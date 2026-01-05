Film Wrap: सनी-बॉबी संग रिश्ते पर बोलीं हेमा मालिनी, 'धुरंधर' को अक्षय खन्ना का कमबैक नहीं मानता एक्टर

मनोरंजन की दुनिया में सोमवार का दिन कई सारी बड़ी खबरें लेकर आया. लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने अपने नए इंटरव्यू में कई सारी बातें की. उन्होंने एक्टर की प्रार्थना सभा से लेकर सनी और बॉबी देओल संग अपने रिश्ते पर भी बात की. एक्ट्रेस ने इस दौरान ये भी बताया कि वो अपने पति धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा भी पूरी करेंगी.

और पढ़ें

वहीं, 'धुरंधर' एक्टर राकेश बेदी ने अपने को-स्टार अक्षय खन्ना पर भी बात की. उन्होंने कहा कि वो इस फिल्म को एक्टर का कमबैक नहीं मानते. उनके मुताबिक, अक्षय पहले से ही इंडस्ट्री में मौजूद थे.

धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा पूरी करेंगी हेमा मालिनी, बताया क्यों फॉर्महाउस में रहते थे एक्टर

धर्मेंद्र के आखिरी पलों को याद कर भावुक हुईं हेमा मालिनी. काम पर लौटने की धरमजी की आखिरी इच्छा का किया खुलासा. हेमा ने बताया कि वो अब जल्द ही अपने काम- पॉलिटिक्स, परफॉर्मेंस करना शुरू करेंगी.

धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी-बॉबी देओल संग बिगड़े हेमा मालिनी के रिश्ते? एक्ट्रेस बोलीं- दो परिवार...

धर्मेंद्र के निधन के बाद पूरा देओल परिवार दर्द से गुजर रहा है. हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र की याद में अक्सर पोस्ट शेयर करती हैं. अब एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र के बेटों सनी-देओल संग अपने रिश्ते पर बात की है.

Advertisement

1200 करोड़ के पार 'धुरंधर', फिल्म को अक्षय खन्ना का कमबैक नहीं मानते राकेश बेदी, बोले- उन्होंने शोबिज छोड़ा...

राकेश बेदी ने अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए कहा कि ये मौका जिंदगी में एक बार मिलता है. उन्होंने ये भी बताया कि अक्षय कभी इंडस्ट्री से बाहर नहीं हुए और उनकी फिल्में लगातार आती रही हैं.

40वें बर्थडे पर नशे में झूमते दिखे पवन सिंह, ज्योति ने दिखाया वीडियो, लोग बोले- जानबूझकर...

पवन सिंह को एक वीडियो में नशे में झूमता देखा जा रहा है. वो न बोल पा रहे हैं. ना ही खड़े हो पा रहे हैं. लोगों का कहना है ज्योति ने ये वीडियो जानबूझकर डाला है.

न्यूयॉर्क में साथ दिखे अभिषेक-ऐश्वर्या, बिताए खुशी के पल, एक्ट्रेस ने विश किया न्यू ईयर

अभिषेक बच्चन-ऐश्वर्या राय नया साल मनाने न्यूयॉर्क गए थे, जहां वो अपने फैन के साथ नजर आए. इसके अलावा ऐश्वर्या का एक न्यू ईयर विश वीडियो भी वायरल रहा.

---- समाप्त ----