scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Parliament Budget Session Live: बजट पर आज से बहस, INDIA ब्लॉक की रणनीति बैठक, ट्रेड डील पर हंगामे के आसार

aajtak.in | नई दिल्ली | 09 फरवरी 2026, 11:38 AM IST

Parliament Budget session Live Updates: संसद के दोनों सदनों में आज केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू हो रही है. बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं. INDIA ब्लॉक की बैठक से पहले इंडिया-US ट्रेड डील, किसानों और सीमांत वर्गों के मुद्दों पर तीखी बहस के संकेत हैं.

Representative Image of Parliament Session Representative Image of Parliament Session

संसद के बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा और राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर सामान्य चर्चा शुरू हो रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी को पेश किए गए बजट पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं में तल्ख टकराव बीच टकराव के आसार हैं. INDIA ब्लॉक के फ्लोर लीडर आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक कर सत्र के लिए अपनी रणनीति तय करेंगे.

इस बीच, इंडिया-US अंतरिम ट्रेड डील, कृषि आयात पर शून्य शुल्क, किसानों के हित और आर्थिक प्राथमिकताओं को लेकर विपक्ष सरकार को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी में है. लोकसभा में हंगामा आज भी जारी रहा और प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के कारण स्थगित करनी पड़ी.

11:17 AM (25 मिनट पहले)

लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया, जिसकी वजह से स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही स्थगित कर दी.

11:14 AM (29 मिनट पहले)

अंडर 19 विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को दी बधाई

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने पर बधाई दी गई. स्पीकर ओम बिरला ने भारतीय टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि इससे अन्य टीमों को भी प्रेरणा मिलेगी.

 

11:00 AM (43 मिनट पहले)

INDIA ब्लॉक की अहम बैठक

Posted by :- Udit Narayan

संसद भवन परिसर में आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में INDIA ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई. बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे. बजट सत्र के दौरान सदन में रणनीति और सरकार को घेरने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई.
 

इंडिया ब्लॉक मीटिंग

 

10:58 AM (45 मिनट पहले)

बजट सत्र में विपक्ष की क्या तैयारी?

Posted by :- Udit Narayan

संसद के बजट सत्र में आज केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा की शुरुआत हो रही है. NDA जहां बजट को विकासोन्मुख बता रहा है. वहीं, विपक्ष इंडिया-US ट्रेड डील और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

Advertisement
Advertisement