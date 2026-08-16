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4000 करोड़ नहीं है रामायण का बजट! यश ने बताई सच्चाई, समझाया गणित

नमित मल्होत्रा ​​की दो-पार्ट वाली रामायण का बजट ₹4000 करोड़ बताया जा रहा है, जो अब तक बनी किसी भी भारतीय फ़िल्म के बजट से छह गुना से भी ज्यादा है. अब इस पर यश ने सफाई दी है.

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कितना है रामायण का बजट? (Photo:X/@TheNameIsYash)
कितना है रामायण का बजट? (Photo:X/@TheNameIsYash)

फिल्ममेकर नितेश तिवारी की बड़ी फिल्म 'रामायण' अपने बड़े प्रोडक्शन की वजह से चर्चा में है. कहा जा रहा है कि यह अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म है. प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने पहले कहा था कि दो हिस्सों में बनने वाली इस फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये के बराबर है. फिल्म के बजट के बारे में साफ करते हुए यश ने इसकी तुलना हॉलीवुड फिल्मों से की.

यश हाल ही में 'आप की अदालत' में नजर आए, जहां होस्ट ने उनसे पूछा कि 'रामायण' का स्केल उनके पिछले प्रोजेक्ट्स से कैसे अलग है, खासकर इसके ₹4,000 करोड़ के बजट को देखते हुए? इस पर यश ने बजट को लेकर बड़ा खुलासा किया. 

यश ने रामायण के बजट पर क्या कहा?
इस पर यश ने कहा, 'यह एक गलतफहमी है, इसलिए मैं इसे सबके लिए साफ कर देता हूं.' उन्होंने आगे समझाया, '₹4,000 करोड़ दो पार्ट में बनने वाली फिल्म का बजट है, जिसमें रिलीज और प्रमोशन भी शामिल है. यह हॉलीवुड जैसा ही है. हमारे पार्टनर (नमित) ने यह सब शामिल करने के बाद ही यह बात कही थी. वहां का हिसाब-किताब ऐसा ही होता है. वे फिल्म के बजट के बराबर या कभी-कभी उससे भी ज्यादा पैसा प्रमोशन पर खर्च करते हैं क्योंकि यह ग्लोबल लेवल की फिल्म होती है. लेकिन कमाई भी ग्लोबल लेवल पर ही होती है.'

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फिल्म में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर ने कहा कि फिल्म को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए इतने बड़े बजट की जरूरत थी.

उन्होंने कहा, 'सिनेमा एक 'सॉफ्ट पावर' है. हम सभी को इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी. चाहे कुछ भी हो, हम कड़ी मेहनत करेंगे और अपना काम ठीक से करेंगे. आज नहीं तो कल हम इसे कर दिखाएंगे. अगर हम नहीं करेंगे, तो कोई और करेगा - लेकिन यह होना चाहिए. मुझे ऐसा ही लगता है. 'रामायण' और 'टॉक्सिक' दोनों ही भारतीय सिनेमा को ग्लोबल फिल्मों के तौर पर स्थापित करने की कोशिशें हैं.'

कब रिलीज होगी फिल्म?
हाल ही में 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज़ किया गया. इसमें यश को रावण के रूप में दिखाया गया है. जबकि सीता और राम के लिए रणबीर कपूर और साई पल्लवी को लिया गया है.  इस फिल्म में रवि दुबे, सनी देओल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय और कुणाल कपूर भी हैं.  इस साल दिवाली के मौके पर फिल्म रिलीज होगी.

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