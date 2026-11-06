Who is Ravana's Mother: कौन हैं 'रावण' की मां बनीं कैकसी? भरतनाट्यम की महारानी, 56 की उम्र में कुंवारी, गोद ली बेटी बनी सहारा!

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे सितारों से सजी फिल्म 'रामायण' में जहां रावण के किरदार को लेकर खूब चर्चा है, वहीं उनकी मां कैकसी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस शोभना भी ध्यान खींच रही हैं. शोभना कोई नई-नवेली कलाकार नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा और शास्त्रीय नृत्य की दुनिया का बड़ा नाम हैं. उनकी खूबसूरती, दमदार अभिनय और भरतनाट्यम की साधना ने उन्हें दशकों से खास पहचान दिलाई है.

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लेकिन आखिर कौन हैं शोभना? क्या है उनकी निजी जिंदगी, फिल्मी सफर और विवादों से जुड़ी कहानी? आइए जानते हैं.

रामायण में कैकसी बनकर छाईं शोभना, रावण की मां के रोल में दिखा दम

फिल्म में शोभना का किरदार कैकसी सिर्फ रावण की मां के तौर पर नहीं आता, बल्कि उसकी जिंदगी और सोच को आकार देने वाली एक अहम शख्सियत के रूप में सामने आता है. कहानी के इस हिस्से में कैकसी अपने बेटे दशानन को उसकी ताकत और क्षमता का एहसास कराती हैं. वह चाहती हैं कि उनका बेटा सिर्फ एक साधारण असुर बनकर न रहे, बल्कि ऐसी शक्ति हासिल करे जिसके सामने देवता भी टिक न सकें.

फिल्म में कैकसी का ट्रैक रावण की कहानी की नींव तैयार करता है. दशानन के भीतर छिपी महत्वाकांक्षा को जगाने और उसे तपस्या की राह पर ले जाने में मां की भूमिका दिखाई गई है. शोभना अपने अनुभव और गंभीर स्क्रीन प्रेजेंस से इस किरदार को वजन देती हैं. यह रोल उनके लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें एक मां का प्यार, महत्वाकांक्षा और अपने वंश की ताकत वापस पाने की इच्छा, तीनों पहलू नजर आते हैं.

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कौन हैं शोभना? चार दशक से ज्यादा का शानदार फिल्मी सफर

शोभना चंद्रकुमार पिल्लई का जन्म 21 मार्च 1970 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था. वह सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि मशहूर भरतनाट्यम डांसर, कोरियोग्राफर और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं. उनका परिवार कला से जुड़ा रहा है. शोभना प्रसिद्ध ट्रावणकोर सिस्टर्स- पद्मिनी, ललिता और रागिनी की भतीजी हैं, जिनका भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में बड़ा नाम रहा है.

शोभना ने बचपन से ही कैमरे और नृत्य की दुनिया में कदम रख दिया था. साल 1980 में बाल कलाकार के रूप में फिल्मी सफर शुरू करने के बाद 1984 में मलयालम फिल्म 'April 18' से बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाई. इसके बाद उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में काम किया. उनके खाते में 200 से ज्यादा फिल्मों का अनुभव है.

'मणिचित्राथाजु' ने दिलाया नेशनल अवॉर्ड, 'मित्र' से फिर जीता सम्मान

शोभना के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में मलयालम क्लासिक 'मणिचित्राथाजु' का नाम सबसे ऊपर आता है. साल 1993 में आई इस फिल्म में उन्होंने गंगा का किरदार निभाया था. उनका अभिनय इतना प्रभावशाली रहा कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला. यह फिल्म आज भी मलयालम सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है.

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इसके बाद शोभना ने अंग्रेजी फिल्म 'Mitr, My Friend' में भी अपने अभिनय का दम दिखाया. इस फिल्म के लिए उन्हें दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला. यानी शोभना उन चुनिंदा कलाकारों में शामिल हैं, जिन्होंने दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर अपनी प्रतिभा साबित की.

'थलपति', 'रुद्रवीणा', 'Thenmavin Kombath', 'Minnaram', 'Dance Like a Man' और 'Varane Avashyamund' जैसी फिल्मों ने उनके करियर को अलग-अलग रंग दिए. शोभना की खासियत यह रही कि उन्होंने सिर्फ ग्लैमरस भूमिकाओं तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि जटिल और भावनात्मक किरदार भी निभाए.

एक्टिंग के साथ भरतनाट्यम की दुनिया में भी बड़ा नाम

शोभना की पहचान फिल्मों से कहीं ज्यादा व्यापक है. वह भरतनाट्यम की प्रतिष्ठित कलाकार हैं और उन्होंने इस कला की ट्रेनिंग मशहूर गुरुओं चित्रा विश्वेश्वरन और पद्मा सुब्रह्मण्यम से ली. साल 1992 से वह भरतनाट्यम सिखा रही हैं और चेन्नई में अपना डांस संस्थान 'कलार्पना' चलाती हैं.

उनकी नृत्य प्रस्तुतियां भारत के साथ-साथ विदेशों में भी आयोजित होती रही हैं. शोभना ने पारंपरिक नृत्य को आधुनिक मंच पर पेश करने के कई प्रयोग किए हैं. उनके काम में भारतीय पौराणिक कथाओं, महिलाओं की स्थिति और सामाजिक मुद्दों की झलक भी मिलती है.

उनके कला योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया. साल 2025 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया. यह सम्मान उनके अभिनय और नृत्य, दोनों क्षेत्रों में योगदान को मान्यता देता है.

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निजी जिंदगी: शादी नहीं की, बेटी को लिया गोद

शोभना की निजी जिंदगी भी अक्सर लोगों की दिलचस्पी का विषय रही है. उन्होंने शादी नहीं की और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का फैसला किया. साल 2011 में उन्होंने एक बेटी को गोद लिया, जिसका नाम अनंता नारायणी है. शोभना ने सिंगल मदर के रूप में बेटी की परवरिश की है.

वह अपनी निजी जिंदगी को आम तौर पर मीडिया से दूर रखना पसंद करती हैं. कई मौकों पर उन्होंने अपने काम, नृत्य और बेटी को प्राथमिकता देने की बात की है. उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल है कि एक महिला शादी के पारंपरिक ढांचे से अलग रहते हुए भी अपने जीवन और परिवार को अपनी शर्तों पर संभाल सकती है.

फिल्मों से दूरी क्यों बनाई थी शोभना ने?

एक समय शोभना साउथ सिनेमा की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में थीं. लेकिन बाद के वर्षों में उन्होंने फिल्मों की संख्या कम कर दी और भरतनाट्यम पर ज्यादा ध्यान देने लगीं. उन्होंने खुद भी कहा है कि कई बार उन्हें एक जैसे किरदार मिलने लगे थे, जिससे उन्हें अभिनय में दोहराव महसूस होता था.

हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने सिनेमा से पूरी तरह दूरी बना ली. वह समय-समय पर चुनिंदा फिल्मों में नजर आती रहीं. साल 2024 में प्रभास की फिल्म 'Kalki 2898 AD' में उनका अहम रोल था. इसके बाद 2025 में मोहनलाल के साथ मलयालम फिल्म 'Thudarum' में नजर आईं. इस फिल्म से उनकी वापसी को दर्शकों ने खूब पसंद किया.

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'दृश्यम' ठुकराने से लेकर 'थुदरुम' के डबिंग विवाद तक

शोभना के करियर में कुछ चर्चित किस्से भी रहे हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें मोहनलाल की सुपरहिट फिल्म 'दृश्यम' का ऑफर मिला था. फिल्म की स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी, लेकिन पहले से दूसरे प्रोजेक्ट के लिए प्रतिबद्ध होने के कारण वह इसे नहीं कर पाईं. बाद में यह रोल मीना के पास गया और फिल्म ने बड़ी सफलता हासिल की.

विवादों की बात करें तो शोभना के नाम से कोई बड़ा लगातार चर्चित विवाद नहीं जुड़ा है. हालांकि 2025 में फिल्म 'Thudarum' को लेकर डबिंग आर्टिस्ट भाग्यलक्ष्मी ने आरोप लगाया था कि फिल्म में शोभना की आवाज के लिए पहले उनकी डबिंग इस्तेमाल की गई, लेकिन बाद में कुछ हिस्सों में शोभना की अपनी आवाज रख दी गई और इस बदलाव के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी गई. यह मामला डबिंग और कलाकारों के क्रेडिट को लेकर चर्चा में आया. इसे आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, न कि किसी साबित हुई गलती के रूप में.

'रामायण' के बाद भी जारी है शोभना का जलवा

शोभना की हालिया फिल्मों 'Kalki 2898 AD' और 'Thudarum' ने साबित किया कि लंबे अंतराल के बाद भी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कम नहीं हुई है. अब 'रामायण' में कैकसी के रूप में उनकी मौजूदगी एक बार फिर उन्हें बड़े दर्शक वर्ग के बीच चर्चा में ले आई है.

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शोभना का करियर सिर्फ फिल्मों की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि कला के प्रति समर्पण का उदाहरण भी है. उन्होंने अभिनय, नृत्य और मंच-प्रस्तुति के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है. 'रामायण' में रावण की मां कैकसी के रूप में वह एक ऐसे किरदार को निभा रही हैं, जिसकी कहानी रावण के जन्म और उसके व्यक्तित्व को समझने के लिए बेहद अहम है.

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