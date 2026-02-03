scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कहानी घर घर की' फेम एक्टर ने की मारपीट! एक्ट्रेस संग की बदतमीजी, वायरल हो रहा झगड़े का वीडियो

गणतंत्र दिवस के एक खास कार्यक्रम में उपासना सिंह और दीपक काजिर केजरीवाल के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बदतमीजी और धक्का-मुक्की के आरोपों के बाद CINTAA ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
उपासना सिंह-दीपक काजिर में हुआ झगड़ा (Photo: Screengrab)
उपासना सिंह-दीपक काजिर में हुआ झगड़ा (Photo: Screengrab)

द कपिल शर्मा शो फेम एक्ट्रेस और CINTAA की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह और कहानी घर घर की फेम एक्टर दीपक काजिर केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जहां दोनों के बीच विवाद होता दिख रहा है. उपासना का कहना है कि गणतंत्र दिवस के एक खास कार्यक्रम के दौरान दीपक ने उनके साथ बदतमीजी की और गलत तरीके से बात की. मामला सिर्फ बहस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आरोप है कि दीपक ने वहां धक्का-मुक्की तक की. 

उपासना-दीपक के बीच बहस

वायरल हो रहा वीडियो रिपब्लिक डे के फंक्शन का बताया जा रहा है. जहां दीपक उपासना को भला-बुरा कहते दिख रहे हैं. इस बहस की शुरुआत कहां से हुई इसका कोई जिक्र होता नहीं दिखा लेकिन वीडियो में दीपक उपासना पर चिल्लाते दिख रहे हैं. उपासना माइक से अपनी बात कह रही होती हैं कि दीपक उन्हें टोकते हुए रोक देते हैं. उपासना जब कहती हैं- सर मैं बात कर रही हूं. तो दीपक गुस्से में जवाब देते हैं- नहीं आप बात नहीं करेंगी. अभी मनोज शर्मा जी ने गलत बात की है. उपासना कहती हैं- इसे निगेटिविटी कहते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

upasana singh
कपिल शर्मा की 'ऑनस्क्रीन बुआ' ने खोली इंडस्ट्री की पोल, बोलीं- स्टार्स की हालत...
upasana singh on rift with kapil sharma
कपिल शर्मा से हुई थी 'बुआ' की लड़ाई, तोड़ी चुप्पी, बोलीं- शो में बुलाया तो...
Kapil Sharma and Sunil Grover travel together after in-flight fight.
डिप्रेशन से जूझ रहे थे सुनील ग्रोवर, नहीं मिल रहा था काम, कपिल ने दिया बड़ा चांस
Kapil sharma show's Upasana singh got replaced in Maine Pyar Kiya
भाग्यश्री नहीं ये एक्ट्रेस होती 'मैंने प्यार किया' की हीरोइन, इस कारण से हुई थीं रिप्लेस
Upasana Singh Rejected
ये कहकर उपासना को किया रिजेक्ट, हाथ से गई 'मैंने प्यार किया'!

इसके बाद वहां मौजूद एक शख्स माइक लेकर 'भारत माता की जय' का नारा लगाता है और मामले को रफा-दफा करने की कोशिश करता है. लेकिन दीपक इतने पर नहीं रुकते वो उस शख्स से माइक छीनने की कोशिश करते हैं. 

Advertisement

यहां देखें वीडियो...

दीपक ने की धक्का-मुक्की!

वीडियो के इसी एक हिस्से में उपासना गुस्से में दीपक को बताती हैं कि मैं सिन्टा की जनरल सेक्रेटरी हूं. तो दीपक जवाब देते हैं कि मैं यहां का वाइस-प्रेसिडेंट था. उपासना ये सुन और भड़क जाती हैं और कहती हैं- थे आप हैं नहीं. फिर कैमरा की तरफ देखते हुए बताती हैं कि दीपक ने वहां मौजूद कार्यकारी समिति के सदस्य विकास वर्मा के साथ धक्का-मुक्की भी की और सबके सामने उन्हें धमकाया. इन्होंने उन्हें मारा है थप्पड़ और घूसों से. और अब ये लेडीज से बदतमीजी कर रहे हैं. 

टीम और फैंस ने इस पर चिंता जाहिर की है. CINTAA ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है कि इतने खास दिन पर ऐसी घटना क्यों हुई. इस घटना का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    संसद बजट सत्र
    करियर राशिफल
    Advertisement