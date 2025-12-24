Film wrap: 50 की उम्र में कुंवारी एक्ट्रेस, 5 दिन बाद 'काजू' से मिलकर इमोशनल हुईं भारती सिंह

फिल्म रैप में बुधवार का दिन काफी खास रहा. अमीषा पटेल 50 साल की हैं और उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि वो अकेले जीवन जीकर काफी खुश हैं.

Advertisement

X