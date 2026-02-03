धुरंधर 2 की शूटिंग पर विवाद, मुंबई के हाई सिक्योरिटी जोन में बिना इजाजत उड़ाया ड्रोन, FIR दर्ज

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का इंटरनेट पर जबरदस्त बज है. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ओटीटी रिलीज और टीजर रिवील होने अलावा मूवी को लेकर एक विवाद भी सामने आया है. मुंबई पुलिस ने धुरंधर 2 के लोकेशन मैनेजर के खिलाफ दक्षिण मुंबई के हाई सिक्योरिटी जोन वाले फोर्ट इलाके में बिना अनिवार्य अनुमति के ड्रोन उड़ाने का मामला दर्ज किया है.
फिल्म धुरंधर को लेकर नया विवाद
MRA मार्ग पुलिस स्टेशन ने 1 फरवरी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत रिंकू राजपाल वाल्मीकि के खिलाफ “अधिकारियों के वैध आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा” करने के लिए FIR दर्ज की. FIR में कहा गया है कि क्रू ने सीक्वेंस की शूटिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके पास ऐसा करने की प्रॉपर अनुमति नहीं थी.
परेशानी तब शुरू हुई जब संजय दत्त के साथ पूरा क्रू 1 फरवरी को शूटिंग के लिए इकट्ठा हुआ था. ये इस शेड्यूल का तीसरा दिन था. 30 जनवरी से, ऐतिहासिक फोर्ट परिसर को नाटकीय रूप से पाकिस्तान की एक हलचल भरी पुरानी गली जैसा सेट बनाया गया था. इस मामले में लोकेशन मैनेजर को पुलिस ने नोटिस देकर जाने दिया.
हाल ही में इंटरनेट पर फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हुई थीं. इसमें अर्जुन रामपाल और संजय दत्त की झलक देखने को मिली थी. पाकिस्तानी कस्बे जैसा लुक रीक्रिएट कर फिल्म के कुछ चंक्स की शूटिंग हो रही थी. जानकारी के मुताबिक, इस सीक्वेंस का सेट मुंबई में ही बनाया गया था. मूवी के इसी सीक्वेंस की शूटिंग पर ड्रोन विवाद हुआ है या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है.
फिल्म धुरंधर को लेकर हुए इस विवाद पर अभी मेकर्स की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है. इसका सेकंड पार्ट 19 मार्च को थियेटर्स में रिलीज किया जाएगा. धुरंधर 2 का मंगलवार को टीजर रिलीज किया गया. वो बात अलग है इसे देखने के बाद यूजर्स नाराज हैं. उनका कहना है मेकर्स ने पहले पार्ट का क्लाइमैक्स टीजर बनाकर शेयर किया है.