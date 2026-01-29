scorecardresearch
 
Film Wrap: पत्नी की मदद से पिता का दिया दर्द भूले युवराज सिंह, 'बॉर्डर 2' की कमाई पर लगा ब्रेक

गुरुवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी कुछ हुआ. क्रिकेटर युवराज सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी हेजल कीच ने उन्हें मुश्किल वक्त से बाहर निकलने में मदद की. वहीं 'बॉर्डर 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी चर्चा रही.

पिता योगराज सिंह के साथ युवराज, सनी देओल की 'बॉर्डर 2'

गुरुवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी कुछ हुआ. क्रिकेटर युवराज सिंह ने सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट में बताया कि शादी के बाद उनमें काफी बदलाव आए. पत्नी हेजल कीच ने उन्हें पिता के दिए हुए दर्द से उबरने में मदद की. हेजल ने युवराज को उनके बच्चों से कनेक्ट कराया, जिससे वो काफी खुश हैं. 

वहीं सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6वें दिन काफी कम नोट किया गया. फिल्म ने पहली बार अपनी कमाई में गिरावट देखी. हालांकि गिरावट के बावजूद, सनी देओल की फिल्म दमदार नजर आई. 

अरिजीत सिंह के अचानक सिंगिंग से ब्रेक ने सभी को हैरानी में डाल दिया है. इस बीच सिंगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें बिलक-बिलककर रोते हुए देखा जा सकता है.

युवराज सिंह ने अपने कठिन बचपन, मां के संघर्ष और पत्नी हेजल कीच के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की. युवराज ने कहा कि कैसे पत्नी हेजल ने उनके बचपन के दर्द को भुलाने में उनकी मदद की. 

बुधवार को ‘बॉर्डर 2’ पहली बार 20 करोड़ से नीचे आई है. वीकेंड और गणतंत्र दिवस की सुनामी के बाद बुधवार का ड्रॉप ट्रेंड के मुताबिक ही है. इस ड्रॉप के बावजूद सनी देओल की फिल्म तगड़ा फर्स्ट वीक कलेक्शन करने के रास्ते पर है. 

Orry के Sorry गेम में कैसे हुई सारा-इब्राह‍िम की मां अमृता सिंह की एंट्री? इंसाइडर ने लीक कर दी स्टोरी

बी-टाउन के वायरल कंटेंटे क्रिएटर ओरी ने अमृता सिंह पर उन्हें इमोशनल ट्रॉमा पहुंचाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए. इस इन्फ्लुएंसर ने सारा अली खान और इब्राहिम अली खान के साथ अपने झगड़े के बारे में भी बात की है.

सीरियल 'रिमझिम' में 16 साल की एक्ट्रेस का इंटीमेट सीन, देख भड़के यूजर्स, बोले- बंद करो

शो 'रिमझिम' का हालिया एपिसोड दंगल टीवी पर बुधवार, 28 जनवरी को प्रसारित हुआ. इसमें एक सीन है, जहां हिमांशु का किरदार समीर, यशिका के किरदार रिमझिम के सामने अपनी शर्ट उतारता है और उसे करीब खींचते हैं. 

---- समाप्त ----
