Film wrap: 50 की उम्र में कुंवारी एक्ट्रेस, 5 दिन बाद 'काजू' से मिलकर इमोशनल हुईं भारती सिंह

फिल्म रैप में बुधवार का दिन काफी खास रहा. अमीषा पटेल 50 साल की हैं और उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि वो अकेले जीवन जीकर काफी खुश हैं.

अमीषा पटेल को नहीं करनी शादी (Photo: Instagram/ameeshapatel9)
अमीषा पटेल को नहीं करनी शादी (Photo: Instagram/ameeshapatel9)

मनोरंजन की दुनिया में बुधवार के दिन काफी कुछ हुआ. अमीषा पटेल शादी नहीं करना चाहती हैं. वहीं, भारती सिंह, डिलीवरी के 5 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं. उन्होंने काजू की पहली झलक दिखाई है. भारती, अपने बेटे काजू से डिलीवरी के 4 दिन बाद मिल पाईं. उन्हें देखकर वो इमोशनल हो गईं. 

सरसों के खेत में करिश्मा-सैफ, साग का इंतजार कर रहीं बेबो, Photo वायरल
करीना कपूर खान, उनके पति सैफ अली खान अपने परिवार संग पटौदी में क्रिसमस मना रहे हैं. इस मौके पर सभी छुट्टियों का मजा लेते हुए मस्ती कर रहे हैं.

50 की उम्र में कुंवारी है एक्ट्रेस, नहीं करना चाहती शादी, बोली- खुश हूं...
बॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने 40-50 की उम्र पार करने के बाद भी शादी नहीं की है. इन्हीं एक्ट्रेसेस में से एक अमीषा पटेल हैं.

अम‍िताभ या जया, कौन है पसंद? सवाल सुन घबराए नाती अगस्त्य, बिग बी बोले-जवाब दो
'कौन बनेगा करोड़पति' शो में बच्चन परिवार की तीन पीढ़ियां एक साथ नजर आने वाली हैं. ये ऐतिहासिक पल देखने के लिए फैंस भी एक्साइटेड हैं.

डिलीवरी के 5 दिन बाद डिस्चार्ज हुईं भारती, हर्ष ने संभाला, नन्हे बेटे का होगा ग्रैंड वेलकम
भारती सिंह ने 19 दिसंबर को दूसरे बेटे को जन्म दिया था. मां बनने के 5 दिन बाद कॉमेडियन डिस्चार्ज हो चुकी हैं.

2 दिन इंतजार के बाद भी हर्ष ने नहीं देखी बेटे 'काजू' की झलक, ये देखकर रो पड़ीं भारती
कॉमेडियन भारती सिंह ने 19 दिसंबर को दूसरे बेटे काजू को जन्म दिया. मां बनने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है. 

हीरोइन बनेगी महिमा की बेटी, 18 की उम्र में करेगी डेब्यू? खूबसूरती पर फिदा फैंस
बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी की बेटी अरियाना का अलग फैन बेस है. उनकी खूबसूरती पर फैंस फिदा हैं, उनके फोटोज और वीडियोज खूब वायरल होते हैं. 

---- समाप्त ----
