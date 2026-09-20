लव रंजन की नई फिल्म का फर्स्ट पोस्टर रिलीज, फिल्म में दिखेंगे छह नए कलाकार

फिल्म कॉकटेल और दे दे प्यार दे जैसी फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले निर्माता लव रंजन ने अपनी नई फिल्म के नाम का ऐलान कर दिया है. फिल्म पहला प्यार दूसरी बार का फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आ चुका है, जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है. लव रंजन इस फिल्म के जरिए छह नए कलाकारों को बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं.

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बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर लव रंजन ने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी करने के साथ इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया. इसके साथ कैप्शन में लिखा, "पुराने क्रश, पापी दोस्त और पहला प्यार. रेड फ्लैग्स ही रेड फ्लैग्स." फिल्म के फर्स्ट लुक को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहानी युवाओं के बीच रिश्तें, दोस्ती और प्यार के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म के पोस्टर ने दर्शकों में उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ा दी है.

फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म का निर्देशन अनुज सैनी करने वाले हैं, जबकी लव रंजन, जेहान हांडा और अनुज सैनी ने मिलकर फिल्म लिखी हैं. फिल्म पहला प्यार दूसरी बार के जरिए छह नए कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं. इनमें अलीशा चोपड़ा, स्पर्श वालिया, साक्षी वैद्या, कुणाल वैद, सरगुन कौर लूथरा और तुषार छिब्बर के नाम शामिल हैं.

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लव रंजन इन दिनों कई नए बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. वह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक दादा को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें राजकुमार राव दादा की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवानी कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2026 में शुरू हुई थी. दादा को 14 मई 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है.

लव रंजन की एक निर्देशक के रूप में पिछली फिल्म तू झूठी, मैं मक्कार थी. इस फिल्म में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर मेन रोल में नजर आए थे. डिंपल कपाड़िया, बोनी कपूर और अनुभव सिंह बस्सी भी फिल्म का हिस्सा थे, जबकि कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा ने कैमियो किया था.

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