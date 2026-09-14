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Superman Curse: जिसने निभाया ये किरदार, उसके साथ हुआ हादसा या सीधा करियर खत्म

जो सुपरमैन फिल्मी पर्दे और कॉमिक्स की दुनिया में अमेरिका और वहां के लोगों को बचाता है. कमाल की बात ये है कि उस किरदार के निभाने वाले कई कलाकारों को अपने निजी जीवन में काफी कुछ सहना पड़ता है. हॉलीवुड सर्कल में इसे सुपरमैन कर्स कहा जाता है.

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सुपरमैन का किरदार निभाने वाले कई किरदारों को पर्सनल लाइफ में काफी मुश्किल झेलनी पड़ी है.
सुपरमैन का किरदार निभाने वाले कई किरदारों को पर्सनल लाइफ में काफी मुश्किल झेलनी पड़ी है.

सुपरहीरोज की कहानी का पहला हीरो सुपरमैन था. दुनिया का पहला सुपरहीरो कैरेक्टर जो अपनी नीली पोशाक, छाती पर बने 'S' के निशान और लाल केप के लिए पहचाना जाता है. डीसी कॉमिक्स का ये किरदार दशकों से साहस, उम्मीद और इंसानियत की रक्षा का प्रतीक रहा है. लेकिन कमाल ये है कि इस किरदार को निभाने वाले लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसे हादसे होते रहे जिसने एक नया कर्स दुनिया के सामने पैदा कर दिया है. 

अब इस 'कर्स' को बदकिस्मती, रहस्यमयी हादसों, करियर की बर्बादी और असमय मौतों की लंबी श्रृंखला के तौर पर देखा जाता है. ये कहानी सिर्फ कलाकारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस किरदार को बनाने वालों तक भी पहुंची. सुपरमैन की शुरुआत से लेकर फिल्मों और टीवी तक उसके सफर और उससे जुड़े बड़े नामों की त्रासदियों ने इस चर्चा को और मजबूत किया.

एक-एक करके ऐसे उदाहरण आपके सामने रखते हैं, जो बताते हैं कि कैसे सुपरमैन का किरदार एक कर्स बनता चला गया, या इस तरह की थ्योरी सामने लाने को मजबूर कर दिया.

सुपरमैन के कैरेक्टर को 1930 के दशक में दो युवा लेखक जेरी सीगल और जो शस्टर ने मिलकर बनाया था. दोनों ने इस किरदार के अधिकार सिर्फ 130 डॉलर में डिटेक्टिव कॉमिक्स (DC) को बेच दिए थे, जो बाद में डीसी कॉमिक्स बनी. सुपरमैन पहली बार जून 1938 में प्रकाशित 'एक्शन कॉमिक्स #1' में दुनिया के सामने आया. इसके बाद 1940 में रेडियो शो, 1941 में एनिमेटेड शॉर्ट्स और 1948 में किर्क एलेन के साथ पहली लाइव-एक्शन 'सुपरमैन' सीरियल्स की शुरुआत हुई. 

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1950 से शुरू हुआ सुपरमैन कर्स

1950 के दशक में 'एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन' से जॉर्ज रीव्स घर-घर में पहचाने जाने लगे, लेकिन इस किरदार में टाइपकास्ट हो जाने के बाद उन्हें आगे काम मिलना बंद हो गया. जून 1959 में नई सुपरमैन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कुछ समय पहले वो अपने घर में सिर में गोली लगने से मृत पाए गए. पुलिस ने इसे आत्महत्या माना, लेकिन बंदूक पर उनकी उंगलियों के निशान नहीं होने की बात के चलते उनकी मौत को रहस्यमयी हत्या या साजिश के तौर पर भी देखा जाता रहा. 

1978 से 1987 के बीच 4 फिल्मों में सुपरमैन का रोल निभाने वाले क्रिस्टोफर रीव की जिंदगी 1995 में बदल गई, जब घुड़सवारी प्रतियोगिता के दौरान वह घोड़े से गिर गए. उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई, वह गले से नीचे तक लकवाग्रस्त हो गए और जिंदगीभर व्हीलचेयर व वेंटिलेटर के सहारे रहे. फिर 2004 में 52 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई.

1948 में पर्दे पर पहले लाइव-एक्शन सुपरमैन बने किर्क एलेन का करियर भी इस किरदार के बाद लगभग खत्म हो गया और उन्हें बाकी जीवन गुमनामी में बिताना पड़ा. ऐसे ही 1978 की फिल्म 'सुपरमैन' में बेबी काल-एल का किरदार निभाने वाले बाल कलाकार ली क्विगली की 1991 में 14 साल की उम्र में सॉल्वेंट एब्यूज के कारण मौत हो गई. 

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साइड कैरेक्टर्स पर भी हुआ असर

इसी फिल्म में सुपरमैन के पिता जॉर-एल की भूमिका निभाने वाले मार्लन ब्रैंडो का निजी जीवन भी बाद में त्रासदियों से भर गया. उनके बेटे को अपनी बहन के प्रेमी की हत्या के मामले में जेल हुई, और बाद में उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली. 

क्रिस्टोफर रीव के साथ 'लोइस लेन' का किरदार निभाने वाली मार्गोट किडर गंभीर मानसिक बीमारी और डिप्रेशन से जूझती रहीं. 1996 में वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गईं, कुछ दिनों बाद विक्षिप्त हालत में मिलीं और 2018 में अधिक मात्रा में दवाइयों के सेवन से उनका निधन हो गया. 

'सुपरमैन III' में काम करने वाले रिचर्ड प्रायर को फिल्म के कुछ ही समय बाद मल्टीपल स्केलेरोसिस जैसी गंभीर बीमारी का पता चला, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया.

साफ है कि सुपरमैन का सफर कॉमिक्स से शुरू होकर रेडियो, टीवी और फिल्मों तक पहुंचा, लेकिन इसके साथ जुड़ी त्रासदियों ने 'सुपरमैन कर्स' को पॉप कल्चर की सबसे रहस्यमयी कहानियों में शामिल कर दिया. कई हादसों को लोग इत्तेफाक मानते हैं और कई इसे श्राप की कहानी कहते हैं, लेकिन इतना तय है कि इस किरदार के इतिहास में दर्ज ये घटनाएं आज भी चर्चा का बड़ा हिस्सा हैं.

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