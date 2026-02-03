scorecardresearch
 
Film Wrap: 'कहानी घर घर की' फेम एक्टर ने की मारपीट! धुरंधर 2 की शूटिंग पर हुआ विवाद

फिल्म रैप में पढ़ें बॉलीवुड की बड़ी खबरें—एक ओर जहां 'धुरंधर 2' के टीजर को लेकर काफी चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड में धनुष और मृणाल ठाकुर की शादी की खबरें चर्चा में हैं.

एक्टर रणवीर सिंह और दीपक काजिर (Photo: Screengrab)

मंगलवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ जहां धुरंधर 2 का टीजर रिलीज कर दिया गया तो वहीं दूसरी ओर इस फिल्म का नाम विवाद से भी जुड़ गया. इसके अलावा धनुष और मृणाल की शादी पर क्या अपडेट आया है. जानिए 

'कहानी घर घर की' फेम एक्टर ने की मारपीट! एक्ट्रेस संग की बदतमीजी, वायरल हो रहा झगड़े का वीडियो
द कपिल शर्मा शो फेम एक्ट्रेस और CINTAA की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह और कहानी घर घर की फेम एक्टर दीपक काजिर केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. उपासना सिंह ने कई गंभीर आरोप दीपक पर लगाए.
Dhurandhar 2 Teaser: 'ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी, मारेगा भी', रणवीर का भौकाल, एक्शन से भरपूर टीजर
साल 2026 की सबसे मचअवेटेड फिल्म मानी जा रही धुरंधर 2 का  टीजर रिलीज हो गया है. बहुत ही कम समय पर ये न सिर्फ वायरल हुआ बल्कि लोगों ने इस पर अपने रिएक्शन भी दिए.

अरिजीत से म‍िलने उनके घर पहुंचे आमिर खान, 2000km किया सफर, क्या बदलेगा फैसला?
अरिजीत सिंह ने जब से प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया है, जिससे उनके फैंस में खलबली मची है. इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अरिजीत के घर पहुंचे.

धुरंधर 2 की शूटिंग पर विवाद, मुंबई के हाई सिक्योरिटी जोन में बिना इजाजत उड़ाया ड्रोन, FIR दर्ज
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का इंटरनेट पर जबरदस्त बज है. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ओटीटी रिलीज और टीजर रिवील होने अलावा मूवी को लेकर एक विवाद भी सामने आया है.

वैलेंनटाइन डे पर धनुष की दुल्हन बनेंगी मृणाल ठाकुर? शादी पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- शुक्रिया...
बॉलीवुड में धनुष और मृणाल ठाकुर की शादी की खबरें चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने वेडिंग रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी है. मृणाल ने अपने पर्सनल सवालों पर हंसते हुए जवाब दिए.
 

