उद्घाटन के महज 45 दिन बाद ढही पुल की दीवार! बारां में पार्वती नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज की खुली पोल, बड़ा हादसा टला

Rajasthan News: बारां के जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज की रिटेनिंग दीवार उद्घाटन के करीब डेढ़ माह बाद ही गिर गई. 28 जून को पुल का उद्घाटन हुआ था. हादसे में कोई घायल नहीं हुआ. PWD अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया. घटना के बाद निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं.

और पढ़ें

बारां जिले में मध्यप्रदेश को जोड़ने वाले एक हाई लेवल ब्रिज की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं. जलवाड़ा गांव के पास पार्वती नदी पर बने इस पुल की एक तरफ की रिटेनिंग दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है

दीवार गिरने के बाद मौके पर काफी मलबा फैल गया. हादसे के समय पुल के आसपास कोई वाहन या व्यक्ति मौजूद नहीं था. ऐसे में बड़ा हादसा टल गया.

जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बने इस हाई लेवल ब्रिज का उद्घाटन 28 जून को हुआ था. वहीं बारां-झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने फीता काटकर इस पुल का उद्घाटन किया था.

पुल के शुरू होने से अटरू और बारां से मध्यप्रदेश की सीमा तक आने-जाने में लोगों को सुविधा मिलने लगी थी. यह मार्ग क्षेत्र के लिए आवागमन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है. देखें VIDEO:-

Advertisement

डेढ़ माह में ही सामने आई खामी



पुल के उद्घाटन को अभी करीब डेढ़ माह ही हुआ था. इसी बीच इसकी एक साइड की रिटेनिंग दीवार अचानक ढह गई. दीवार के इस तरह गिरने से पुल के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

घटना की जानकारी मिलते ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया और दीवार गिरने के संभावित कारणों की जानकारी जुटाई.

घटना के बाद संवेदक की ओर से देर रात ही निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले जरूरी संसाधन मौके पर पहुंचा दिए गए. इस मामले पर PWD के सहायक अभियंता संदीप कुमार का कहना है कि क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत का काम जल्द कराया जा रहा है. बरसात की वजह से पुल का एक हिस्सा ढह गया है, फिलहाल पुल का एक हिस्सा चालू है, जल्द ही दूसरा हिस्सा ठीक करवाकर जायेगा

इधर जलवाड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों निर्माण को लेकर सवाल उठाये हैं. वहीं, ठेकेदार के घटिया निर्माण और विभाग की अनदेखी के चलते यह हादसा हुआ है, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है.

---- समाप्त ----