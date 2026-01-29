scorecardresearch
 
सीरियल 'रिमझिम' में 16 साल की एक्ट्रेस का इंटीमेट सीन, देख भड़के यूजर्स, बोले- बंद करो

शो 'रिमझिम' का हालिया एपिसोड दंगल टीवी पर बुधवार, 28 जनवरी को प्रसारित हुआ. इसमें एक सीन है, जहां हिमांशु का किरदार समीर, यशिका के किरदार रिमझिम के सामने अपनी शर्ट उतारता है और उसे करीब खींचते हैं. 16 साल की यशिका के इस सीन को देखकर यूजर्स गुस्सा हो गए हैं.

वायरल हो रहा एक्ट्रेस का इंटीमेट सीन (Photo: Screengrab)
टीवी शो 'रिमझिम: छोटी उम्र बड़ा सफर' बड़े विवाद में फंसता नजर आ रहा है. इसका कारण शो का लेटेस्ट एपिसोड है. इस एपिसोड में शो की नाबालिग लीड हीरोइन ने अपने मेल को-स्टार के साथ इंटीमेट होते दिखाया गया है. ये सीन वायरल हो गया है और ऑनलाइन इसकी आलोचना हो रही है. यह शो एक टीनएज लड़की और अडल्ट लड़के के बीच रोमांटिक रिश्ते पर फोकस करता है. शो में 16 साल एक्ट्रेस यशिका शर्मा और 24 साल के हिमांशु अवस्थी लीड जोड़ी के रूप में काम कर रहे हैं.

16 साल की एक्ट्रेस ने किया इंटीमेट सीन

शो 'रिमझिम' का हालिया एपिसोड दंगल टीवी पर बुधवार, 28 जनवरी को प्रसारित हुआ. इसमें एक सीन है, जहां हिमांशु का किरदार समीर, यशिका के किरदार रिमझिम के सामने अपनी शर्ट उतारता है और उसे करीब खींचते हैं. जब समीर को पता चलता है कि उसका ब्लाउज खुल गया है तो वो अपनी शर्ट रिमझिम को पहना देता है. सीन का अंत दोनों के रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे को गले लगाने से होता है. इसमें कैमरा का फोकस 16 साल की यशिका शर्मा की नंगी पीठ पर है. इससे पहले एक सीन में यशिका और हिमांशु के किरदारों को बिस्तर पर साथ दिखाया गया है. ये सब देखकर इंटरनेट पर यूजर्स का गुस्सा भड़क गया है.

देखकर भड़के यूजर्स

एपिसोड के वीडियो क्लिप्स और स्क्रीनग्रैब्स रेडिट पर शेयर किए गए हैं. एक पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, 'किस दुनिया में 15 साल की लड़की के लिए ऐसे इंटीमेट सीन शूट करना ठीक है?' इसपर कई यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया. एक यूजर ने कमेंट किया, 'ये लीगल भी है क्या?' कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर शो में ऐसे सीक्वेंस की जरूरत है तो टीवी शो अडल्ट एक्टर्स क्यों नहीं कास्ट करते. एक यूजर ने लिखा, 'देश में क्या कोई बालिग महिला एक्टर नहीं है जो इन सीरियलों में काम कर सके? रोमांटिक लीड रोल के लिए नाबालिग लड़कियों को क्यों लिया जा रहा है, ये तो बहुत घिनौना है यार.'

In which world is it okay for a 15 year old to shoot such intimate scenes?
byu/Cholebhature23 inIndianTellyTalk

दूसरों ने इशारा किया कि भारतीय टीवी शो अक्सर 15-18 साल की उम्र के एक्ट्रेसेज को अलग-अलग शोज में सेक्शुअलाइज किया जाता रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'छी.नाबालिगों को सेक्शुअलाइज करना बंद करो. मैं कभी नहीं भूल सकती जब मैंने रीम शेख को 16 साल की उम्र में सेहबान अजीम के साथ रोमांस करते देखा था, वो उम्र में 30 से ऊपर थे. मुझे कितना ट्रॉमा हुआ था. कई कमेंट्स में यशिका के माता-पिता या अभिभावकों से अपील की गई कि वे इस पर रोक लगाएं और हस्तक्षेप करें. बहुत-से ऐसे भी यूजर्स हैं जो शो को बंद करवाने की मांग उठा रहे हैं.

