धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी-बॉबी देओल संग बिगड़े हेमा मालिनी के रिश्ते? एक्ट्रेस बोलीं- दो परिवार...

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे, मगर अपने परिवार और फैंस की यादों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे. धर्मेंद्र की याद में हेमा मालिनी अक्सर पोस्ट शेयर करके अपने दिल का हाल बयां करती हैं. अब हेमा ने दिवंगत एक्टर के बारे में कई बातें साझा की हैं. हेमा मालिनी ने सनी और बॉबी देओल संग अपने रिश्ते पर भी बात की है.

सनी-बॉबी संग कैसा है हेमा का बॉन्ड?

दरअसल, धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी और बॉबी देओल ने पिता के लिए प्रेयर मीट रखी थी. मगर उसमें हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां शामिल नहीं हुई थीं. हेमा ने भी अलग से पति के लिए मुंबई और दिल्ली में प्रेयर मीट का आयोजन किया था. धर्मेंद्र की दो अलग प्रेयर मीट रखने पर दोनों परिवार के रिश्ते पर सवाल उठे थे. कई लोगों ने कयास लगाए कि शायद हेमा के सनी और बॉबी संग रिश्ते ठीक नहीं हैं.

अब ईटाइम्स संग इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र और उनके पहले परिवार को लेकर कई बातें साझा की हैं. सनी और बॉबी देओल ने पिता के लिए जो प्रेयर मीट रखी थी, उसमें शामिल न होने का कारण बताते हुए हेमा मालिनी ने कहा- ये हमारे घर का पर्सनल मामला है. हम एक दूसरे से बातें करते हैं. मैंने अपने घर में एक प्रेयर मीट रखी थी, क्योंकि मेरा अलग ग्रुप है.

'मैंने फिर एक प्रेयर मीट दिल्ली में रखी थी, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा हूं, इसलिए मेरे लिए जरूरी था कि मैं एक प्रेयर मीट दोस्तों और उस फील्ड के लोगों के लिए रखूं. मथुरा मेरा चुनाव क्षेत्र है और वहां के लोग उनके (धर्मेंद्र) के लिए दीवाने हैं. इसलिए मैंने एक प्रेयर मीट वहां भी रखी थी. मैंने जो किया मैं उससे खुश हूं.'

धर्मेंद्र की याद में बनेगा म्यूजियम?

कुछ वक्त पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि धर्मेंद्र के लोनावला वाले फार्महाउस को उनके फैंस के लिए म्यूजियम में बदला जा सकता है. इस बारे में हेमा मालिनी बोलीं- मुझे लगता है कि सनी उसे लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं. वो जरूर कुछ करेंगे. हर चीज काफी अच्छी तरह से हो रही है. तो ये सोचकर परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये दो अलग फैमिलीज हैं और पता नहीं क्या होगा. किसी को इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है. हम लोग एक दम अच्छे हैं.

बता दें कि उम्र संबंधी बीमारियों के चलते 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. निधन से पहले वो कई दिनों तक मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती रहे थे. मगर उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और उन्होंने अपने 90वें जन्मदिन से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था.

