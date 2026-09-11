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Aaj ka Rashifal 11 सितंबर 2026: कर्क राशि वालों के रुके हुए काम होंगे पूरे, जानें सभी राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 11 सितंबर 2026, Horoscope Today: कर्क राशि के जातकों को धन संबंधी फैसले बहुत सोच-समझकर लेने चाहिए. आपकी क्रिएटिव क्षमता में और निखार आएगा. मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा.

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मेष राशि: पूरी प्लानिंग के साथ काम करने का है दिन, व्यापार में स्थिति होगी मजबूत
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन पूरी प्लानिंग के साथ काम करने का है. संतान पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है.

प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनेगी. लोगों से उलझने से बचें और मन में नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें. व्यापार में स्थिति काफी मजबूत होगी.

जरूरी टिप: कम बोलें

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शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

वृष राशि: परिवार पर देना होगा ध्यान, व्यापार में बनेगा लाभ का योग
वृष राशि के जातकों को अपने परिवार पर ध्यान देना होगा. आपके लंबे समय से रुके हुए काम आसानी से बन जाएंगे.

आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और किसी से मतभेद होने की आशंका है. दूसरों के भरोसे कोई काम न छोड़ें. व्यापार में धन लाभ का योग बना हुआ है.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को चावल दान करें.

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मिथुन राशि: बढ़ेगी नेतृत्व क्षमता, व्यापार में तेजी से काम करने का है दिन
मिथुन राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. आप अपना हर फैसला बेहद सोच-समझकर करें.

प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे और समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा. अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें. व्यापार के क्षेत्र में तेजी से काम करने का यह सही समय है.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

कर्क राशि: धन संबंधी फैसले सोच-समझकर करें, व्यापार में स्थिति होगी बेहतर
कर्क राशि के जातकों को धन संबंधी फैसले बहुत सोच-समझकर लेने चाहिए. आपकी क्रिएटिव क्षमता में और निखार आएगा.

मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे. खान-पान का विशेष ख्याल रखना होगा. व्यापारिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.

जरूरी टिप: कम बोलें

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें.

सिंह राशि: मन की टेंशन होगी दूर, सुख-सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी
सिंह राशि के जातकों की मन की टेंशन दूर होगी और संतान से जुड़ी समस्या का हल निकलेगा.

जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. हालांकि, शारीरिक रोग परेशान कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें. लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें. व्यापार में स्थिति बेहतर रहेगी.

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जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें.

कन्या राशि: अपने खर्चों पर रखें कंट्रोल, सेहत का रखें विशेष ख्याल
कन्या राशि के जातकों को अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा. विदेश से संबंधित रुके हुए काम पूरे होंगे.

नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं. कहीं दूर स्थान से अच्छी खबर मिल सकती है. अपनी सेहत का ख्याल रखें, व्यापार में हानि होने की आशंका है.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को आटे का दान करें.

तुला राशि: धन लाभ के बन रहे हैं योग, व्यापार विस्तार की बनेगी योजना
तुला राशि के जातकों के लिए धन लाभ का बेहतरीन योग बन रहा है. आपकी कार्यक्षमता में इजाफा होगा.

करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. रिश्तेदारों के साथ मिलकर कोई काम न करें. अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में विस्तार की नई योजना बनेगी.

जरूरी टिप: गुस्से से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

वृश्चिक राशि: बढ़ेगा आत्मविश्वास, प्रॉपर्टी से अचानक होगा लाभ
वृश्चिक राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. आपको अचानक प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ा लाभ हो सकता है.

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आपके रुके हुए काम बन जाएंगे और यात्रा से लाभ का योग है. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. व्यापार से जुड़े काम आसानी से बनेंगे.

जरूरी टिप: सेहत का ख्याल रखें

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

धनु राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी
धनु राशि के जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. बेरोजगार लोगों को नई नौकरी प्राप्त हो सकती है.

मित्रों की मदद से आपके काम बनेंगे. किसी भी मामले में जल्दबाजी करने से बचें. विदेश यात्रा का योग बन रहा है और व्यापार में अच्छा लाभ होगा.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): सुनहरा

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें.

मकर राशि: हर काम सावधानी से करने का है दिन, न दें किसी को उधार
मकर राशि के जातकों के लिए हर काम बेहद सावधानीपूर्वक करने का दिन है. किसी को भी पैसा उधार देने से बचें.

किसी व्यक्ति से मतभेद हो सकता है. अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर ही नए फैसले करें. सेहत का ख्याल रखें, व्यापार में नुकसान की संभावना है.

जरूरी टिप: कम बोलें

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शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

कुंभ राशि: मेहनत का मिलेगा अच्छा फल, व्यापार में स्थिति रहेगी अनुकूल
कुंभ राशि के जातकों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. अचानक कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है.

समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी की सलाह से काम करें. धन कमाने के नए रास्ते तलाशने का समय है. व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को आटे का दान करें.

मीन राशि: उधार के लेन-देन से बचें, सेहत का रखें ध्यान
मीन राशि के जातकों को उधार के लेन-देन से पूरी तरह बचना चाहिए. लोगों से उलझने से बचें और धन संबंधी फैसले सोच-समझकर लें.

छात्रों को अपनी पढ़ाई में अधिक समय देना होगा. सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा, व्यापार में हानि का सामना करना पड़ सकता है.

जरूरी टिप: नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): पीला

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में मिसरी का दान करें.

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