scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा पूरी करेंगी हेमा मालिनी, बताया क्यों फॉर्महाउस में रहते थे एक्टर

धर्मेंद्र के आखिरी पलों को याद कर भावुक हुईं हेमा मालिनी. लोनावला फार्महाउस, आखिरी तोहफे और काम पर लौटने की धरमजी की आखिरी इच्छा का किया खुलासा. हेमा ने बताया कि वो अब जल्द ही अपने काम- पॉलिटिक्स, परफॉर्मेंस करना शुरू करेंगी.

Advertisement
X
धर्मेंद्र के निधन के बाद कमबैक करेंगी हेमा मालिनी (Photo: X @Hema Malini)
धर्मेंद्र के निधन के बाद कमबैक करेंगी हेमा मालिनी (Photo: X @Hema Malini)

धर्मेंद्र भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं. 24 नवंबर 2025 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन परिवार की आंखें आज भी उनका जिक्र करते ही नम हो जाती हैं. हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के आखिरी पलों को याद किया और बताया कि उनकी हमेशा से यही इच्छा थी कि हेमा हमेशा काम करें. हेमा ने शेयर किया कि बीमार पड़ने से पहले धर्मेंद्र ने उन्हें और बेटियों को फार्म हाउस से खास चीज लाकर दी थी. 

मिनी पंजाब है लोनावला का फार्म हाउस

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ बिताए अपने शांत और प्यारे पलों को याद करते हुए खास तौर पर उनके लोनावला वाले फार्महाउस की बात की. ईटाइम्स से उन्होंने कहा- लोनावला का उनका फार्म बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल मिनी पंजाब जैसा लगता है. वहां गायें हैं और फार्म से हमें देसी घी मिलता है. अभी सिर्फ दो महीने पहले ही वो हमारे लिए तीन बोतल घी लाए थे और बोले थे- 'ये ईशा के लिए है, ये अहाना के लिए है और ये तुम्हारे लिए.' वो बहुत ही प्यार करने वाले और अच्छे इंसान थे.

सम्बंधित ख़बरें

Hema malini on sunny deol anger media scrutiny
'जायज था सनी का गुस्सा, पैप्स ने हैरेसमेंट किया', बोलीं हेमा मालिनी
hema malini emotional post
आखिरी दिनों में धर्मेंद्र की हालत देख टूट गई थीं हेमा मालिनी, बोलीं- बहुत मुश्किल...
Dharmendra,Hema Malini
धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी-बॉबी संग बिगड़े हेमा मालिनी के रिश्ते?
Dharmendra,Hema Malini
'उनके लिए दुख हुआ...', धर्मेंद्र के निधन से टूटीं हेमा मालिनी, मुमताज ने बंधाया ढांढस
dharmendra and hema malini
धर्मेंद्र की पहली फैमिली ने किया हेमा को इग्नोर, शोभा डे का दावा

कैसे मैनेज करते थे वक्त? 

जब मैं उनके पास नहीं होती थी, तब वो लोनावला में वक्त बिताते थे. और जब मैं काम के सिलसिले में मथुरा या दिल्ली जाती थी, तो हम अपने शेड्यूल ऐसे सेट कर लेते थे कि जैसे ही मैं वापस आती, वो भी मुंबई मेरे घर आ जाते और मेरे साथ वक्त बिताते थे. इसी तरह हम अपने बच्चों और पोते-पोतियों के साथ खुशी-खुशी जिंदगी जी रहे थे. कई बार वो अहाना के घर भी रुक जाते थे.

Advertisement

''हमने साथ मिलकर बहुत सारे खूबसूरत पल बिताए हैं. वो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा थे और अब अचानक पिछले एक महीने से वो हमारे बीच नहीं हैं. इस सच्चाई को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है. जब भी मुझे कोई बड़ा फैसला लेना होता था, मैं उनसे जरूर पूछती थी.''

'धरम जी की इच्छा का सम्मान'

नए साल की शुरुआत के साथ हेमा मालिनी ने कहा कि अब वो फिर से अपनी जिम्मेदारियों और काम में लौटने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा- मैं अब दोबारा काम शुरू कर रही हूं. मैं मथुरा जा रही हूं. अपने परफॉर्मेंस, शोज और जो-जो काम हैं, सब फिर से शुरू करूंगी, क्योंकि यही चीज धरमजी को खुश करती. वो हमेशा यही चाहेंगे. 

हेमा मालिनी एक्ट्रेस होने के साथ-साथ मथुरा से सांसद भी हैं. वो इसके अलावा वो ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर भी हैं. हेमा अक्सर डांस शोज करती रहती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement