अरिजीत से म‍िलने उनके घर पहुंचे आमिर खान, 2000km किया सफर, क्या बदलेगा फैसला?

अरिजीत सिंह ने जब से प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया है, जिससे उनके फैंस में खलबली मची है. इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अरिजीत के घर जियागंज पहुंचे. सोशल मीडिया पर आमिर के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं.

अरिजीत सिंह वापस लेंगे रिटायरमेंट? (PHOTO: Social Media)
अरिजीत सिंह फैन्स के फेवरेट सिंगर में से एक हैं. उनके गाने का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. इसलिए जब से उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया है, लोगों के दिलों में खलबली मच गई है. कई लोग उनसे उनका फैसला वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं. अब बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, अरिजीत से मिलने उनके घर जियागंज पहुंचे. 

अरिजीत के घर पहुंचे आमिर 
सोशल मीडिया पर आमिर खान के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. सोमवार को आमिर खान को सिंगर के घर जियागंज, मुर्शिदाबाद जाते हुए कैमरे में कैद किया गया. अरिजीत और आमिर की मीटिंग ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या दोनों कोई नया प्रोजेक्ट साथ करने वाले हैं. आम‍िर खान के मुंबई से ज‍ियागंज पहुंचने की तारीफ हो रही है. क्योंकि एक्टर ने तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके सिंगर के घर पहुंचकर मुलाकात की है. 

एक क्लिप में एक्टर कार से उतरते हुए फोटोग्राफर्स की ओर वेव करते दिखे. दूसरे वीडियो में वो कार के अंदर बैठे थे. बाहर भीड़ जमा हो गई थी, जो सुपरस्टार की एक झलक पाने को बेकरार दिखी. वीडियोज सामने आने के बाद लोग तरह-तरह की अटकलें लगा रहे हैं. कुछ फैंस को लगता है कि आमिर जियागंज इसलिए गए, ताकि आरिजीत के अचानक प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के फैसले पर बात करें, तो कुछ को शक है कि ये कोई प्रोफेशनल कोलैबोरेशन हो सकता है.

आमिर ने उड़ाई पतंग
आमिर खान का एक और वीडियो खूब वारयल हो रहा है, जिसमें वो आरिजीत के टेरेस पर अपनी टीम के साथ पतंग उड़ाते दिख रहे हैं. फैन्स का कहना है कि जरूर ये किसी प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे हैं. आरिजीत और आमिर का कनेक्शन काफी पुराना है. अरिजीत, दंगल और लाल सिंह चड्ढा में आमिर के साथ काम कर चुके हैं. उन्होंने दोनों फिल्मों के लिए बेहतरीन गाने गाए हैं.  

आमिर, अरिजीत से मिलने वेस्ट बंगाल क्यों गए हैं, इस पर अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है. 

27 जनवरी को अरिजीत ने उनके इमोशनल नोट में लिखा था, हैलो. सबको न्यू ईयर की बधाई. इतने सालों से इतना प्यार देने के लिए थैंक यू. मैं खुशी से बताना चाहता हूं कि अब मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा. मैं क्विट कर रहा हूं. ये कमाल का सफर था.

इस पोस्ट के साथ उन्होंने फैंस को ये भी भरोसा भी दिलाया कि वो अपने पुराने कमिटमेंट पूरे करेंगे. 

