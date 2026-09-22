'मुझे डाउट है पर...', CM विजय को लेकर ये क्या बोल गए प्रकाश राज

बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान प्रकाश राज ने विजय पर निशाना साधा था लेकिन इस बार उन्होंने विजय के सपोर्ट में आवाज उठाई है. उनका कहना है कि विजय सरकार के कामकाज का आकलन करने में जल्दबाजी से बचना चाहिए.

और पढ़ें

उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि विजय सिर्फ उन लोगों के लिए ही मुख्यमंत्री नहीं हैं, जिन्होंने उन्हें वोट दिया था, बल्कि वह उन लोगों के भी सीएम हैं जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया है. उन्हें अपना काम साबित करने के लिए और समय देना चाहिए. उनकी सरकार के कामकाज पर कुछ भी टिप्पणी करने से पहले उन्हें कम से कम एक साल का मौका मिलना चाहिए.

प्रकाश ने कहा कि विजय को लेकर मुझे कई संदेह है. मैंने चुनाव से पहले भी इसे लेकर बातें की थी. लेकिन वह जीत गए और उनकी सरकार भी बन गई. अभी सिर्फ 120 दिन ही हुए हैं. ऐसे में हम अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते. हमें उन्हें समय देना होगा. अगर एक साल बाद भी वह ठीक से काम नहीं करते हैं तो मैं उनसे सवाल करूंगा.

जब प्रकाश से हाल ही में विजय की ब्रिटेन यात्रा के दौरान अजित कुमार से उनकी मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों में कुछ भी गलत नहीं है. उनका कहना है कि वह बस यह देखेंगे कि विजय जिस काम के लिए गए थे वह कर पाए की नहीं .

Advertisement

विजय ने चुनाव के समय उठाया था सवाल

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले प्रकाश राज ने विजय की राजनीतिक महत्वकांक्षाओं को लेकर कड़ी निंदा की थी और उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि वह लोगों के प्यार का गलत फायदा उठा रहे हैं. उस समय उनका कहना था कि वह बिना लोगों के हक के लिए खड़े हुए मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं.

बता दें कि वियज और प्रकाश कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. वह फिल्म गिल्ली, पोक्किरी, विल्लू, शिवकाशी, आथी, वरिसु में साथ काम किया हैं.

---- समाप्त ----