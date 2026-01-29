Border 2 की रफ्तार में स्पीड ब्रेकर बना बुधवार, फिर भी सनी देओल की फिल्म है दमदार!

‘बॉर्डर 2’ से सनी देओल ने लगातार थिएटर्स में भौकाल जमा रखा है. सनी के साथ इस फ्रेंचाइज़ी में आए यंग ब्लड— दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी का काम भी जनता को बहुत इंप्रेस कर रहा है. एक अरसे बाद बॉलीवुड से आई इस दमदार वॉर फिल्म ने ऐसा माहौल बनाया है कि दर्शक इमोशनल होकर थिएटर्स से बाहर निकल रहे हैं. जनता के क्रेज का असर ‘बॉर्डर 2’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पहले ही दिन से नजर आ रहा था. हालांकि, बुधवार ‘बॉर्डर 2’ के लिए पहला स्पीड ब्रेकर बनकर आया है.

‘बॉर्डर 2’ पहली बार पड़ी स्लो

धमाकेदार वीकेंड कलेक्शन और गणतंत्र दिवस के नेशनल हॉलिडे पर रिकॉर्डतोड़ कमाई के बाद मंगलवार को भी ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर दमदार नजर आई थी. पांचवें दिन ‘बॉर्डर 2’ का कलेक्शन पहले दिन के मुकाबले 30% से भी कम गिरा और 23 करोड़ से थोड़ी ज्यादा रही. मगर अब ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ‘बॉर्डर 2’ ने बुधवार, यानी छठे दिन पहली बार 20 करोड़ से कम कलेक्शन किया है. बुधवार का कलेक्शन 15 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है.

मंगलवार से बुधवार का ड्रॉप करीब 40% है. ये ड्रॉप थोड़ा ज्यादा जरूर लगता है, लेकिन बहुत चौंकाने वाला नहीं है. पॉजिटिव रिव्यूज और दमदार वर्ड ऑफ माउथ के भरोसे ‘बॉर्डर 2’ ने वीकेंड में तगड़ी भीड़ जुटा ली थी. गणतंत्र दिवस का नेशनल हॉलिडे तो थिएटर्स हाउसफुल करवाने वाला रहा था. मंगलवार का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में बदल चुका है और तगड़ा ड्रॉप अब बुधवार को आने लगा है. इसलिए छठे दिन ‘बॉर्डर 2’ का कलेक्शन गिरना चौंकाने वाला नहीं है.

बड़े कलेक्शन की तरफ बढ़ रही ‘बॉर्डर 2’

सनी देओल की फिल्म ने अब 6 दिनों में कुल 231 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन कर लिया है. गुरुवार को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा करने जा रही है और हफ्ते भर का कलेक्शन 242 करोड़ से ज्यादा ही नजर आएगा. दूसरे वीकेंड में फिल्म को सॉलिड जंप मिलने की उम्मीद है. यानी संडे तक पूरा चांस है कि ‘बॉर्डर 2’ 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी, या फिर इसके बहुत करीब नजर आएगी.

शुक्रवार को बॉलीवुड से कई नई फिल्में थिएटर्स पहुंच रही हैं. इनमें ‘मर्दानी 3’, ‘तुम्बाड़’ डायरेक्टर की अगली फिल्म ‘मायासभा’ और विजय सेतुपति की एक्सपेरिमेंटल साइलेंट फिल्म ‘गांधी टॉक्स’ जैसे नाम हैं. मगर इनमें से किसी से इतने बड़े धमाके की उम्मीद नहीं है कि ‘बॉर्डर 2’ की सेहत पर कोई फर्क पड़े. इसलिए अगले हफ्ते भी सनी देओल की फिल्म थिएटर्स में अच्छी भीड़ जुटाती नजर आएगी. वेलेंटाइन वीक वाली फिल्मों के आने से पहले ‘बॉर्डर 2’ के पास बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई करने का अच्छा मौका है. अनुमान है कि इसका लाइफटाइम कलेक्शन 350 करोड़ से ज्यादा ही रहेगा.

