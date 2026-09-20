scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लव रंजन की नई फिल्म का फर्स्ट पोस्टर रिलीज, फिल्म में दिखेंगे छह नए कलाकार

लव रंजन ने अपनी नई फिल्म पहला प्यार, दूसरी बार का फर्स्ट पोस्टर रिलीज कर दिया है. फिल्म के जरिए वह छह नए चेहरें को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे हैं.

Advertisement
X
प्रोड्यूसर लव रंजन के नए फिल्म की पोस्टर रिलीज
प्रोड्यूसर लव रंजन के नए फिल्म की पोस्टर रिलीज

फिल्म कॉकटेल और दे दे प्यार दे जैसी फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले निर्माता लव रंजन ने अपनी नई फिल्म के नाम का ऐलान कर दिया है. फिल्म पहला प्यार दूसरी बार का फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आ चुका है, जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है. लव रंजन इस फिल्म के जरिए छह नए कलाकारों को बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं.

बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर लव रंजन ने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी करने के साथ इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया. इसके साथ कैप्शन में लिखा, "पुराने क्रश, पापी दोस्त और पहला प्यार. रेड फ्लैग्स ही रेड फ्लैग्स." फिल्म के फर्स्ट लुक को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहानी युवाओं के बीच रिश्तें, दोस्ती और प्यार के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म के पोस्टर ने दर्शकों में उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ा दी है.

फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म का निर्देशन अनुज सैनी करने वाले हैं, जबकी लव रंजन, जेहान हांडा और अनुज सैनी ने मिलकर फिल्म लिखी हैं. फिल्म पहला प्यार दूसरी बार के जरिए छह नए कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं. इनमें अलीशा चोपड़ा, स्पर्श वालिया, साक्षी वैद्या, कुणाल वैद, सरगुन कौर लूथरा और तुषार छिब्बर के नाम शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Alia Bhatt, Ranbir Kapoor
अंदर से इतना आलीशान है रणबीर-आलिया का 250 करोड़ का बंगला, दिखाई नए घर की झलक, हुईं ट्रोल
deepika padukone, ranveer singh
दूसरी बार बेटी की मां बनीं दीपिका पादुकोण, सिद्धिविनायक से खास कनेक्शन, 2 साल पहले हुआ था चमत्कार
Karan Johar,Prince William
जब धरती का भविष्य बचाने प्रिंस विलियम से मिले करण जौहर, रखी अपनी बात
Deepika Padukone Ranveer Singh
दीपिका-रणवीर दूसरी बार बने माता-पिता, घर में आई नन्हीं परी
Deepika Padukone
40 की उम्र में दूसरी बार मां बनीं दीपिका, गूंजी बेटी की किलकारी
Advertisement

लव रंजन इन दिनों कई नए बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. वह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक दादा को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें राजकुमार राव दादा की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवानी कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2026 में शुरू हुई थी. दादा को 14 मई 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है.

लव रंजन की एक निर्देशक के रूप में पिछली फिल्म तू झूठी, मैं मक्कार थी. इस फिल्म में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर मेन रोल में नजर आए थे. डिंपल कपाड़िया, बोनी कपूर और अनुभव सिंह बस्सी भी फिल्म का हिस्सा थे, जबकि कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा ने कैमियो किया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Makar Tarot Rashifal 20 September 2026: घरवाले सहयोग रखेंगे, परिचितों से तालमेल बढ़ाएंगे |
    Dhanu Tarot Rashifal 20 September 2026: संबंधों को संवारेंगे, सबको साथ रखेंगे |
    Vrishchik Tarot Rashifal 20 September 2026: घर में आनंद रहेगा, संबंधों में मिठास बढ़ी रहेगी |
    Tula Tarot Rashifal 20 September 2026: साथ वक्त बिताएंगे,  रिश्तों में स्पष्टता रखेंगे |
    Kanya Tarot Rashifal 20 September 2026: सतर्कता से आगे बढ़ें,  जोखिम से बचें |
    Singh Tarot Rashifal 20 September 2026: पार्टी में शामिल होंगे, घरवालों में सहयोग मिलेगा |
    Kark Tarot Rashifal 20 September 2026: घर वाले सहयोग देंगे, अपनों की अनदेखी न करेंगे |
    Mithun Tarot Rashifal 20 September 2026: शुभ सूचनाएं मिलेंगी,  मेलजोल बढ़ाए रखेंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 20 September 2026: बड़प्पन रखें, निजी विषयों में धैर्य से आगे बढ़ें |
    Mesh Tarot Rashifal 20 September 2026: संबंधों का सम्मान करेंगे, दोस्तों से भेंट होगी
    Advertisement