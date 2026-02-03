'कहानी घर घर की' फेम एक्टर ने की मारपीट! एक्ट्रेस संग की बदतमीजी, वायरल हो रहा झगड़े का वीडियो

द कपिल शर्मा शो फेम एक्ट्रेस और CINTAA की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह और कहानी घर घर की फेम एक्टर दीपक काजिर केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जहां दोनों के बीच विवाद होता दिख रहा है. उपासना का कहना है कि गणतंत्र दिवस के एक खास कार्यक्रम के दौरान दीपक ने उनके साथ बदतमीजी की और गलत तरीके से बात की. मामला सिर्फ बहस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आरोप है कि दीपक ने वहां धक्का-मुक्की तक की.

उपासना-दीपक के बीच बहस

वायरल हो रहा वीडियो रिपब्लिक डे के फंक्शन का बताया जा रहा है. जहां दीपक उपासना को भला-बुरा कहते दिख रहे हैं. इस बहस की शुरुआत कहां से हुई इसका कोई जिक्र होता नहीं दिखा लेकिन वीडियो में दीपक उपासना पर चिल्लाते दिख रहे हैं. उपासना माइक से अपनी बात कह रही होती हैं कि दीपक उन्हें टोकते हुए रोक देते हैं. उपासना जब कहती हैं- सर मैं बात कर रही हूं. तो दीपक गुस्से में जवाब देते हैं- नहीं आप बात नहीं करेंगी. अभी मनोज शर्मा जी ने गलत बात की है. उपासना कहती हैं- इसे निगेटिविटी कहते हैं.

इसके बाद वहां मौजूद एक शख्स माइक लेकर 'भारत माता की जय' का नारा लगाता है और मामले को रफा-दफा करने की कोशिश करता है. लेकिन दीपक इतने पर नहीं रुकते वो उस शख्स से माइक छीनने की कोशिश करते हैं.

दीपक ने की धक्का-मुक्की!

वीडियो के इसी एक हिस्से में उपासना गुस्से में दीपक को बताती हैं कि मैं सिन्टा की जनरल सेक्रेटरी हूं. तो दीपक जवाब देते हैं कि मैं यहां का वाइस-प्रेसिडेंट था. उपासना ये सुन और भड़क जाती हैं और कहती हैं- थे आप हैं नहीं. फिर कैमरा की तरफ देखते हुए बताती हैं कि दीपक ने वहां मौजूद कार्यकारी समिति के सदस्य विकास वर्मा के साथ धक्का-मुक्की भी की और सबके सामने उन्हें धमकाया. इन्होंने उन्हें मारा है थप्पड़ और घूसों से. और अब ये लेडीज से बदतमीजी कर रहे हैं.

टीम और फैंस ने इस पर चिंता जाहिर की है. CINTAA ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है कि इतने खास दिन पर ऐसी घटना क्यों हुई. इस घटना का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

