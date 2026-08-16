scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उद्घाटन के महज 45 दिन बाद ढही पुल की दीवार! बारां में पार्वती नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज की खुली पोल, बड़ा हादसा टला

क्या 1.5 माह में ही नया पुल सवालों के घेरे में आ सकता है? राजस्थान के बारां जिले में यही हुआ. जलवाड़ा गांव के पास पार्वती नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज की एक तरफ की रिटेनिंग दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. 28 जून को बारां-झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने फीता काटकर इस पुल का उद्घाटन किया था, लेकिन अब उसी पुल की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं.

Advertisement
X
MP को जोड़ने वाले नए पुल का हुआ यह हाल.(Photo:Screengrab)
MP को जोड़ने वाले नए पुल का हुआ यह हाल.(Photo:Screengrab)

Rajasthan News: बारां के जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज की रिटेनिंग दीवार उद्घाटन के करीब डेढ़ माह बाद ही गिर गई. 28 जून को पुल का उद्घाटन हुआ था. हादसे में कोई घायल नहीं हुआ. PWD अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया. घटना के बाद निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं.

बारां जिले में मध्यप्रदेश को जोड़ने वाले एक हाई लेवल ब्रिज की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं. जलवाड़ा गांव के पास पार्वती नदी पर बने इस पुल की एक तरफ की रिटेनिंग दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है

दीवार गिरने के बाद मौके पर काफी मलबा फैल गया. हादसे के समय पुल के आसपास कोई वाहन या व्यक्ति मौजूद नहीं था. ऐसे में बड़ा हादसा टल गया.

सम्बंधित ख़बरें

Baran bridge wall collapse
राजस्थान: उद्घाटन के डेढ़ महीने में ही भरभराकर गिरी ब्रिज की दीवार
Cobra trapped in rat cage Rajasthan viral video
Snake Viral Video: जब चूहेदानी में फंसा जहरीला नाग
राजस्थान
किन्नर पर आया दिल...युवक ने रचाई शादी, राजस्थान की अनोखी लवस्टोरी
बारां में सड़क पर दिखा कूनो का चीता
सड़क पर नजर आया चीता. (Photo: Screengrab)
कूनो से निकलकर राजस्थान के बारां में पहुंचा चीता, सड़क पर घूमता दिखा

जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बने इस हाई लेवल ब्रिज का उद्घाटन 28 जून को हुआ था. वहीं बारां-झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने फीता काटकर इस पुल का उद्घाटन किया था.  

पुल के शुरू होने से अटरू और बारां से मध्यप्रदेश की सीमा तक आने-जाने में लोगों को सुविधा मिलने लगी थी. यह मार्ग क्षेत्र के लिए आवागमन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है. देखें VIDEO:- 

Advertisement

डेढ़ माह में ही सामने आई खामी

पुल के उद्घाटन को अभी करीब डेढ़ माह ही हुआ था. इसी बीच इसकी एक साइड की रिटेनिंग दीवार अचानक ढह गई. दीवार के इस तरह गिरने से पुल के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

घटना की जानकारी मिलते ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया और दीवार गिरने के संभावित कारणों की जानकारी जुटाई.

घटना के बाद संवेदक की ओर से देर रात ही निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले जरूरी संसाधन मौके पर पहुंचा दिए गए. इस मामले पर PWD के सहायक अभियंता संदीप कुमार का कहना है कि क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत का काम जल्द कराया जा रहा है. बरसात की वजह से पुल का एक हिस्सा ढह गया है, फिलहाल पुल का एक हिस्सा चालू है, जल्द ही दूसरा हिस्सा ठीक करवाकर जायेगा

इधर जलवाड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों निर्माण को लेकर सवाल उठाये हैं. वहीं, ठेकेदार के घटिया निर्माण और विभाग की अनदेखी के चलते यह हादसा हुआ है, जिसका खामियाजा आमजन  को भुगतना पड़ रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    उद्घाटन के महज 45 दिन बाद ढही पुल की दीवार! बारां में पार्वती नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज की खुली पोल, बड़ा हादसा टला |
    वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह |
    हंगरी में खाई में पलटी पैसेंजर बस, 12 लोगों की मौत और 10 गंभीर रूप से घायल |
    'वंदे मातरम पर विवाद सिर्फ ध्यान भटकाने का पैंतरा', कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी को घेरा |
    Onion Juice vs Oil: प्याज का रस या प्याज का तेल? जावेद हबीब ने बताया नए बाल उगाने और हेयर फॉल के लिए क्या लगाना सही |
    पीएम मोदी ने गायों को चारा और मोरों को खिलाया दाना, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल |
    LPG e-KYC Rule: तो महंगा पड़ेगा LPG सिलेंडर, आज ही निपटा लें ये जरूरी काम |
    TMC नेता का पूर्व बॉडीगार्ड गिरफ्तार, लाखों का कैश, सोना और जमीन के डॉक्यूमेंट बरामद |
    Psychology Facts: जो लोग सोशल मीडिया पर कम फोटो डालते हैं, वे कैसे होते हैं? |
    बेटी की मौत की खबर बताकर कमरे में गया पिता, फिर दोनों की मिली लाश
    Advertisement