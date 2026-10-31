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Crispy Namkeen Khari Recipe: दिवाली पर घर में बनाएं कुरकुरी नमकीन खारी, चाय के साथ खाने का मजा होगा दोगुना

दिवाली पर घर में कुछ कुरकुरा और नमकीन बनाने का मन है, तो अजवाइन वाली नमकीन खारी ट्राई करें. मैदा, घी और अजवाइन से बनने वाला यह परतदार स्नैक चाय के साथ खूब पसंद आएगा. इसे घर पर आसानी से बनाकर मेहमानों को भी परोस सकते हैं.

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इस दिवाली नमकीन पर घर पर ही तैयार कर लें, (PHOTO:AI)
इस दिवाली नमकीन पर घर पर ही तैयार कर लें, (PHOTO:AI)

दिवाली पर घर में मिठाइयों के साथ नमकीन स्नैक्स भी खूब बनाए जाते हैं. इस मौके पर अगर आप बाजार से नमकीन लाने के बजाय घर पर ही कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो नमकीन खारी ट्राई कर सकते हैं. यह खाने में कुरकुरी होती है और इसकी कई परतें इसे आम मठरी से थोड़ा अलग बनाती हैं. इसमें अजवाइन का स्वाद और घी की खुशबू इसे चाय के साथ खाने के लिए बेहतरीन बनाते हैं.

दरअसल, यह बेकरी में मिलने वाली पारंपरिक खारी बिस्किट नहीं, बल्कि खारी जैसी परतों वाली नमकीन मठरी की तरह है. खारी बिस्किट को आमतौर पर मैदा और घी या मक्खन की परतों से तैयार करके ओवन में बेक किया जाता है, जबकि इस रेसिपी में आटे की परतें बनाकर मठरी की तरह टुकड़े तैयार किए जाते हैं. दिवाली पर इसे बनाकर कई दिनों तक डिब्बे में रखा जा सकता है.

नमकीन खारी बनाने के लिए सामग्री

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  • 1 कप मैदा
  • आधा छोटा चम्मच अजवाइन
  • आधा छोटा चम्मच नमक
  • 1 से 3 बड़े चम्मच घी या तेल
  • करीब एक तिहाई कप पानी
  • तलने के लिए तेल

परत बनाने के लिए

  • 2 से 3 बड़े चम्मच घी
  • 1 से 2 बड़े चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लोर

नमकीन खारी बनाने का आसान तरीका

1. सबसे पहले आटा गूंथ लें

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एक बड़े बर्तन में मैदा लें. इसमें अजवाइन और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें घी या तेल डालें और हाथों से मैदा को मसलते हुए मिलाएं. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें. इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें.

2. परत बनाने के लिए तैयार करें पेस्ट

एक कटोरी में घी और मैदा या कॉर्नफ्लोर डालें. दोनों को अच्छी तरह मिलाकर चिकना पेस्ट बना लें. यह पेस्ट मठरी की अलग-अलग परतों के बीच लगाया जाएगा.

3. इस तरह बनाएं मठरी की परतें

आटे की चार बराबर लोइयां बना लें. अब हर लोई को पतली रोटी की तरह बेल लें. पहली रोटी पर घी और मैदा का पेस्ट लगाएं. इसके ऊपर दूसरी रोटी रखें और फिर से पेस्ट लगाएं. इसी तरह सभी रोटियों को एक के ऊपर एक रखकर परतें तैयार कर लें. अब इन्हें हल्के हाथों से बेलें और मोड़ लें. इसके बाद चाकू से छोटी-छोटी चौकोर या लंबी पट्टियों में काट लें.

4. धीमी आंच पर तलकर बनाएं कुरकुरी

एक कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल बहुत ज्यादा गर्म न हो. अब मठरी के टुकड़ों को डालकर धीमी से मध्यम आंच पर तलें. इन्हें बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाएं. जब इनका रंग सुनहरा हो जाए और ये कुरकुरी दिखने लगें, तो इन्हें निकाल लें.

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अगर आप इन्हें ओवन में बनाना चाहते हैं, तो ओवन को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें. बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर बिछाकर मठरी के टुकड़े रखें और करीब 20 से 25 मिनट तक बेक करें. 

दिवाली पर चाय के साथ करें सर्व

नमकीन खारी तैयार होने के बाद इसे पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख दें, ताकि इसका कुरकुरापन बना रहे. दिवाली पर मेहमानों को इसे गर्मागर्म चाय या कॉफी के साथ परोस सकते हैं. चाहें तो हरी चटनी के साथ भी इसका स्वाद ले सकते हैं. यह घर पर बनने वाला आसान और स्वादिष्ट नमकीन स्नैक है.

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