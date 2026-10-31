PAK vs SL: कामिंदु मेंडिस ने शतक जड़ लाहौर में मचाया तहलका! पाकिस्तान को घर में घुसकर धोया! शाहीन-नसीम की उड़ाई धज्जियां!

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जा रहे वनडे ट्राई-सीरीज के हाई-वोल्टेज फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने अपना दमखम दिखाया है. श्रीलंका के बाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी.

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पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया. घरेलू सरजमीं पर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह की खतरनाक पेस बैटरी के सामने कामिंदु मेंडिस ने निडर बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया और अपने वनडे करियर का पहला शतक ठोक डाला.

फाइनल मैच में कामिंदु मेंडिस ने दमदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 128 गेंदों में 131 रनों की पारी खेली. उनकी इस आतिशी पारी में 12 शानदार चौके और 2 करारे छक्के शामिल रहे. पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने गेंदबाजी की शुरुआत में दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामिंदु ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री की आतिशबाजी करते हुए पाकिस्तानी आक्रमण को बेबस कर दिया.

आखिरकार शाहीन अफरीदी ने उन्हें एलबीडब्ल्यू (LBW) आउट कर पवेलियन भेजा, लेकिन तब तक कामिंदु अपना काम पूरा कर चुके थे. श्रीलंका की शुरुआत बेहद संतुलित रही. ओपनर अविष्का फर्नांडो ने 49 गेंदों पर 38 रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई.

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Maiden ODI hundred for Kamindu Mendis! 🏏🔥 What a time and stage to play a sensational knock. Keep shining, champ! 🇱🇰 #TriSeriesFinal #SLvsPAK https://t.co/QnGG7es3BN — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) October 31, 2026

हालांकि, कप्तान कुसल मेंडिस महज 8 रन बनाकर सलमान आगा की गेंद पर आउट हो गए. इसके बाद कामिंदु मेंडिस को युवा बल्लेबाज पवन रत्नायके का जबरदस्त साथ मिला. पवन ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए टीम के स्कोर को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

पाकिस्तान: फखर जमान, माज सदाकत, बाबर आजम, साद बेग, सलमान आगा, हसन नवाज, अराफात मिन्हास, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ और नसीम शाह.

श्रीलंका: अविष्का फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), पवन रत्नायके, दसुन शनाका, जनिथ लियानगे, सहान अराचिगे, महीश तीक्षणा, दुनिथ वेलालगे, असिथा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका.

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