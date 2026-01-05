scorecardresearch
 
1200 करोड़ के पार 'धुरंधर', फिल्म को अक्षय खन्ना का कमबैक नहीं मानते राकेश बेदी, बोले- उन्होंने शोबिज छोड़ा...

राकेश बेदी ने अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए कहा कि ये मौका जिंदगी में एक बार मिलता है. उन्होंने ये भी बताया कि अक्षय कभी इंडस्ट्री से बाहर नहीं हुए और उनकी फिल्में लगातार आती रही हैं. धुरंधर का सेकंड पार्ट 19 मार्च को रिलीज होगा, जिसमें और भी बड़े ट्विस्ट होंगे.

धुरंधर में छाए अक्षय खन्ना (Photo: Instagram @akshaye_khanna_)
फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रखी है. मूवी ने वर्ल्डवाइड 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. मूवी में हर किरदार ने उम्दा काम किया है. राकेश बेदी पाकिस्तानी नेता जमील जमाली के रोल में एंटरटेनिंग लगे. फिल्म की सक्सेस से वे बेहद खुश हैं. उन्होंने बताया कैसे दुनियाभर के लोग उन्हें फिल्म की सफलता को लेकर बधाई दे रहे हैं. खासतौर पर रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की सराहना कर रहे हैं.

राकेश बेदी ने की अक्षय खन्ना की तारीफ
राकेश बेदी ने कहा कि अक्षय खन्ना को जो किरदार मिला, उसमें उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी, ऐसा मौका लाइफटाइम में सिर्फ एक बार ही मिलता है. हालांकि राकेश इस बात से सहमत नहीं है कि ये अक्षय खन्ना का कमबैक है. उनके मुताबिक, एक्टर ने कभी शोबिज को छोड़ा नहीं था. वो हमेशा से इंडस्ट्री का अहम हिस्सा रहे हैं. उन्होंने बताया कि मूवी में अक्षय और उनके बीच कई सीन शूट हुए थे. ऑफस्क्रीन उनके बीच काफी इंटेलेक्चुअल बातें हुई थीं. 

हिंदुस्तान टाइम्स संग बातचीत में अक्षय पर अचानक स्पॉटलाइट आने की बात पर राकेश बोले- अक्षय हमेशा से गेम में थे. वो इंडस्ट्री से कभी बाहर नहीं हुए थे. उनकी और हमारी फिल्में लगातार आती रहती हैं. कोई कम चले, कोई ज्यादा चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडस्ट्री से बाहर हो गए. राकेश का मानना है कि आजकल 100 करोड़ का आंकड़ा ही हर किसी को एक्साइट करता है. लेकिन हर फिल्म को लोगों का ऐसा प्यार नहीं मिलता है. राकेश ने इसके लिए बाहुबली और प्रभास का उदाहरण दिया. 

वो कहते हैं- ऐसी सक्सेस जिंदगी में एक बार मिलती है. जैसे बाहुबली थी. बहुत कोशिश की लेकिन प्रभास को वो सक्सेस दोबारा नहीं मिली. हर एक्टर-डायरेक्टर करियर में ऐसी लहर का इंतजार करता है, कईयों को तो ऐसी सफलता कभी नहीं मिलती. राकेश बेदी ने फैंस को भरोसा देते हुए कहा कि सेकंड पार्ट में उनका किरदार और भी उम्दा होगा. बड़े ट्विस्ट-टर्न्स आएंगे. धुरंधर का सेकंड पार्ट 19 मार्च को रिलीज होगा. फैंस ही नहीं सेलेब्स भी धुरंधर के पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं. मूवी को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. 

---- समाप्त ----
