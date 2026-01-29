कंटेंट क्रिएटर ओरहान अवत्रामणि उर्फ ओरी ने हाल ही में पूर्व एक्ट्रेस अमृता सिंह पर उन्हें 'इमोशनल ट्रॉमा' देने का आरोप लगाया है. एक इंटरव्यू में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दावा किया कि सारा अली खान और इब्राहिम अली खान की मां अमृता को उनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया, उससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई.

अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमृता सिंह ने किया क्या था? 67 साल की एक्ट्रेस इस मामले में कैसे शामिल हुईं? और सबसे पहले ओरी का सारा और इब्राहिम से झगड़ा क्यों हुआ?

दरअसल यह विवाद कुछ दिन पहले एल्विश यादव के पॉडकास्ट में ओरी के आने के बाद शुरू हुआ. बातचीत के दौरान कंटेंट क्रिएटर ने सारा के भाई इब्राहिम अली खान को 'बेशर्म' कहकर और भी चर्चा छेड़ दी. ओरी ने सारा के साथ पटौदी पैलेस में छुट्टियां बिताने के बारे में भी बात की और बताया कि उनकी दोस्ती कैसे शुरू हुई थी. ये बातें जल्दी ही वायरल हो गईं और परिवार के साथ उनके झगड़े पर फिर से ध्यान गया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओरी और खान भाई-बहनों के बीच पिछले साल से ही तनाव चल रहा था. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ओरी ने दावा किया कि अमृता के कामों की वजह से उनकी दोस्ती खराब हुई, और दोस्ती तभी संभव होगी जब वह माफी मांगेंगी.

अमृता सिंह के साथ ओरी का झगड़ा क्यों?

ओरी ने कहा, 'मैंने कुछ समय पहले सारा को अनफॉलो कर दिया था, और मैंने सालों से इब्राहिम को फॉलो नहीं किया है. सारा के साथ दोस्त होने का नाटक करने का मतलब है कि उसकी मां ने मुझे जो ट्रॉमा दिया, उसके साथ ठीक होने का नाटक करना, और मुझे नहीं लगता कि मैं अब ऐसा कर सकता हूं. अगर अमृता सिंह माफी मांगती हैं, तो शायद मैं भविष्य में इसे भूलने के बारे में सोच सकता हूं.'

कई अनकन्फर्मेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोस्ती में ये खटास इसलिए शुरू हुई क्योंकि अमृता को कथित तौर पर सारा और इब्राहिम के ओरी के करीब होने से दिक्कत थी. अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अमृता पूरी तरह से एक प्रोटेक्टिव मां की तरह काम कर रही थीं, जो अपने बच्चों की दोस्ती और रिश्तों के बारे में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर और बाहर बढ़ती गॉसिप को लेकर चिंतित थीं.

अमृता सिंह निभाया मां का काम!

सारा और इब्राहिम अपनी मां का बहुत सम्मान करते हैं. उन्होंने कथित तौर पर उनकी इच्छाओं का सम्मान करने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब दोस्ती खोना या प्रभावशाली सोशल सर्कल से दूर होना हो. अमृता, जो इंडस्ट्री में चार दशकों से ज्यादा समय से कैंप और गॉसिप से दूर रही हैं और फिर भी प्रासंगिक बनी हुई हैं, कहा जाता है कि अब उन्हें किसी पब्लिक विवाद में घसीटे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है. भाई-बहन भी कथित तौर पर इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि वे अपनी मां को इस अनावश्यक ड्रामा में शामिल न करें.

हालांकि इसके बावजूद, स्थिति शांत होती नहीं दिख रही है. ओरी ने परिवार के प्रति अपनी नाराजगी खुले तौर पर जाहिर करना जारी रखा है. इंस्टाग्राम रील्स, कमेंट्स और मीम्स के ज़रिए बार-बार ताने मारे हैं. अब डिलीट हो चुके एक रील में 'तीन सबसे खराब नामों' के बारे में बात करते हुए, उन्होंने 'सारा, अमृता और पलक' का ज़िक्र किया. जिसके बाद सारा और इब्राहिम ने उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया.

इसके तुरंत बाद, 26 जनवरी को ओरी ने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने एक फैन के कमेंट का जवाब दिया. जिसने उनके आउटफिट के बारे में पूछा था. जब पूछा गया कि उनके टॉप पर छपी ब्रा की आउटलाइन 'किसे पकड़े हुए है' तो ओरी ने सारा के करियर पर तंज कसते हुए जवाब दिया, 'सारा अली खान की हिट्स.'

ओरी ने सारा का मजाक उड़ाने पर क्या कहा?

हिंदुस्तान टाइम्स के इंटरव्यू में इस कमेंट पर बात करते हुए ओरी ने अपना बचाव किया. उन्होंने कहा, 'मुझे सच में नहीं लगता कि मैंने उसके बारे में कुछ गलत कहा. मैंने बस एक छोटा सा मजाक किया. उसके करियर पर तंज कसा था. मुझे बहुत शक है कि उसे इस बात का बुरा भी लगा होगा. पूरा इंटरनेट हर समय सारा की फिल्मों का मजाक उड़ाता है. लोग हर समय मेरे बेरोजगार होने का मजाक उड़ाते हैं, यह इतनी बड़ी बात नहीं है.'

ये बात सिर्फ सारा, इब्राहिम और अमृता के तक नहीं है बल्कि ओरी ने श्वेता तिवारी की बेटी और एक्ट्रेस पलक तिवारी पर भी बार-बार ताने मारे हैं, जिनके बारे में अफवाह है कि वह इब्राहिम को डेट कर रही हैं.

ओरी और पलक की चैट लीक

वहीं पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक लीक हुई व्हाट्सएप चैट में पलक कथित तौर पर एक अज्ञात घटना के बाद ओरी से माफी मांगती हुई दिखीं. हालांकि, ओरी ने इसे आधी-अधूरी माफी बताया. स्क्रीनशॉट में, पलक को यह कहते हुए देखा गया कि वह 'सारा के सम्मान में' माफी मांग रही है. जिस पर ओरी ने जवाब दिया, 'नहीं, बेबी, मुझे माफ करना. या तो तुम आत्म-सम्मान से माफी मांगो या तुम्हें बात करना नहीं आता.' इसके बाद पलक ने फिर दोहराया कि वह सारा के लिए ही उसे मैसेज कर रही थी और जो कहना था वह कह चुकी थी.

इस सब विवाद के बीच सारा अली खान, इब्राहिम अली खान, अमृता सिंह और पलक तिवारी ने अब तक इन रिपोर्ट्स पर कोई जवाब नहीं दिया है.

