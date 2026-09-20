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'नीम करोली बाबा' का बाल रूप बन छाया 13 साल का बच्चा, हनुमान चालीसा ने बदली जिंदगी, बोला- सीता राम

फिल्म 'हनुमान अंश' में 13 वर्षीय बाल कलाकार विहान शेज ने संत नीम करोली बाबा के बचपन का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता है. महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आने वाले विहान ने मराठी सिनेमा से हिंदी सिनेमा तक का सफर तय किया है. जानते हैं कि उन्हें ये फिल्म कैसे मिली.

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कौन हैं विहान शेज (Photo: Social Media)
कौन हैं विहान शेज (Photo: Social Media)

फिल्म 'हनुमान अंश' अपनी आध्यात्मिक कहानी के कारण सुर्खियों में है, जो संत नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है. लेकिन इस फिल्म का सबसे युवा कलाकार भी चर्चा का विषय बना हुआ है. 13 साल के बाल कलाकार विहान शेज ने फिल्म में नीम करोली बाबा के बचपन का किरदार निभाया है और उनके आध्यात्मिक सफर के शुरुआती सालों को पर्दे पर उतारा है.

कौन हैं विहान शेज?
सिर्फ 13 साल की उम्र में विहान शेज ने 'हनुमान अंश' में युवा नीम करोली बाबा की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई है. ये किरदार आध्यात्मिक ड्रामा के शुरुआती हिस्से में आता है और दर्शकों को उस संत के बचपन और शुरुआती वर्षों की झलक देता है. विहान का किरदार फिल्म की कहानी के लिए अहम है, क्योंकि ये पात्र के आध्यात्मिक सफर की नींव रखता है. उनके अभिनय ने युवा कलाकार को खासतौर पर हिंदी सिनेमा के दर्शकों के बीच पहचान दिलाई है.

मराठी सिनेमा से हनुमान अंश तक 
महाराष्ट्र के एक गांव के रहने वाले विहान शेज को 'हनुमान अंश' से पहले भी एक्टिंग का अनुभव रहा है. युवा कलाकार ने मराठी शोज और फिल्म में काम किया था, जो बाल कलाकार के तौर पर उनके सफर की शुरुआत थी. 'हनुमान अंश' के जरिए विहान अब एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचे हैं और मराठी सिनेमा से आगे अपनी पहचान बना रहे हैं. आध्यात्मिक थीम वाली हिंदी फिल्म में उनका कदम रखना उनके अभिनय के दूसरे पहलू को दिखाने का मौका भी है.

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कैसे मिला रोल?
BIG FM India संग बातचीत में विहान ने कहा कि फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी सर संग मैंने पहले भी एक विज्ञापन किया हुआ है. ये विज्ञापन इलेक्शन पर बेस्ड थी. उन्हें मेरी एक्टिंग इतनी पसंद आ गई थी कि उन्होंने कहा था कि मैं जो भी प्रोजेक्ट करूंगा तुम्हे लूंगा ही. विशाल जब भी मुझे किसी से मिलवाते थे, तो वो कहते थे कि ये मेरा लकी चार्म है. क्योंकि हमारी वो ऐड बहुत वायरल गई थी. 

विहान ने कहा कि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं और रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ता हूं. विहान ने कहा कि जब मुझे विशाल सर ने रोल ऑफर किया, तो बस इतना कहा कि तुम्हें ध्यान में रहना है और तुम्हे सबसे प्यारे राम जी है. विहान ने कहा कि हनुमान अंश के बाद उनकी लाइफ बदल गई है. मैं जब थिएटर में प्रमोशन के लिए गया, तो सबसे पूछा कि आपको फिल्म कैसी लगी, तो एक लड़का मेरी ओर भागते हुए आया और रोने लगा. वो मेरा क्लासमेट था. दोस्त कहते हैं कि तू स्टार बन गया है. अब हमारे साथ रहेगा या नहीं. 

विहान बताते हैं कि ये मूवी मेरी चमत्कार थी. क्योंकि मूवी मिलने से दो दिन पहले ही मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की थी. मुझे पता नहीं था कि नीम करोली बाबा के अंदर हनुमान अंश था. विहान ने कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर बहुत सारे चमत्कार हुए. क्योंकि मैं नीम करोली बाबा का रोल कर रहा था, तो पानी में रहना पड़ता था. लेकिन फिर भी मैं बीमार नहीं पड़ा. 

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बाल कलाकार का कहना है कि हनुमान चालीसा में बहुत पावर है और वो पढ़कर ही फिल्म की शूटिंग के दौरान आने वाली दिक्कतें कम हुई. 


 

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