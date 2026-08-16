AUS vs BAN: डार्विन में बांग्लादेश ने रचा इतिहास, हार के बीच भी चमके कैमरून ग्रीन, 23 साल बाद हुआ ये करिश्मा

डार्विन के माराला क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार यानी 16 अगस्त को क्रिकेट फैन्स को एक जबरदस्त टेस्ट मैच देखने को मिला. बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज कर सभी को हैरान कर दिया.
बांग्लादेश ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जो पिछले 23 सालों से कोई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज नहीं कर सका था.
दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में नजमुल हुसैन शांतो की कप्तानी वाली बांग्लादेशी टीम ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी. ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बांग्लादेश की यह पहली जीत है. इस शानदार जीत के साथ ही मेहमान टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.
ग्रीन ने किया 23 सालों का सूखा खत्म
टीम की इस शर्मनाक हार के बावजूद कैमरून ग्रीन ने अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया. दूसरी पारी में जुझारू खेल दिखाते हुए ग्रीन ने 192 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. डार्विन के मैदान पर टेस्ट शतक जड़ने वाले वह महज तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले साल 2003 में दिग्गज स्टीव वॉ (100*) और डैरेन लेहमैन (110) ने इसी मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ ही टेस्ट शतक बनाए थे. तब से लेकर अब तक यानी 23 सालों से कोई भी कंगारू बल्लेबाज डार्विन में टेस्ट शतक नहीं लगा पाया था.
There it is! 100 for Cameron Green, his first Test ton on Aussie shores. #MilestoneMoment | @NRMAInsurance | #AUSvBAN pic.twitter.com/rSBtMgOihx— cricket.com.au (@cricketcomau) August 16, 2026
घरेलू सरजमीं पर पहला टेस्ट शतक
दिसंबर 2020 में भारत के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले कैमरून ग्रीन के लिए यह पारी इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर यह उनका पहला टेस्ट शतक है. इससे पहले उन्होंने विदेशी दौरों पर तो रन बनाए, लेकिन अपने घर में पहला तीन अंकों का आंकड़ा छूने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा.
History made for Bangladesh as Mominul scores the winning runs against Australia 🤯#PlayoftheDay | @NRMAInsurance | #AUSvBAN pic.twitter.com/9LgSs0D4WJ— cricket.com.au (@cricketcomau) August 16, 2026
डार्विन में रहा है इन बल्लेबाजों का दबदबा
डार्विन के क्रिकेट ग्राउंड पर शतक जमाना हमेशा से बल्लेबाजों के लिए बड़ी उपलब्धि रही है. इस मैदान पर सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय शतक साल 2003 में ऑस्ट्रेलिया के डैरेन लेहमैन ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में 110 रन बनाकर जड़ा था. उसी मुकाबले में पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने भी नाबाद 100 रनों की यादगार पारी खेली थी. इसके ठीक बाद 2003 में ही रिकी पोंटिंग ने वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ 101 रन की शानदार पारी खेलकर इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया.
Have some of that! #AUSvBAN pic.twitter.com/aTAjgIh1l7— cricket.com.au (@cricketcomau) August 16, 2026
इसके बाद लंबे समय तक डार्विन में शतकों का सूखा रहा, जिसे दक्षिण अफ्रीका के युवा स्टार डेवाल्ड ब्रेविस ने अगस्त 2025 में तोड़ा. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ताबड़तोड़ नाबाद 125 रन बनाए. यह इस मैदान पर किसी भी बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है. वहीं अगस्त 2026 में खेले गए ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबले में दो नए शतक देखने को मिले. जहां बांग्लादेश के तांजीद हसन ने पहली पारी में 101 रन बनाकर अपनी टीम की जीत की नींव रखी तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन ने दूसरी पारी में नाबाद 100 रन बनाकर डार्विन में 23 साल बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज द्वारा टेस्ट शतक लगाने के लंबे इंतजार को खत्म किया.