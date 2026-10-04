'मैं उसकी मदद करता', सुपरनोवा बिल्डिंग सुसाइड केस पर बोले समय रैना? स्क्रीनशॉट वायरल

नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर संभव जैन की मौत पर स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना का कथित रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शनिवार को नोएडा की सुपरनोवा बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट की बालकनी से कूदने के बाद संभव की मौत हो गई थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था.

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X (पहले ट्विटर) पर समय का एक कथित कमेंट वाला स्क्रीनशॉट सामने आया है और वायरल हो रहा है. कथित कमेंट में लिखा है, 'काश मुझे यह पहले पता होता, तो मैं उनकी मदद करता. दुखद. वे हम्मामी (हम्माम अल-हम्मामी) जैसे लोगों के साथ राजकुमार जैसा बर्ताव करेंगे और ऐसे मेहनती लोगों को कचरे के थैले जैसा समझेंगे.'

कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं

हालांकि, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि स्क्रीनशॉट असली है या कमेंट वास्तव में समय ने ही किया था. इस बात की संभावना को देखते हुए कि इमेज के साथ डिजिटल छेड़छाड़ की गई हो सकती है या यह AI-जनरेटेड हो सकती है.

आखिर क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, संभव को बालकनी की रेलिंग से लटके हुए देखा गया था, जब पास के अपार्टमेंट में काम कर रहे एयर-कंडीशनिंग टेक्नीशियनों की नजर उन पर पड़ी. बताया जाता है कि उन्होंने जैन से बात की और उन्हें किनारे से हटकर सुरक्षित जगह पर आने के लिए मनाने की कोशिश की. संभव ने कथित तौर पर उनसे कहा कि वह डिप्रेशन में हैं.

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आर्थिक और इमोशनल परेशानी

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जैन कथित तौर पर बढ़ते कर्ज, अपने बच्चे के इलाज के खर्च और वैवाहिक समस्याओं से जुड़ी गंभीर आर्थिक और भावनात्मक परेशानी से जूझ रहे थे.

घटना के बाद पुलिस ने कथित तौर पर जैन का फोन, व्हाट्सएप बातचीत और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच की. बताया जाता है कि उनके पिता के साथ उनकी बातचीत मुख्य रूप से पैसे और उन्हें आ रही आर्थिक दिक्कतों पर केंद्रित थी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पिता ने उनसे घर लौटने का आग्रह किया, जबकि संभव ने संकेत दिया कि वह अपना बकाया कर्ज चुकाना चाहते हैं. अपने आखिरी मैसेज में से एक में, उन्होंने कथित तौर पर अपने पिता से कहा, 'पापा, अब आपको किसी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे.'

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