जब नेशनल टीवी पर रो पड़े अरिजीत सिंह, ईला अरुण से पड़ी थी फटकार, VIDEO

अरिजीत सिंह बॉलीवुड के उन सिंगर्स में शुमार हैं जिनकी आवाज लोगों के दिलों पर किसी दवा की तरह असर करती है. उनका हर गाना यूट्यूब और म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर टॉप 10 में रहता है. लेकिन अब अरिजीत को फैंस नए गाने गाते हुए नहीं सुनाई देंगे. सिंगर ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है.

अरिजीत ने कहा सिंगिंग को अलविदा

अरिजीत सिंह का अचानक सिंगिंग को अलविदा कह देना कई फैंस का दिल तोड़ गया है. उन्होंने इतने सालों में बड़ी मेहनत से अपनी जगह टॉप प्लेबैक सिंगर्स की लिस्ट में बनाई थी. अरिजीत का सफर काफी शानदार रहा है. इस बीच फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर याद कर रहे हैं. वो उनकी पुरानी क्लिप्स को वायरल कर रहे हैं, जब अरिजीत सिंगिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे थे.

अरिजीत की शुरुआत सोनी टीवी के शो 'फेम गुरुकुल' से हुई थी. ये शो साल 2005 में ऑन-एयर हुआ था. तब सिंगर की उम्र महज 17 साल थी. इस शो को जावेद अख्तर और ईला अरुण ने मिलकर जज किया था. शो में अरिजीत की जर्नी काफी शानदार थी. उन्होंने कई दोस्त बनाए थे. लेकिन उस दौरान उनके बर्ताव की खूब चर्चा रहती थी. सिंगिंग में पक्के अरिजीत तब लोगों से संबंध बनाने में कच्चे थे. इससे जुड़ी एक हैरान करने वाली घटना भी हुई थी, जिसमें शो की जज ईला अरुण सिंगर से बेहद नाराज थीं.

नेशनल टीवी पर भावुक अरिजीत सिंह

'फेम गुरुकुल' शो में अरिजीत ने अपने खास दोस्त को एलिमिनेट कर दिया था, जिससे काफी विवाद खड़ा हुआ. इस शो में कंटेस्टेंट्स फैंस और अपने को-कंटेस्टेंट्स के वोट्स के आधार पर एलिमिनेट होते थे. जब अरिजीत ने अपने दोस्त को शो से बाहर किया, तब ईला अरुण ने उनके फैसले पर सवाल उठाए.

सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो वायरल है, जिसमें अरिजीत सिंह ईला अरुण से पूछते हैं कि वो उनसे क्यों नाराज हैं? जिसपर वो बोलती हैं, 'अगर आप बहुत सुंदर गाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में इंसानियत नहीं दिखाते, तो मुझे वो चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती. अब मैं आपसे बात भी कैसे करूं? क्या आपके लिए रिश्ते-नाते बिल्कुल भी मायने रखते हैं? यहां आप इतने सारे रिश्तों की बातें करता है, लेकिन अगर मुझे आप बस एक टीचर समझते है, तो क्या हमारा कोई और रिश्ता नहीं है? मैं तो सोचती थी कि लोग आप के बारे में गलत बोलते हैं. क्या सच में आप वैसा इंसान हैं, जो बड़ा बनते ही सब रिश्ते तोड़ देगा?'

इसपर अरिजीत ईला अरुण से कहते हैं कि वो उनसे नाराज ना रहें, क्योंकि वो उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं. सिंगर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं. मगर ईला अरुण उनसे जावेद अख्तर की कही गई एक बात कहती हैं, जिसे सुनकर अरिजीत और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं. ईला अरुण कहती हैं, 'जावेद भाई ने कहा था कि इस लड़के से अच्छी तरह से बात कीजिए, अगर ये बड़ा स्टार बन गया तो हमें अपनी गाड़ी की धूल की तरह ट्रीट करेगा.'

ये मोमेंट हर अरिजीत सिंह फैन के लिए इमोशनल कर देने वाला था. क्योंकि आज के समय में सिंगर का बर्ताव उनके काम के साथ-साथ ही सराहा जाता है. अरिजीत को कई बार विनम्र होकर लोगों से बातें करता देखा गया है. बात करें अरिजीत के वर्क फ्रंट की, तो उनका आखिरी गाना सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से मातृभूमि रिलीज हुआ, जो काफी पसंद किया जा रहा है.

