Film Wrap: 'कहानी घर घर की' फेम एक्टर ने की मारपीट! धुरंधर 2 की शूटिंग पर हुआ विवाद

फिल्म रैप में पढ़ें बॉलीवुड की बड़ी खबरें—एक ओर जहां 'धुरंधर 2' के टीजर को लेकर काफी चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड में धनुष और मृणाल ठाकुर की शादी की खबरें चर्चा में हैं.

