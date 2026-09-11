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Bigg Boss 20 Episode 5: बिग बॉस का फिल्मी तड़का, कंटेस्टेंट्स के निकले आंसू, काजी तौकीर ने लिए मजे

बिग बॉस 20 के चौथे एपिसोड में एक कड़े टास्क के बाद यंग DSA ने शो की पहली कप्तानी हासिल की, जबकि काजी तौकीर ने एक नकली मेडिकल इमरजेंसी का नाटक किया, जिससे बाकी कंटेस्टेंट कन्फ्यूज हो गए.

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कैसा था बिग बॉस का एपिसोड 5? (Photo: x/@HotstarReality)
कैसा था बिग बॉस का एपिसोड 5? (Photo: x/@HotstarReality)

बिग बॉस 20 का 5वां एपिसोड कैप्टेंसी टास्क के साथ जोरदार अंदाज में शुरू हुआ, और आखिर में यंग डीएसए (Yung DSA) घर के पहले कैप्टन बने. इस मुकाबले ने कंटेस्टेंट्स के बीच मतभेद बढ़ा दिए. हालांकि एपिसोड बोरिंग ना होकर पूरा फिल्मी माहौल में बदल गया.

एपिसोड में शो की पुरानी यादों और विरासत पर ध्यान दिया गया. कंटेस्टेंट्स को पिछले 19 सीजन की क्लिप्स दिखाई गईं और बताया गया कि अब वे भी बिग बॉस के सफर का हिस्सा बन चुके हैं. इस दौरान घर में कई इमोशनल पल भी देखने को मिले.

शो की शुरुआत कैसे हुई?
कैप्टेंसी की दौड़ में यंग डीएसए, गुल्लू (Gullu) और आसिफ खान (Aasif Khan) मुख्य दावेदार थे. जैसे-जैसे एपिसोड की शुरुआत में मुकाबला तेज हुआ, कंटेस्टेंट्स के बीच कई बार टकराव भी देखने को मिला. 

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शुरुआती बहस यंग डीएसए और आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) के बीच हुई, जिसमें आम्रपाली ने यंग डीएसए की 'घटिया भाषा' पर सवाल उठाए. बाद में काजी को वॉशरूम में पुश-अप्स करते देखा गया, जहां वे अपनी फ़िटनेस दिखा रहे थे और खुद को कमांडो और सुपरह्यूमन बता रहे थे. 

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काजी तौकीर ने लूटी महफिल
शुरुआत से काजी तौकीर बिग बॉस के घर में ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि रियल एक्टर जैसे आसिफ खान और आम्रपाली हैरान है. काजी, कैमरे के सामने चिल्लाते रहे और मेडिकल मदद की मांग की, यह कहते हुए कि उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है. इसके बाद बिग बॉस ने काजी को मेडिकल रूम में बुलाया. जो एक मजेदार प्रैंक बनकर उभरा.

19 सीजन की याद हुई ताजा
इसके बाद घरवालों को अब तक के सभी सीजन की झलकियां दिखाई गईं. इस मोंटाज में बिग बॉस के पिछले एपिसोड्स के यादगार और मजेदार पल शामिल थे, साथ ही वे जबरदस्त लड़ाइयां भी दिखाई गईं जो सालों से घर में होती रही हैं. कुछ इमोशनल सीन ने माही विज (Mahhi Vij), आम्रपाली दुबे, ईशा (Isha), आसिफ और अन्य कंटेस्टेंट्स की आंखों में आंसू ला दिए.  

इन क्लिप्स में शिल्पा शेट्टी और अमिताभ बच्चन को शो होस्ट करते हुए और सलमान खान के साथ कई मजेदार पल भी दिखाए गए, जिन्हें देखकर घर वालों के चेहरों पर मुस्कान आ गई. इस सेगमेंट में अब तक के शो के विजेताओं की झलक भी दिखाई गई.

इसके बाद बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स से कहा कि यह सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि बिग बॉस का घर है. इसके बाद रूम 20 खोला गया और कंटेस्टेंट्स को अंदर ले जाया गया, जहां बिग बॉस के घर वालों की तस्वीरें लगी हुई थीं. 

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इसी दौरान, काजी ने 'ओ मेरे दिल के चैन' गाना गाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. फिर बिग बॉस ने कैप्टन युंग को बुलाया और पूछा कि वह किसकी लाइफलाइन लेना चाहेंगे, तो उन्होंने कनिका का नाम लिया. इसके बाद युंग ने घर वालों के बीच काम बांट दिया.

कुल मिलाकर एपिसोड 5 काफी मजेदार ड्रामा और इमोशंस से भरपूर रहा. काजी तौकीर ने सभी घर वालों का ध्यान अपनी ओर खींचा. शो के इस एपिसोड में सब कुछ हुआ, घर को पहला कैप्टन मिलना और बिग बॉस की पुरानी याद को ताजा करना, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के प्यार से लेकर राखी सावंत का ड्रामा तक. पूरा शो फिल्मी रहा. 

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