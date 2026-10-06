scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस की बस रोककर ट्रोल हुई इंफ्लुएंसर, रिया अहीर को किया कॉपी? बोली- मुझे छूने...

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पुलिस की बस रोकने वाली इंफ्लुएंसर दरीज गौर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं. रिया अहीर का स्टाइल कॉपी करने के आरोपों पर उन्होंने तीखे तेवर दिखाते हुए जवाब दिया है.

Advertisement
X
कौन है जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस की बस रोकने वाली इंफ्लुएसर? (Photo: Screengrab)
कौन है जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस की बस रोकने वाली इंफ्लुएसर? (Photo: Screengrab)

राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर के आस-पास मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है. इस बीच दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बस में भरकर ले जाती नजर आई. लेकिन जैसे ही पुलिस की बस चलने लगी, तभी एक लड़की बस के आगे आकर खड़ी हो गई और उसने पुलिस की बस को रोकने की कोशिश की. 

पुलिस की बस रोकते हुए लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो गया, जिसे देखकर लोगों को रिया अहीर की याद गई, क्योंकि NEET प्रदर्शन के दौरान मुंबई में पुलिस वैन रोककर ही वो वायरल हुई थीं. दिल्ली में पुलिस की बस रोकने वाली लड़की आखिर कौन है? चलिए जानते हैं. 

कौन है दिल्ली पुलिस की बस रोकने वाली इंफ्लुएंसर?

सम्बंधित ख़बरें

INDIA bloc protest
LIVE: बैरिकेड पर चढ़े सपा नेता, धरने पर बैठे राहुल-प्रियंका-अखिलेश! EC दफ्तर के पास RAF तैनात
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ NSUI का 'जिंदा-मुर्दा प्रदर्शन'? देखें 10 तक
supreme court rejects suspension cec gyanesh kumar
कमिशन इम्पॉसिबल: ज्ञानू को जाना ही होगा
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद ज्ञानेश कुमार की कैसे बढ़ी मुश्किल? देखें खबरदार
'फॉर्म-6 में कॉमा, फुल स्टॉप तक नहीं बदला', EC का राहुल को जवाब

बता दें कि रिया अहीर के बाद उन्ही के स्टाइल में पुलिस की बस रोकने वाली लड़की का नाम दरीज गौर (Dareez Gaur) है. वो पेशे से एक कंटेंट क्रिएटर हैं. पुलिस की बस रोकते हुए जैसे ही उनके वीडियो वायरल हुए तो लोगों ने उनकी वाहवाही करने के बजाए उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने रिया अहीर की तरह फेमस होने के लिए उन्हें कॉपी किया है. 

Advertisement

ट्रोलिंग पर अब दरीज गौर ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर करके अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने जो किया उसका उन्हें कोई पछतावा नहीं है. उन्हें पता था कि उनके पास ऐसा कदम उठाने का अधिकार है, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले दो बार सोचेगी. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by dareez gaur (@dareeez)

क्या बोलीं दरीज?

दरीज अपनी सफाई में कहती दिखीं- पिछले 2 दिनों से मेरी एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें मैंने दिल्ली पुलिस की बस को रोका था. इस बस में पुलिस प्रोटेस्टर्स को ले जी रही थी. जब मैं जंतर मंतर प्रदर्शन करने पहुंची थी, तब मैंने देखा था कि और भी कई लोग बस के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन उन सभी लोगों को पुलिस ने बस में बंद कर दिया था. लेकिन मुझे पता था कि पुलिस मुझे टच करने से पहले दो बार सोचेगी. इसलिए मैं वहां बस के आगे जाकर खड़ी हुई और मैंने कम से कम 10 मिनट के लिए उस बस को रोका था. 

दरीज ने वीडियो में आगे बताया कि वो कम से कम 30 बार जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल हो चुकी हैं. लेकिन ये पहली बार है, जब वो वायरल हुईं. दरीज ने उन्हें ट्रोल करने वालों से सवाल किया- अगर इतना ही आसान है अटेंशन लेना तो फर आप भी खड़े होकर दिखाइए. 

Advertisement

दरीज आगे बोलीं- वोट करना और प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता. उन्होंने अंत में कहा कि अगर उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़े होना जरूरी लगेगा, तो वो दोबारा यही कदम उठाएंगी. वो बोलीं- मुझे इस घटना का कोई अफसोस नहीं है. मैं अपने अधिकारों के लिए एक नहीं 10 बसें रोक सकती हूं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मुंबई में है कपिल शर्मा का लग्जरी घर, अंदर का नजारा देखकर रह जाएंगे हैरान |
    संसद से 37 साल बाद OUT हुई चंद्रशेखर की फैमिली, कभी 'युवा तुर्क' का था दबदबा, नीरज शेखर का ऐसे बिगड़ा खेल |
    Tata Share Upper Circuit: एक अपडेट... फिर टाटा के इस शेयर ने मचाया गदर, लगा अपर सर्किट |
    चेन्नई में नर्स हड़ताल पर सियासी घमासान, DMK सांसद कनिमोझी ने TVK पर बोला हमला |
    इस राज्य में 8 से 10 रुपये तक बढ़ जाएंगे दूध के दाम |
    ACP विवेक भगत का फेक AI पोस्टर बनाने वाला नदीम कौन? साजिश की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस |
    नवजोत सिंह सिद्धू बने 'दादा जी'! गुप्त नवरात्रि में हुई पोती और रखा देवी से जुड़ा खास नाम, बेटी के लिए चुनें मां पार्वती से जुड़े ये नेम्स |
    Rahu Ketu Gochar 2026: अगले 68 दिनों तक इन 6 राशियों पर मेहरबान रहेंगे मायावी ग्रह राहु-केतु! जीवन में आएंगे बड़े बदलाव |
    UP गठबंधन में रार, कांग्रेस ने मांगी 200 सीटें तो SP बोली- 50 भी ज्यादा हैं |
    जिस नामचीन रेस्टोरेंट की मिठाइयों पर था भरोसा, वहां टॉयलेट में धुले जा रहे थे बर्तन- VIDEO
    Advertisement