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मणिपुर में 17 साल के नागा लड़के की संदिग्ध घात लगाकर हत्या, जरूरी सामान लेने जा रहा था तामेई, कुकी उग्रवादियों पर शक

मणिपुर के तामेंगलोंग में 17 साल के नागा लड़के एनके विफेनबो की संदिग्ध घात लगाकर हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक हमले में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों की भूमिका सामने आई है. पढ़ें पूरी कहानी.

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तामेई अपर टाकोउ गांव का रहने वाला था (फाइल फोटो-ITG)
तामेई अपर टाकोउ गांव का रहने वाला था (फाइल फोटो-ITG)

मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में नागा समुदाय के एक 17 साल के लड़के की संदिग्ध घात लगाकर हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार सुबह उस समय हुई, जब लड़का अपने गांव से तामेई शहर की तरफ जा रहा था. मृतक की पहचान एनके विफेनबो (NK Wiphenbou) के तौर पर हुई है. वह अपने परिवार के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए अकेले निकला था.

पुलिस के अनुसार, विफेनबो तामेंगलोंग जिले के तामेई सब-डिवीजन के अपर टाकोउ गांव का रहने वाला था. बताया जा रहा है कि वह अपर टाकोउ से तामेई शहर की ओर जा रहा था. सुबह करीब 10.30 बजे रास्ते में उस पर कथित तौर पर घात लगाकर हमला किया गया. बाद में नागा गांव के वॉलंटियर्स ने एक संकरे रास्ते पर उसका शव बरामद किया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल की जांच के आधार पर ऐसा संदेह है कि लड़के पर घात लगाकर हमला किया गया. पुलिस के मुताबिक, मौके से मिली जानकारी और अब तक लोगों के बयान के आधार पर संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के हमले की बात सामने आई है. अधिकारी ने यह भी कहा कि शुरुआती जांच में ऐसा नहीं लगता कि लड़का दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में फंस गया था.

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना को लेकर अलग-अलग तरह की बातें सामने आई हैं, लेकिन अभी तक की जांच में लड़के की मौत के समय किसी तरह की फायरिंग एक्सचेंज होने की जानकारी नहीं मिली है. तामेई विधानसभा क्षेत्र के विधायक अवांगबो न्यूमैई ने भी दावा किया कि विफेनबो पर घात लगाकर हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में घटना को लेकर अपनी जानकारी साझा की.

विधायक के मुताबिक, यह हमला अपर टाकोउ और तमाह (मालेक) के बीच उस समय किया गया, जब विफेनबो अपने परिवार के लिए जरूरी सामान खरीदने तामेई की तरफ जा रहा था. हालांकि, घटना की परिस्थितियों को लेकर जांच जारी है और पुलिस की ओर से सामने आए तथ्यों के आधार पर ही पूरी तस्वीर साफ होगी. यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब मणिपुर में नागा और कुकी समुदायों के बीच तनाव बढ़ने की बात सामने आ रही है.

इसी बीच सोमवार को मणिपुर में 1949 के मणिपुर विलय समझौते (Manipur Merger Agreement) के विरोध में 24 घंटे का बंद बुलाया गया. प्रतिबंधित संगठन नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट मणिपुर (NRFM) ने रविवार आधी रात से इस बंद का आह्वान किया था. बंद का राज्यभर में मिला-जुला असर देखने को मिला और घाटी के कई जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ.

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इस घटना से दो दिन पहले प्रतिबंधित संगठन NRFM के एक सक्रिय कैडर को भी गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के मुताबिक, 39 वर्षीय नमोइजाम बोबोई मंगांग को इंफाल पश्चिम जिले के लैम्फेल थाना क्षेत्र में स्थित रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) के गेट नंबर-1 से पकड़ा गया था. उसकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं.

वहीं, 17 साल के एनके विफेनबो की मौत ने एक बार फिर मणिपुर में जारी सामुदायिक तनाव के बीच सुरक्षा व्यवस्था और आम लोगों की आवाजाही से जुड़े सवाल खड़े किए हैं. फिलहाल पुलिस घटना की परिस्थितियों और हमले में शामिल लोगों की पहचान को लेकर जांच कर रही है. पुलिस जांच और आधिकारिक तौर पर सामने आने वाली जानकारी के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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