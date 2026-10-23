'बेचारी रिया को बेकार में घसीटा गया', सुशांत को लेकर स्मिता जयकर ने खोले कई राज

यूं तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 6 साल हो गए हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कई बातें आज भी सामने आती रहती हैं. इतनी कम उम्र में सुशांत के अचानक दुनिया छोड़ जाने की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था. उनके लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि इतने खुशमिजाज और हंसमुख इंसान ने दुनिया को अलविदा कह दिया. हाल ही में एक्ट्रेस स्मिता जयकर ने एक इंटरव्यू में सुशांत से जुड़ी कई पुरानी यादें साझा कीं. उन्होंने बताया कि जब सुशांत मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे, तब वह उनसे मिलने और उन्हें हीलिंग देने पहुंची थीं.

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सुशांत की मौत को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उनसे जुड़ी खबरें आज भी सामने आती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस स्मिता जयकर ने सुशांत से जुड़ी कई बातें साझा कीं. स्मिता के मुताबिक, रिया चक्रवर्ती ने उनसे सुशांत की मदद करने के लिए संपर्क किया था.

रिया के फोन पर सुशांत से मिलने पहुंची थीं स्मिता

स्मिता ने बताया कि रिया से उनकी मुलाकात फिल्म 'सोनाली केबल' में साथ काम करने के दौरान हुई थी. उसी दौरान दोनों के बीच जान-पहचान हुई थी. दोनों ने हीलिंग को लेकर भी कई बार बातचीत की थी. बाद में जब सुशांत की तबीयत खराब हुई, तो रिया ने स्मिता से संपर्क किया और उनसे मदद मांगी.

स्मिता ने कहा, "जब सुशांत सिंह राजपूत हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती थे, तब मैं उन्हें हीलिंग देने गई थी. वहां उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था. रिया ने मुझे फोन किया था. मैंने उनके साथ 'सोनाली केबल' में काम किया था और हमारी पहले भी इस बारे में बात हुई थी. रिया को वह बातचीत याद थी, इसलिए उन्होंने मुझसे संपर्क किया. इसके बाद मैंने सुशांत से मिलने के लिए हामी भर दी."

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स्मिता ने सुशांत के साथ हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि वह उनसे काफी अच्छे से मिले थे. स्मिता को उम्मीद थी कि सुशांत उनके आश्रम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. सुशांत हीलिंग की प्रक्रिया के लिए उनके आश्रम नहीं पहुंच पाए.

उन्होंने कहा, "उस समय शायद सुशांत दवाइयां ले रहे थे. उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात की और काफी खुश भी नजर आ रहे थे. मैं उन्हें अपने आश्रम लाने की योजना बना रही थी और वह भी वहां आकर एक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार थे. लेकिन अचानक उसी रात रिया ने मुझे मैसेज किया कि उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है. वह मेरे आश्रम नहीं आ सके और काश, वह आ पाते."

सुशांत की मौत की खबर सुनकर हुआ था बेहद दुख

स्मिता ने बातचीत के दौरान बताया कि वह सुशांत को एक्टर के तौर पर बहुत पसंद करती थीं. सुशांत ने कम समय में अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर खूब शोहरत हासिल की थी. ऐसे में उनकी मौत की खबर से स्मिता को गहरा दुख पहुंचा था.

उन्होंने कहा, "जब मैंने उनकी मौत की खबर सुनी, तो मैंने सोचा कि वह मेरे पास क्यों नहीं आए? उन्होंने मुझसे दोबारा संपर्क क्यों नहीं किया? मैं उनकी मदद कर सकती थी."

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स्मिता ने रिया चक्रवर्ती के बारे में भी बात की और उनकी तारीफ की. उन्होंने बताया कि सुशांत के मुश्किल समय में रिया ने उनका साथ नहीं छोड़ा था. वह सुशांत के साथ रहीं और उनकी मदद करना चाहती थीं.

स्मिता ने कहा, "उस बेचारी लड़की को इन सब मामलों में घसीट लिया गया. जब मैंने उनके साथ काम किया था, तब वह बहुत प्यारी लड़की थी."

सुशांत की मौत से फैंस को लगा था गहरा झटका

सुशांत की मौत की खबर से उनके फैंस से लेकर फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियों तक को गहरा झटका लगा था. उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से बहुत कम समय में लोगों के दिलों में खास जगह बना ली थी. जिस वक्त सुशांत की मौत हुई, उस समय उनका करियर आगे बढ़ रहा था. उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर टीवी से बॉलीवुड तक का सफर तय किया था.

सुशांत ने कई लोकप्रिय टीवी सीरियल और फिल्मों में काम किया था. उनकी फिल्म 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' में महेंद्र सिंह धोनी का किरदार आज भी लोगों के जेहन में ताजा है. उनके फैंस उनकी मौत के इतने साल बाद भी उन्हें याद करते हैं.

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे. उनकी मौत के बाद इस मामले को लेकर काफी चर्चा हुई और कई एजेंसियों ने जांच की. इस दौरान रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर भी कई आरोप लगाए गए. बाद में सीबीआई ने मामले की जांच की. हालांकि, जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने की बात सामने आई. सुशांत की मौत के मामले में जांच से जुड़े निष्कर्षों और आधिकारिक बयानों को प्रकाशित करने से पहले उनकी पुष्टि करना जरूरी है.

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