कभी बच्चों संग, कभी IPL के बाद... प्रेमानंद महाराज के दरबार में कब-कब पहुंचे विराट-अनुष्का

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की प्रेम कहानी जितनी मशहूर है, उतनी ही चर्चा अब उनकी आध्यात्मिक यात्रा की भी होती है. पिछले कुछ सालों में दोनों कई बार वृंदावन पहुंचे और संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए. कभी बच्चों के साथ, कभी सत्संग में तो कभी महाराज से एकांत में बातचीत करते नजर आए. लेकिन अब इसी आस्था को लेकर एक ऐसा दावा सामने आया है, जिसने पूरे मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है.

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दावा है कि विराट कोहली को प्रेमानंद महाराज के आश्रम ले जाने के लिए 5 करोड़ रुपये दिए गए थे, मामला बढ़ा तो विराट की तरफ से भी जवाब आ गया. उनके प्रवक्ता ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया और इसे गलत, निराधार और तथ्यहीन बताया है. एक तरफ 5 करोड़ का दावा है और दूसरी तरफ विराट की टीम का साफ-साफ खंडन.

विराट को 5 करोड़ देने का दावा, फिर आई सफाई

दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा, जिन्हें फलाहारी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, ने दावा किया कि विराट कोहली को प्रेमानंद महाराज के आश्रम तक लाने के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा था.

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हालांकि, इस दावे को साबित करने वाला कोई सार्वजनिक भुगतान रिकॉर्ड या स्वतंत्र रूप से सत्यापित सबूत सामने नहीं आया है. विवाद बढ़ने के बाद विराट कोहली के प्रवक्ता ने सफाई दी. उन्होंने इन दावों को गलत और निराधार बताते हुए साफ किया कि विराट का प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाना किसी फाइनेंशियल डील का हिस्सा नहीं है.

प्रवक्ता के मुताबिक, विराट महाराज के दर्शन गहरी आस्था और श्रद्धा की वजह से करते हैं. साथ ही मीडिया से अपील की गई कि विराट से जुड़े इस तरह के दावों को आगे बढ़ाने से पहले उनकी तथ्यात्मक जांच जरूर की जाए.

लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर विराट और अनुष्का का प्रेमानंद महाराज से इतना गहरा जुड़ाव कब और कैसे शुरू हुआ?

2023 में पहली बार वृंदावन पहुंचे थे विराट-अनुष्का

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की प्रेमानंद महाराज से पहली सार्वजनिक रूप से सामने आई मुलाकात 4 जनवरी 2023 को हुई थी. दोनों अपनी बेटी वामिका के साथ वृंदावन पहुंचे थे.

अपनी इस धार्मिक यात्रा के दौरान दोनों ने पहले बाबा नीम करोली के आश्रम में दर्शन किए और फिर प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे. वहां दोनों ने सत्संग सुना और महाराज का आशीर्वाद लिया. उस वक्त विराट-अनुष्का की ये यात्रा काफी निजी रखी गई थी. बाद में जब उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए तो फैंस को इस आध्यात्मिक सफर के बारे में पता चला.

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विराट का बल्ला नहीं चल रहा था, तब पहुंचे थे महाराज के दरबार

करीब दो साल बाद 10 जनवरी 2025 को विराट और अनुष्का अपने दोनों बच्चों वामिका और अकाय के साथ फिर प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे. उस वक्त विराट खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी उनका बल्ला कुछ खास नहीं चला था. ऐसे में महाराज से मुलाकात को लेकर काफी चर्चा हुई. महाराज ने विराट से पूछा था कि उनका मन प्रसन्न है या नहीं. विराट ने मुस्कुराकर हां में जवाब दिया.

इस मुलाकात में अनुष्का ने भी दिल की बात कही थी. उन्होंने बताया था कि पिछली बार वह महाराज से कुछ सवाल करना चाहती थीं, लेकिन दूसरे लोगों ने वही सवाल पूछ लिए थे. इसके बाद उन्होंने महाराज से कहा था कि उन्हें बस प्रेम भक्ति चाहिए.

टेस्ट से संन्यास लिया और फिर पहुंचे वृंदावन

13 मई 2025 को विराट और अनुष्का एक बार फिर प्रेमानंद महाराज के दरबार में पहुंचे. इस बार दोनों ने महाराज के साथ एकांतिक बातचीत की. इस मुलाकात का समय भी खास था, क्योंकि इसके ठीक पहले विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. क्रिकेट के मैदान से एक बड़ा फैसला लेने के बाद विराट का वृंदावन पहुंचना फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया था.

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इसके बाद 16 दिसंबर 2025 को दोनों फिर आश्रम पहुंचे. इस दौरान विराट-अनुष्का जमीन पर बैठकर सत्संग सुनते नजर आए. महाराज की बातों के बीच अनुष्का भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू भी नजर आए. इसी दौरान उन्होंने कहा था- हम आपके हैं महाराज जी.” इस पर प्रेमानंद महाराज ने उन्हें समझाया कि हम सभी श्रीजी के हैं.

आम भक्तों के बीच बैठे विराट-अनुष्का

फरवरी 2026 में दोनों फिर वृंदावन पहुंचे. इस बार न कोई खास चमक-दमक दिखी और न ही किसी अलग अंदाज में बैठने की कोशिश. विराट और अनुष्का आम श्रद्धालुओं के बीच बैठकर सत्संग सुनते नजर आए. इसके बाद अप्रैल 2026 में भी दोनों ने आश्रम पहुंचकर महाराज का आशीर्वाद लिया.

IPL जीतने के बाद भी नहीं भूले वृंदावन का रास्ता

विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जब IPL 2026 का खिताब जीता, तो विराट और अनुष्का का अगला पड़ाव फिर वृंदावन बना. 2 जून 2026 को दोनों प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे. मैदान पर बड़ी जीत के बाद जहां जश्न और पार्टियों का दौर देखने को मिलता है, वहीं विराट-अनुष्का महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे. दोनों ने सत्संग सुना और आध्यात्मिक बातचीत में हिस्सा लिया.

जुलाई में कीचड़ के बीच नंगे पैर निकले

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फिर आया 22 जुलाई 2026 का दिन. विराट और अनुष्का एक बार फिर श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे. बारिश की वजह से रास्तों में कीचड़ था, लेकिन दोनों नंगे पैर आश्रम से बाहर निकलते नजर आए. हाथ में प्रसाद था, चेहरे पर मास्क था और आसपास सुरक्षा थी. वहां मौजूद लोगों को दोनों ने ‘राधे-राधे’ कहकर अभिवादन भी किया,

जनवरी 2023 से जुलाई 2026 तक विराट-अनुष्का की प्रेमानंद महाराज से आठ सार्वजनिक रूप से रिपोर्टेड मुलाकातें सामने आ चुकी हैं.

तो फिर 5 करोड़ वाले दावे ने क्यों मचाया बवाल?

यही वजह है कि अब 5 करोड़ रुपये वाला दावा सामने आने के बाद मामला फिर गरमा गया है. विराट और अनुष्का की महाराज से पुरानी मुलाकातों का सिलसिला सामने है, लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल अब पैसे वाले दावे पर उठ रहा है. एक तरफ दावा किया गया कि विराट को आश्रम बुलाने के लिए 5 करोड़ रुपये दिए गए. दूसरी तरफ विराट के प्रवक्ता ने इसे पूरी तरह गलत और निराधार बताया है.

विराट की तरफ से साफ कहा गया है कि प्रेमानंद महाराज से उनका जुड़ाव आस्था और श्रद्धा का मामला है, किसी आर्थिक सौदे का नहीं. और यही वजह है कि 5 करोड़ वाले दावे ने विराट-अनुष्का की पिछले साढ़े तीन साल की आध्यात्मिक यात्रा को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.

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