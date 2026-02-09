Parliament Budget Session Live: बजट पर आज से बहस, INDIA ब्लॉक की रणनीति बैठक, ट्रेड डील पर हंगामे के आसार

संसद के बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा और राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर सामान्य चर्चा शुरू हो रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी को पेश किए गए बजट पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं में तल्ख टकराव बीच टकराव के आसार हैं. INDIA ब्लॉक के फ्लोर लीडर आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक कर सत्र के लिए अपनी रणनीति तय करेंगे.

इस बीच, इंडिया-US अंतरिम ट्रेड डील, कृषि आयात पर शून्य शुल्क, किसानों के हित और आर्थिक प्राथमिकताओं को लेकर विपक्ष सरकार को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी में है. लोकसभा में हंगामा आज भी जारी रहा और प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के कारण स्थगित करनी पड़ी.