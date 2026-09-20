Dhanu Tarot Rashifal 20 September 2026: संबंधों को संवारेंगे, सबको साथ रखेंगे

धनु

द सन

आज का दिन आप के लिए ऐच्छिक प्रयासों केा बनाए रखने और वरिष्ठों के समर्थन से उचित परिणाम पाने में सहयोगी है. शुभचिंतकों की सलाह से आगे बढ़ेंगे. कठिनाइयों को सहजता से पार करेंगे. आत्मविश्वास से सभी कार्य करेंगे. कार्यक्षेत्र में प्रभावी स्थिति बनी रहेगी. पद प्रभाव और स्पष्टता बढ़ेगी. विविध परिणाम संवारेंगे. लोग सहयोग बनाए रखेंगे.

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योजनाओं को तैयारी से आगे बढ़ाएंगे. वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ें. नीतियों का पालन बनाए रखें. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लोग आपकी गतिविधियों का समर्थन करेंगे. प्रतिभा का उचित मूल्यांकन होगा. सभी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रदर्शन रहेगा. संबंधों में सहज अनुभव करेंगे. धोखेबाजों से बचेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शारीरिक दोष एवं गतिरोध कम होंगे. सक्रियता बढ़ाए रहेंगे.

आर्थिक स्थिति: अवसरों का लाभ लेंगे. वार्ताएं पक्ष में बनेंगी. व्यावसायिक प्रयास गति पाएंगे.

रिश्ते: व्यक्तिगत संबंधों को संवारेंगे. सबको साथ रखेंगे. घर वालों संग सुखमय समय बिताएंगे.

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