहां गेम बेहद सीरियस हो रखा है, गौतम गुलाटी और प्रियंका चाहर चौधरी के बीच छत्तीस का आंकड़ा है.. इस एग्रेशन के बीत तेज प्रताप सबका दिल जीत रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

swara bhaskar
'रात में आया और...', शराब के नशे में डायरेक्टर ने की गंदी डिमांड, डरीं स्वरा भास्कर
Priyanka Chahar Choudhary and Ankit Gupta.
'वो मैरिज मैटीरियल', प्रियंका चौधरी ने अंकित को लेकर कह दी दिल की बात
priyanka chahar choudhary
'मुझसे थप्पड़ खाएगा', शहजाद पूनावाला के लिए बोली 'TV की नागिन'
priyanka choudhary heated argument with shehzad poonawala
'पिटकर जाएगा...', शहजाद पूनावाला पर गुस्साई एक्ट्रेस, निकले आंसू
सहवाग ने क्यों धरा यमराज का रूप? सामने आई वजह

सहवाग के शो राइज एंड फॉल 2 में रूलर्स और वर्कर्स के बीच बड़ा शिफ्ट हुआ है. प्रियंका अल्टीमेट रूलर बनने की रेस से बाहर हुई हैं. वो बेसमेंट में जा पहुंची हैं. गेम में वो और गौतम गुलाटी अपफ्रंट होकर खेल रहे हैं. दोनों के बीच का टशन देखने लायक है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आंखों में आंसू, पैरों में वही जादू... मेसी ने जीत के साथ ली इंटरनेशनल फुटबॉल से विदाई |
    बच्चों को हवा में उछालता रहा तांत्रिक, भीड़ तमाशा देखती रही... इलाज के नाम पर मासूमों के साथ खतरनाक हरकत! |
    Aadhaar-PAN में बदलना है एड्रेस? घर से ही करें अपडेट, जानें आसान तरीका |
    House Construction Cost: काम न आया इंतजार... घर बनवाना हुआ महंगा, मुंबई से गोवा तक सरिया के दाम बढ़े |
    दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जुटेंगे इंडिया ब्लॉक के नेता, बड़े प्रोटेस्ट का कॉल, AAP भी होगी शामिल |
    पूर्णिया से ग्रीस तक पहुंचा मखाना, किसानों की होगी बंपर कमाई, मिलेगा ग्लोबल बाजार का दाम |
    जावेद अख्तर ने धर्म-आस्था पर उठाए सवाल, दिया एलॉन मस्क का उदाहरण, बोले- सब एक जैसे हैं कहना बकवास |
    अलवर: जंगल से निकल बीच सड़क आ गया बाघ, थम गए वाहनों के पहिए- VIDEO |
    यमन में 2015 की जंग से पीछे हटा था पाकिस्तान, सऊदी के साथ मिलकर अब हूतियों को हरा पाएगा? |
    'H-1B वीजा में हो रहा फ्रॉड और शोषण...', अमेरिकी सांसद ने जेडी वेंस- मार्को रुबियो को चिट्ठी लिखकर दिखाया आईना
    Advertisement