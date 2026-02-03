scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhurandhar 2 Teaser: 'ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी, मारेगा भी', रणवीर का भौकाल, एक्शन से भरपूर टीजर

Dhurandhar 2 Teaser: धुरंधर 2 का टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट पर वायरल हो गया है. इसका सेकंड पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा. इस बार कहानी हमजा के पाकिस्तान में सीक्रेट मिशन और जसकीरत सिंह रंगी की बैकस्टोरी पर फोकस करेगी. पब्लिक ने टीजर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है.

Advertisement
X
'धुरंधर' 2 के टीजर ने फैंस को किया क्रेजी (Photo: Screengrab)
'धुरंधर' 2 के टीजर ने फैंस को किया क्रेजी (Photo: Screengrab)

फाइनली! इंतजार की घड़ी खत्म हुई...धुरंधर 2 का मचअवेटेड टीजर रिलीज हो गया है. पिछले साल 5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़े. वर्ल्डवाइड ये फिल्म 1300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी हैं. हाल ही में इसे ओटीटी पर रिलीज किया गया. यहां पर भी धुरंधर ने धाक जमाई है. पाकिस्तान में ये फिल्म ट्रेंड कर रही है. मूवी को लेकर बने जबरदस्त माहौल के बीच मेकर्स ने फैंस को सेकंड पार्ट के 'टीजर' की ट्रीट दी है.

धुरंधर का टीजर रिलीज
धुरंधर 2 का टीजर 12:12 पर रिलीज किया गया है. जो कि आते ही फैंस के बीच वायरल हो चुका है. पूरे इंटरनेट पर बस धुरंधर 2 के टीजर की ही चर्चा हो रही है. हालांकि फैंस थोड़े निराश भी हैं, क्योंकि टीजर में उन्हें कुछ नया देखने को नहीं मिला है. बस इक्का-दुक्का सीन्स अलग हैं. टीजर में पहले पार्ट पर खत्म हुई कहानी की झलक दिखी है. शेर-ए-बलोच रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) को मौत के घाट उतारने के बाद कैसे हमजा (रणवीर सिंह) ल्यारी पर अपनी हुकूमत चलाता है, कैसे जसकीरत सिंह रंगी का हमजा के रोल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ.. . सेकंड पार्ट में पूरी कहानी खुलेगी. टीजर का हर सीन अपनी छाप छोड़ता है. भरपूर एक्शन का डोज दिया गया है. इसे देखने के बाद फैंस फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. मूवी 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी.

Advertisement

यहां देखें टीजर...

सम्बंधित ख़बरें

salman khan spotted on dhurandhar 2 set shooting with sanjay dutt, arjun rampal viral image is ai generated
Dhurandhar 2 में 'बड़े साहब' हैं सलमान? लीक हुई तस्वीर का पकड़ा गया झूठ
dhurandhar 2 teaser: 12:12 timing not just numerology, a clever marketing ploy
टिक... टिक... 12:12! धुरंधर 2 का टीजर है या बम... मेकर्स ने क्यों चुना ये टाइम?
5 things fans expecting from dhurandhar 2 teaser
'धुरंधर 2' के टीजर में जनता को इन 5 चीजों की उम्मीद है!
Ranveer singh in Dhurandhar
12:12 पर खत्म होगा इंतजार, आ रहा है धुरंधर 2 का टीजर! म‍िला ये हिंट
Ranveer Singh starrer film Dhurandhar
पाकिस्तान के घर-घर में देखी जा रही धुरंधर, नेटफ्लिक्स ट्रेंड दे रहा सबूत

सेकंड पार्ट में 50 गुना ज्यादा होगा दमदार
धुरंधर 2 में हमजा के पाकिस्तान में सीक्रेट मिशन पर फोकस होगा. उसकी असली पहचान का पता चलेगा. कौन है जसकीरत सिंह रंगी? अजय सान्याल (आर माधवन) ने क्यों और कैसे उसे हमजा बनाकर पाकिस्तान में बड़े मिशन के लिए भेजा गया? फिल्म के सेकंड पार्ट में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे. धुरंधर 2 को लेकर अभी तक इसकी स्टाराकास्ट के जितने भी इंटरव्यूज सामने आए हैं सभी में दावा है कि फिल्म का सेकंट पार्ट 50 गुना ज्यादा रोमांचक और एक्शन से लबरेज होने वाला है. राकेश बेदी, आर माधवन, रणवीर सिंह का रोल धुरंधर 2 में पहले पार्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. पहले पार्ट में अक्षय खन्ना स्टार बने. रहमान डकैत के रोल में जो उन्होंने काम किया, उसकी जबरदस्त तारीफ हुई है. आलम ये हुआ कि लीड हीरो रणवीर से ज्यादा अक्षय की चर्चा हुई. वो इंटरनेट सेंसेशन बने.

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर के पहले पार्ट में बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई है. फिल्म 59 दिन बाद भी लोगों के बीच छाई हुई है. मूवी का इंडिया नेट कलेक्शन 893 करोड़ के करीब है. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1353 करोड़ कमाए हैं. रणवीर के करियर की ये सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. मूवी में दानिश पोदार, राकेश बेदी, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन भी अहम रोल में हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    पार्लियामेंट बजट सत्र
    करियर राशिफल
    Advertisement